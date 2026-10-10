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Eskişehir'de 78 yaşındaki sürücünün otomobili bankta oturan 2 çocuğa çarptı

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Eskişehir'de 78 yaşındaki sürücünün otomobili bankta oturan 2 çocuğa çarptı
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Eskişehir Odunpazarı'nda dün akşam garajdan çıkarken 78 yaşındaki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bankta oturan 2 çocuğa çarptı. Kazada bacaklarından darbe alan çocuklar hafif sıyrıklarla atlatırken kanaması olan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de garajdan çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bankta oturan 2 çocuğa çarptı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Türe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 78 yaşındaki sürücü, 26 AEN 981 plakalı otomobilini apartman garajından çıkarmak istedi. Aracı ile rampadan çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 17 yaşındaki iki çocuğun oturduğu banka çarptı. Bank kırılırken, bacaklarından darbe alan çocuklar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanaması olan ve sağlık ekiplerinin ambulansta müdahale ettiği kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürüsü yaşlı adamın ise kazanın ardından panik yaşadığı, başının döndüğü görüldü. Yaşlı adama çevre esnafı yardımcı olmaya çalıştı.

Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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