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Eskişehir Odunpazarı'nda otluk yangın geniş alana yayıldı, itfaiye ekipleri söndürdü

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Vali Sami Sönmez Caddesi üzerindeki bir arazide çıkan otluk yangın geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'de bir arazide çıkan otluk yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Vali Sami Sönmez Caddesi üzerindeki bir arazide yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Güray ATEŞ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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