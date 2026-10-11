Haberler

Eskişehir Alpu'da Kaymakam Sönmezel, şeker pancarı hasadında çiftçilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Alpu'da Kaymakam Sönmezel, şeker pancarı hasadında çiftçilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Alpu ilçesinde şeker pancarı hasadı gerçekleştirildi. Hasat çalışmalarına katılan Kaymakam Taha Furkan Sönmezel ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü, çiftçilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı; Sönmezel emeği geçenlere kolaylık ve bereketli kazanç diledi.

Eskişehir'in Alpu İlçe Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile birlikte katıldığı şeker pancarı hasadında çiftçilerle bir araya gelerek bereketli kazançlar diledi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde şeker pancarı hasadı gerçekleştirildi. Tarlada yürütülen hasat çalışmalarına katılan Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü, çiftçileri yalnız bırakmadı. Üreticilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Sönmezel, emeği geçen tüm çiftçilere kolaylıklar dileyip bol ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Ajda Pekkan, Tuzlu Kahve’ye konuk oldu! Kovboy kıyafetiyle halay çekti

Süperstar kovboy kıyafetini giydi, halayın başına geçti!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TEM'de can pazarı! İki araç bir anda alev topuna döndü

TEM'de dehşete düşüren görüntü!
Manifest’in “TRALALA” şarkısı Spotify Global listesine 46. sıradan girdi

Manifest dünya listesinde ilk 50’ye girdi
Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı

Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı
Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Berna Laçin'den ilk poz
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

Tehlikeli yolculuk kamerada! Üstelik ikisi de çocuk
Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti
İstanbul'da dehşet! Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu

Sokakta yürürken kurşunların hedefi oldu