Eskişehir'de 11'i kadın 18 acil sağlık personeline ambulans sürüş eğitimi verildi

Eskişehir'de düzenlenen Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi'nde 11'i kadın 18 acil sağlık personeline, zorlu sahalarda kontrollü ve güvenli ambulans kullanımı için pratik ve teorik dersler verildi.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından, acil sağlık çalışanlarının zorlu ve ani vakalarda direksiyon hakimiyetini artırmak amacıyla Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi düzenlendi. Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde yer alan Hasanbey Lojistik Merkezi'nde 3 ambulans ile gerçekleştirilen eğitime, 11 kadın ve 6 erkek olmak üzere toplam 18 kursiyer katıldı. Çevre illerden ve özel hastanelerden de katılımın sağlandığı ve 4 gün süren eğitim programında sağlık personeline teorik bilgilerin yanı sıra dar sokaklarda manevra, yan ayna kullanımı ve ani engel karşısında kaçamak parkuru gibi pratik uygulamalar yaptırıldı. Hızlı gitmekten ziyade güvenli ve kontrollü sürüşün hedeflendiği eğitimde kadın personelin başarısı dikkat çekti.

"Hastaya hızlı gitmekten ziyade güvenli ve kontrollü bir sürüş desteği sağlamayı amaçlanıyoruz"

Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde 20 yıldır sürücü eğitmeni olarak görev yapan Neslihan Ayvaz, eğitimin detaylarını ve amacını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde 20. yılım, meslekte ise 26. yılım. Ben Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde 20 yıldır sürücü eğitmeni olarak çalışıyorum. Buradaki görevim de bilgilerimi, deneyimlerimi arkadaşlara aktarmak, eğitmen olarak bulunuyorum. Burada öncelikle hastaya hızlı gitmekten ziyade güvenli ve kontrollü bir sürüş desteği sağlamak amaçlanıyor. Meslektaşlarımıza dediğim gibi biz deneyimlerimizi aktarıyoruz ve en başta kontrollü ve güvenli sürüş öğretmeye çalışıyoruz. Mesela kaçamak parkurumuz var. Adı üzerinde araç seyir halindeyken önüne hayvan ya da canlı fırladığı zaman ya da ani bir araç çıktığı zaman tali yoldan, kontrollü duruş sağlayabilmek için böyle bir parkurumuz var. Onun dışında dar yollarda uygun manevralarla dönebilmeleri için malum şehrimizde bazı mahalleler, sokaklar dar. Onu çalışıyoruz. En başta ayna derinliği çalıştırmaya çabalıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ambulanslarda dikiz aynası yok. Yan ayna kullanımı amaçlanıyor."

"Kadınlar aslında bilinenin aksine aracı daha kontrollü kullanıyorlar"

Kursiyer profili, eğitimin yapısı ve kadın sürücülerin başarısına da değinen Ayvaz, "Bugün totalde 18 kursiyerimiz var. Dördü Kütahya 112'den geldi buraya. Çünkü bu eğitim her ilde yapılmıyor. Çevre illerden geliyor genelde. Ama mesela Afyon'da yapılıyor, oradan gelmiyor. Bu eğitimde Kütahya'dan geliyor ya da Eskişehir içindeki özel hastanelerden sağlık personeli katılabiliyor. Eğitimimiz 4 gün sürüyor. İlk gün salon eğitimimiz var. Burada pratik olarak gösterdiğimiz bütün konuları teorik olarak önce orada anlatıyoruz. Bir ön test yapıyoruz, başta ne biliyorlar, sonrasında ne kazandırdık gibi. Burada da çeşitli parkurlarımız var. Sahada nöbetlerinde kullanabilecekleri, işlerine yarayacak parkurlarımız. Bu eğitimde kursiyerlerimiz 6 erkek ve 11 kadından oluşuyor. Kadınlar aslında bilinenin aksine aracı daha kontrollü kullanıyorlar. Tek eksiğimiz, bunu yapamayacağımızı düşünmek. Ama ben birçok meslek dalının cinsiyet meselesi olmadığını her zaman vurgularım. Çünkü hatta bugünlerde Türk Deniz Kuvvetlerinin ilk kadın pilotu Hile Aydın konuşuluyor. İstersek yapabiliriz yani" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı