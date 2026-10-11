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Eskişehir Odunpazarı'nda silahlı kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı

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Eskişehir Odunpazarı'nda silahlı kavgada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı
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Eskişehir Odunpazarı'nda aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü; taraflardan biri pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Saçmalar 1 kişinin karın ve bacak bölgesine isabet ederken yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheliler araçla kaçtı.

ESKİŞEHİR'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalarla karın ve bacaklarından yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Tanberk Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflardan biri pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar F.A.'nın karın ve bacak bölgesine isabet ederken, şüpheliler olay yerinden araçla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.A. sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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