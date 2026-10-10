Eskişehir Tepebaşı'nda çiftçi, yem makinesine düşerek hayatını kaybetti

Eskişehir Tepebaşı'nda çiftçi, yem makinesine düşerek hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Gündüzler Mahallesi'nde sabah hayvanlarına yem hazırlayan çiftçi, yem makinesine düşerek hayatını kaybetti. Çiftçinin makineye sıkışmasının ardından sağlık ekipleri ölümü belirledi, jandarma inceleme başlattı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yem makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti.
Gündüzler Mahallesi'nde sabah saatlerinde hayvanlarına yem hazırlayan Gündüz Esenoğlu (63), henüz bilinmeyen nedenle yem makinesinin içine düştü.
Yem makinesine sıkışan Esenoğlu için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerinde bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede, Gündüz Esenoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA