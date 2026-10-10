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Eskişehir Tepebaşı'nda denetimde 6 araca 57 bin 753 lira ceza kesildi

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Eskişehir Tepebaşı'nda denetimde 6 araca 57 bin 753 lira ceza kesildi
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Eskişehir Tepebaşı'nda asayiş ve trafik denetiminde 248 kişinin kimliği ve 106 araç denetlendi. Denetimde 6 araca 57 bin 753 lira ceza kesilirken hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı. 1 kişinin üzerinden sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Kumlubel, Zafer ve Şarhöyük mahallelerindeki cadde ve ara sokaklarda Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda birimin katıldığı asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde, 24 ekip, 67 personel ve 1 çevik kuvvet timi görev aldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde 248 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, 106 araç kontrol edildi.

Kusurlu bulunan 6 araca toplam 57 bin 753 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli yakalanırken, 1 kişinin üzerinden sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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