Aksaray Haber, Aksaray Son Dakika Haberleri - Haberler

Aksaray Haberleri
Aksaray haber, Aksaray son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Aksaray haberleri | Aksaray'da trafik jandarması yolcu taşıyan araçları denetliyor
Aksaray haberi... Aksaraylı İş İnsanı Halil Gökçe : "Bu Yönetmelik Devam Ederse Biz En Sonunda İflas Edip Kafamıza Kurşun Sıkacağız"
Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nda planlar Avrupa Şampiyonası'na göre yapılıyor
Kastamonu gündem haberi: Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aksaray
Parçalı Bulutlu
|İmsak
04:23
|Öğle
12:53
|İkindi
16:38
|Akşam
19:42
|Yatsı
21:06
|Vali
|Hamza Aydoğdu
|Bld. Başkanı
|Evren Dinçer - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.aksaray.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|http://www.aksaray.bel.tr/
|Bölgesi
|İç Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|8
|Yüzölçümü
|5 km2
|Rakım
|980m
|Posta Kodu
|68100
|Alan Kodu
|382
|Plaka Kodu
|68
|Koordinatı
|38.37255, 34.02537
|Aksaray Seçim Sonuçları
Aksaray yerel haberleri... Aksaraylılar, Musluklardan Akan Kirli Suya Tepkili: "Hasandağı'ndan Su Çıkmaması İmkansız. Neden Yapılmıyor?"
Son dakika haberi | Festivalde sahneye çıkan jandarma 2 bin kişiye KADES eğitim verdi
Son dakika haberi | Aksaray'da Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu
Aksaray haberleri... AKSARAY'DA BU YIL DA ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE 1'İNCİLİK HEDEFİ
Muş haberleri: Malazgirt Zaferi için bisikletle bin 650 kilometre yol gidecekler
Aksaray haberleri... Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu yıl ameliyat sayısı 20 bine ulaştı
Aksaray gündem haberleri | Akşener'in Dinlediği Aksaraylı Esnaf: "Alım Gücü Diye Bir Şey Yok. Para Kazanamıyoruz Sadece Geçiniyoruz"
Aksaray politika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aksaray'ın ilçelerinde esnafı ziyaret etti
Aksaray haberleri... Aksaray, Boşanma Oranında Türkiye İkincisi Oldu. Vatandaş ve Uzmanlar: "Birinci Neden Ekonomik Kriz ve Geçim Sıkıntısı"
Aksaray haber | Aksaraylı Kuruyemişçi, Akşener'e Dert Yandı: "Geçen Sene Antep Fıstığını 80 Liraya Alıp 130 Liraya Satıyorduk, Şimdi 185 Liraya Alıyoruz 220 Liraya...
Aksaray haberleri... Akşener, Aksaray'da: "İç Anadolu Bölgesinde Hepinizin Derdi, Suyun Kaybolması"
Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken kaybolan Hırvatistanlı 2 sporcu kurtarıldı
Son dakika haber! Şehit aileleri dernek başkanları Bedirhan bebek ve annesinin mezarını ziyaret etti
Aksaray haberi... Aksaray Belediyesi'nin ürettiği bin 700 torba un ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı
Kırşehir gündem haberleri: AHİKA Kırşehir'de profesyonel fotoğrafçılık eğitimi verecek
Bursa spor haberleri | Bursaspor hazırlık maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yendi
Aksaray yerel haberleri... Aksaraylı Esnaf: "Ben Bu Dükkanda Taş mı Kemireyim? Acınacak Haldeyiz. Enkazın Altında Debeleniyoruz"
Aksaray haber! AKSARAY Bakan Varank: Türkiye'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz
Aksaray haberi | Bakan Varank, Aksaray'da TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda konuştu Açıklaması
Varank: "Teknoloji yarışmalarıyla Türkiye'deki gençleri geleceğin trendlerine hazırlıyoruz"
25 Temmuz 2022 Aksaray hava durumu nasıl? Meteoroloji Aksaray bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?
24 Temmuz 2022 Aksaray hava durumu nasıl? Meteoroloji Aksaray bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?
23 Temmuz 2022 Aksaray hava durumu nasıl? Meteoroloji Aksaray bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?
21 Temmuz 2022 Aksaray hava durumu nasıl? Meteoroloji Aksaray bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?