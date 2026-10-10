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Eskişehir'de 10 gündür haber alınamayan şahsın evine çilingirle girildi

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Eskişehir'de 10 gündür haber alınamayan şahsın evine çilingirle girildi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaklaşık 10 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın evine çilingir yardımıyla girildi. Evde şahsa rastlanmazken herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması komşuları rahatlattı; Parkinson hastası olduğu belirtilen şahsın nerede olduğu bilinmiyor.

Eskişehir'de yaklaşık 10 gündür kendisinden haber alınamayan ve ekipleri teyakkuza geçiren şahsın dairesine çilingir yardımıyla girilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Orta Mahalle Tekin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı evde yaşayan H.D. isimli yaşlı adamdan yaklaşık 10 gündür haber alamayan komşuları, şahsın hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kapıyı açması için çilingir çağırıldı. Çilingir yardımıyla giriş yapılan evde, şahsa rastlanmadı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması komşuları rahatlattı.

Parkinson hastası olduğu ve tedavi gördüğü belirtilen şahsın nerede olduğu bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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