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Eskişehir'de SED'li ailelere yaklaşık 9 hafta sürecek modüler eğitim başlatıldı

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Eskişehir'de SED'li ailelere yaklaşık 9 hafta sürecek modüler eğitim başlatıldı
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Eskişehir'deki Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi, SED'den yararlanan ailelere Modüler Aile Eğitim Programı başlattı. Yaklaşık 9 hafta sürecek 8 ana ve 4 ek modüllü programla ailelerin farkındalığı artırılıp ebeveynlik becerileri desteklenecek.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan ailelere yönelik Modüler Aile Eğitim Programı başlatıldı.

Sema Güney tarafından yürütülen program kapsamında; ailelerin farklılaşan ihtiyaçları ve sorun alanları dikkate alınarak, 8 ana ve 4 ek modülden oluşan eğitimlerin yaklaşık dokuz hafta sürmesi planlanıyor. Programın ilk oturumunda gerçekleştirilen tanışma etkinliğinin ardından 'Kendini Bilmek' modülü kapsamında uygulamalara başlandı. İkinci modül olan 'Doğum Öncesinden Ergenliğe Gelişim' ise katılımcıların aktif katılım sağladığı etkinliklerle interaktif bir şekilde gerçekleştirildi. Program ile ailelerin bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması, aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi ve çocukların gelişim süreçlerine yönelik ebeveynlik becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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