Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor
Oyuncu Seray Kaya, yeni sinema filmi "Sultana"da canlandıracağı direk dansçısı Tülay karakteri için özel bir hazırlık sürecine girdi. Profesyonel direk dansı dersleri almaya başlayan oyuncu, antrenmanlarından kısa görüntüler de paylaştı.
- Seray Kaya, 'Sultana' adlı yeni sinema filminde direk dansçısı 'Tülay' karakterini canlandıracak.
- Oyuncu, rolünün gerektirdiği fiziksel performans için profesyonel direk dansı (pole dance) eğitimi alıyor.
- Seray Kaya, hazırlık sürecindeki antrenman videolarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Başarılı oyuncu Seray Kaya, yeni sinema filmi "Sultana" için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.
ÖZEL EĞİTİM ALDI
Seray Kaya, kariyerinde farklı bir heyecan yaşıyor. Yeni projesi "Sultana" için çalışmalarına ağırlık veren güzel oyuncu, sinemaseverlerin karşısına oldukça iddialı bir karakterle çıkmaya hazırlanıyor. Filmde direk dansçısı "Tülay" karakterini canlandıracak olan Kaya, bu özel rol için haftalar öncesinden kollarını sıvadı. Karakterine en iyi şekilde bürünebilmek ve rolünün gerektirdiği fiziksel performansı eksiksiz sergileyebilmek için özel bir eğitim sürecine giren başarılı oyuncu, profesyonel direk dansı (pole dance) dersleri almaya başladı.
HAZIRLIK SÜRECİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR
Disiplinli bir hazırlık kampı geçiren Seray Kaya, stüdyodaki yorucu antrenman anlarını hayranlarından da saklamıyor. Güzel oyuncu, eğitim sürecinde kaydettiği kısa videoları kendi sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine "Sultana" filminin hazırlık sürecinden renkli kesitler sundu.