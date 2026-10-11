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Eskişehir'de 2,20 promil alkollü sürücü ters yöne girip minibüs ve ağaca çarptı

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Eskişehir'de 2,20 promil alkollü sürücü ters yöne girip minibüs ve ağaca çarptı
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Eskişehir'de 2,20 promil alkollü sürücü, Canay Sokak'ta bir araca çarptıktan sonra Cumhuriyet Bulvarı'nda ters yöne girip minibüs ve ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda ve devrilen ağaçta maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de 2,20 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü sokak üzerinde bir araca çarptıktan sonra ters yönden bulvara çıkan bir minibüse ve ağaca çarparak durabildi.

Olay, sabah saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı ve bağlantılı Canay Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 ANS 803 plakalı kırmızı otomobilin sürücüsü E.K., Canay Sokak üzerinde manevra yaptığı esnada aracın kontrolünü kaybederek geri kaydırdı ve arkasında bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle durdurulmaya çalışılan otomobil, sürücüsünün aniden gaza basmasıyla birlikte Cumhuriyet Bulvarı'na fırladı. Bulvarda ters yöne giren alkollü sürücünün idaresindeki otomobil, önce karşı yönden gelen bir minibüse çarptı, ardından yol kenarındaki ağacı devirip bariyerlere çarparak güçlükle durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kırmızı aracın sürücüsü E.K.'nin 2,20 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda ve devrilen ağaçta maddi hasar meydana geldi. Alkollü sürücü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Uykulu haldeyken birden fırlayıp karşı yöne girdi"

Işıklarda beklerken aracına çarpılan sürücü Mehmet Ali Törü, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Işıklarda duruyordum, Cumhuriyet Bulvarı'nın başında. Kardeşimiz herhalde biraz fazla aşırı alkollü. Geri geri aracı kaçırdı, bana vurdu. Bu esnada yanındaki arkadaşıyla birlikte el frenini çektik. Ama uyur haldeyken birden fırlayıp Cumhuriyet Bulvarı'na çıktı. Karşı yöne girdi. Karşı yönde bir arkadaşa daha çarptı orada. Ondan sonra bariyerlere vurup son bulmuş."

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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