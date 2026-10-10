Haberler

Eskişehir Tepebaşı'nda motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Bulunan motosiklet sahibine teslim edilirken, çalınma anı çevredeki bir iş binasının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde olan bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Polis, şüpheliler E.Y. ve E.M.K'yi Kumlubel Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan??????? 2 zanlı tutuklandı.

Bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Motosikletin çalınma anı, çevredeki bir iş binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Çeşme Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı

Yakılmak istenen evraklar soruşturmayı büyüttü! Peş peşe tutuklamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı

Dünya ayağa kalktı ama Trump yine de onayladı
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?

'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor! Eczaneden direkt alınabilecek

Yeni düzenlemeyi bakan duyurdu! Artık eczaneden direkt alınabilecek
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı

Seçime bağımsız girip kazanmıştı, bu sabah gözaltına alındı

İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü

İsrailli rakibinin elini sıkmadı! Müsabaka sadece 35 saniye sürdü
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü

Başörtüsü tartışmaları sürerken ateşe benzin döktü
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler

İki kardeşin cenazesini teslim alan amcadan yürek yakan sözler