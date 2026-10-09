Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparken, meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza; sabaha karşı Bilecik-Eskişehir D-650 karayolu Pazaryeri ilçesi Demirköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Eskişehir istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki 34 EHT 811 plakalı otomobil sürücüsü Sadık A. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sol tarafındaki bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan A.A., K.E. U.E. ve S.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı