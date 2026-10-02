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Seyitgazi'de 14 yıl önce toprağa gömülü bulunan 2,5 yaşındaki Yakup'un ölümünde baba tutuklandı

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Seyitgazi'de 14 yıl önce toprağa gömülü bulunan 2,5 yaşındaki Yakup'un ölümünde baba tutuklandı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 8 Mayıs 2012'de kaybolan ve aylar sonra toprağa gömülü halde bulunan 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt'un ölümüne ilişkin dosyayı yeniden açan JASAT ekipleri, baba A.B.'yi gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.B., cezaevine gönderildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2012 yılında kaybolduktan aylar sonra toprağa gömülü halde bulunan 2 buçuk yaşındaki Yakup Bozkurt cinayetiyle ilgili yeniden soruşturma başlatan JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucu gözaltına alınan baba A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

JASAT DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 8 Mayıs 2012'de kırsal Doğançayır Mahallesi'nde kaybolan ve 20 Eylül 2012'de toprağa gömülü cesedine ulaşılan Yakup Bozkurt'un ölümünü aydınlatmak için dosyayı yeniden açtı.

BABA TUTUKLANDI

Çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yapan ekipler, olay tarihinde ailenin işçi çadırlarının bulunduğu alandan ayrılarak farklı bir bölgeye gittiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonrasında gözaltına alınan baba A.B., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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