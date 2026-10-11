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Eskişehirspor, taraftar cezası nedeniyle Etimesgutspor maçına seyircisiz çıktı

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Eskişehirspor, taraftar cezası nedeniyle Etimesgutspor maçına seyircisiz çıktı
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TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında Eskişehirspor'un Etimesgutspor'u konuk edeceği maçta, ev sahibi ekibin taraftar cezası nedeniyle tribünler boş kaldı ve seyirciler stadyuma alınmadı. Eskişehir ekibi, evindeki kritik maça taraftar desteğinden yoksun çıktı.

TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında Eskişehirspor'un, Etimesgutspor'u konuk edeceği karşılaşmada, siyah-kırmızılı ekibin aldığı taraftar cezası nedeniyle tribünler boş kaldı.

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında sahasında Etimesgutspor ile karşı karşıya geliyorken, ev sahibi takımın daha önceki müsabakalardan olan taraftar cezası nedeniyle seyirciler stadyuma alınmadı. Eskişehir ekibi, evindeki kritik maça taraftar desteğinden yoksun çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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