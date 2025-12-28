Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 7 ilde eğitime ara

İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında kar yağışı etkisini artırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı iller ve ilçelerde eğitime ara verilmesine ilişkin kararlar art arda açıklandı.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, kentte etkisini sürdüren ve sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra özel kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerinde de eğitim faaliyetleri durduruldu. İl genelinde planlanan e-sınavlar iptal edilirken, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve don riskine karşı öğrenciler ile eğitim çalışanlarının can ve mal güvenliğinin gözetildiği, bu kapsamda ilçedeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Küre ilçesinde de kar yağışı nedeniyle pazartesi günü eğitime ara verildi. Kaymakamlık açıklamasında, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği riskler göz önünde bulundurularak ilçedeki tüm okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği, ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARABÜK

Karabük'te etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kurslar ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim-öğretimin 1 gün süreyle durdurulduğu bildirildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve özel gereksinimli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

VAN

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 29.12.2025 Pazartesi günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

BOLU

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir" denildi.

DÜZCE

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi vilayetimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İHA