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Eskişehir'de durdurulmak istenen 16 yaşındaki şüpheli kovalamacayla yakalandı

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Eskişehir'de durdurulmak istenen 16 yaşındaki şüpheli kovalamacayla yakalandı
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Eskişehir Tepebaşı'nda devriye polisinin şüphe üzerine durdurmak istediği 16 yaşındaki şüpheli, ihtara uymayıp kaçtı. Kovalamaca sonucu Şarhöyük Mahallesi'nde yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Eskişehir'de polisin şüphe üzerine durdurmak istediği 16 yaşındaki şüpheli, kovalamaca sonucu çevre yolunun karşısında yakalandı.

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi NATO Sokak'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kontrol etmek istedi. Polisin ihtarına uymayarak aniden kaçmaya başlayan şüpheli, çevre yolunun karşısına geçti. Ekiplerin takibi sonucu şüpheli, Şarhöyük Mahallesi Bakım Sokak üzerinde kıskıvrak yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın 16 yaşındaki M.M.S. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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