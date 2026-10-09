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Eskişehir'de hafta başından bu yana aranan 15 yaşındaki kız çocuğu sağ salim bulundu

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Eskişehir'de hafta başından bu yana aranan 15 yaşındaki kız çocuğu sağ salim bulundu
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Eskişehir'de hafta başından bu yana kayıp olarak aranan 15 yaşındaki kız çocuğu, Odunpazarı Emek Mahallesi'nde bu gece saatlerinde sağ salim bulundu. MESEM'de eğitim gören çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı öğrenildi.

Eskişehir'de hafta başından bu yana kayıp olarak aranan 15 yaşındaki küçük kız sağ salim bulundu.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan, kuaförlük eğitimi alan ve Mesleki Eğitim Merkezi'ne (MESEM) devam eden 15 yaşındaki K.A., kayıplara karışmıştı. Endişelenen ailenin durumu bildirmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Kayıp kız, bu gece saatlerinde sağ salim bulundu. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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