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Eskişehir'de minibüsün çarptığı bir kişi yaralandı

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Eskişehir'de minibüsün çarptığı bir kişi yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde manevra yapan minibüsün çarptığı bir kişi yaralandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde manevra yapan minibüsün çarptığı bir kişi yaralandı.

Ö.Ç. idaresindeki 26 E 3380 plakalı minibüs, Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak'ta manevra yaptığı sırada Ş.G'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ş.G. olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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