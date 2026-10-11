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Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki 820 yıllık Selçuklu köyünde bağ bozumu yapıldı

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Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Gecek Mahallesi'nde düzenlenen bağ bozumu programında protokol ve siyasi temsilciler üzüm hasadı yaptı. Yaklaşık 820 yıllık Selçuklu köyündeki etkinlikte Vali Erdinç Yılmaz ve beraberindeki heyet geleneksel pekmezin tadına baktı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel bağ bozumu programında il protokolü ve siyasi temsilciler bir araya gelerek üzüm hasadı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 820 yıllık geçmişe sahip tarihi Selçuklu köyü Gecek Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe; Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindeki heyet katıldı.

"Topraklarımızda bereketin eksik olmamasını temenni ediyoruz"

Programda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin daveti üzerine Gecek Mahallesi'ndeki bağ bozumuna katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Üzüm toplama faaliyetinin ardından dileklerini paylaşan Vali Yılmaz, "Üzümlerimizi topladık. Bereketli olmasını diliyoruz. Topraklarımızda bu bereketin hiç eksik olmamasını temenni ediyoruz. Sayın Başkanımıza bizleri bu etkinliğe davet ettiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bağcılık kültürünü yaşatmaya devam ediyoruz"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise Gecek Mahallesi'nin köklü tarihine ve bağcılığın bölgedeki önemine değindi. Bağcılığın yörenin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Destici, kültürün yaşatılmasının gerekliliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Gecek Mahallesi yaklaşık 820 yıllık geçmişe sahip tarihi bir Selçuklu köyüdür. Bağcılık kültürünü yaşatmaya devam ediyoruz. Üzüm; yaprağından meyvesine, kurusundan pekmezine kadar farklı şekillerde değerlendiriliyor. Bu yıl üzüm başta olmak üzere tarımsal üretimde bereketli bir sezon yaşanıyor."

Bağ bozumunun hayırlı olmasını dileyen Destici, katılım sağlayan heyete ve misafirlere teşekkür etti.

Geleneksel pekmezin tadına baktılar

Protokol üyeleri, bağlarda gerçekleştirilen üzüm hasadının ardından gün boyunca geleneksel yöntemlerle kaynatılarak hazırlanan pekmez kazanlarının başına geçti. Vali Yılmaz ve beraberindeki heyet, taze toplanan üzümlerden elde edilen geleneksel pekmezin tadına bakarak incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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