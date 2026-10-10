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Meteoroloji'ye göre Eskişehir'de hava açık, sıcaklıklar 1 ila 3 derece artacak

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'ne göre Eskişehir'de hava açık geçecek, sabah iç kesimlerde pus görülecek. Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek; en yüksek 30 derece Sarıcakaya ve Mihalgazi'de, en düşük 20 derece Mihalıççık'ta bekleniyor.

Eskişehir genelinde havanın açık geçeceği tahmin edilirken, bu sabah ilk saatlerde iç kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği öngörülüyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın açık geçeceği tahmin edilmektedir. Kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması ve günün en yüksek hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın ise güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 30 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olması beklenirken, en düşük hava sıcaklığının ise 20 derece ile Mihalıççık ilçesinde olacağı tahmin ediliyor. Odunpazarı ilçesinde ise termometrelerin 25 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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