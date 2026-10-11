Eskişehir Alpu'da Kaymakam Sönmezel, şeker pancarı hasadında çiftçilerle buluştu

Eskişehir Alpu'da Kaymakam Sönmezel, şeker pancarı hasadında çiftçilerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Alpu ilçesinde şeker pancarı hasadı gerçekleştirildi. Hasat çalışmalarına katılan Kaymakam Taha Furkan Sönmezel ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü, çiftçilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı; Sönmezel emeği geçenlere kolaylık ve bereketli kazanç diledi.
Eskişehir'in Alpu İlçe Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile birlikte katıldığı şeker pancarı hasadında çiftçilerle bir araya gelerek bereketli kazançlar diledi.
Eskişehir'in Alpu ilçesinde şeker pancarı hasadı gerçekleştirildi. Tarlada yürütülen hasat çalışmalarına katılan Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü, çiftçileri yalnız bırakmadı. Üreticilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Sönmezel, emeği geçen tüm çiftçilere kolaylıklar dileyip bol ve bereketli kazanç temennisinde bulundu.