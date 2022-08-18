Aksaray Haber, Aksaray Son Dakika Haberleri - Haberler

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Aksaray Haberleri

Aksaray haber, Aksaray son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Orman yangınlarına karşı jandarma önlemi

Orman yangınlarına karşı jandarma önlemi

Aksaray - 25 Dakika Önce
Aksaray haberleri | Aksaray'da trafik jandarması yolcu taşıyan araçları denetliyor

Aksaray haberleri | Aksaray'da trafik jandarması yolcu taşıyan araçları denetliyor

Aksaray - 25 Dakika Önce
Aksaray haberi... Aksaraylı İş İnsanı Halil Gökçe : 'Bu Yönetmelik Devam Ederse Biz En Sonunda İflas Edip Kafamıza Kurşun Sıkacağız'

Aksaray haberi... Aksaraylı İş İnsanı Halil Gökçe : "Bu Yönetmelik Devam Ederse Biz En Sonunda İflas Edip Kafamıza Kurşun Sıkacağız"

Aksaray - 3 Saat Önce
Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nda planlar Avrupa Şampiyonası'na göre yapılıyor

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı'nda planlar Avrupa Şampiyonası'na göre yapılıyor

Aksaray - 4 Saat Önce
Kastamonu haberi | HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kastamonu haberi | HAFİF TİCARİ ARAÇ BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Aksaray - 6 Saat Önce
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı

Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı

Aksaray - 11 Saat Önce
Kastamonu gündem haberi: Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kastamonu gündem haberi: Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aksaray - 14 Saat Önce
21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı

21 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Aksaray - 15 Saat Önce
AFAD, 17 Ağustos depreminin 23. yıl dönümünde vatandaşları bilinçlendirdi

AFAD, 17 Ağustos depreminin 23. yıl dönümünde vatandaşları bilinçlendirdi

Aksaray - 15 Saat Önce

Aksaray

Nüfus295.351 (2018 itibarıyla)
Hava Durumu - 3333°

Parçalı Bulutlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
04:23 		Öğle
12:53 		İkindi
16:38 		Akşam
19:42 		Yatsı
21:06
ValiHamza Aydoğdu
Bld. BaşkanıEvren Dinçer - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.aksaray.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi http://www.aksaray.bel.tr/Belediye Sitesi
Bölgesiİç Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı8
Yüzölçümü5 km2
Rakım980m
Posta Kodu68100
Alan Kodu382
Plaka Kodu68
Koordinatı38.37255, 34.02537
Aksaray Seçim Sonuçları
Aksaray Gündemindeki Kişiler
Aksaray Haber Dağılımı
Otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Aksaray - Dün 19:59
NİŞAN ALIŞVERİŞİNDEN DÖNEN ÇİFT KAZA YAPTI 4 YARALI

NİŞAN ALIŞVERİŞİNDEN DÖNEN ÇİFT KAZA YAPTI 4 YARALI

Aksaray - Dün 19:10
Son dakika haberi! Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3'ü ağır 4 yaralı

Son dakika haberi! Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3'ü ağır 4 yaralı

Aksaray - Dün 18:52
Suç makinesi jandarmanın operasyonuyla böyle yakalandı

Suç makinesi jandarmanın operasyonuyla böyle yakalandı

Aksaray - Dün 13:40
Aksaray yerel haberleri... Aksaraylılar, Musluklardan Akan Kirli Suya Tepkili: 'Hasandağı'ndan Su Çıkmaması İmkansız. Neden Yapılmıyor?'

Aksaray yerel haberleri... Aksaraylılar, Musluklardan Akan Kirli Suya Tepkili: "Hasandağı'ndan Su Çıkmaması İmkansız. Neden Yapılmıyor?"

Aksaray - Dün 11:32

Yürümeyen merdivenler, çalışmayan asansörler İstanbulluları bezdirdi
Aksaray haber: Aksaray'da sosyal yardım projesiyle 130 kişi iş sahibi oldu

Aksaray haber: Aksaray'da sosyal yardım projesiyle 130 kişi iş sahibi oldu

Aksaray - Dün 11:11
Son dakika haberi | Festivalde sahneye çıkan jandarma 2 bin kişiye KADES eğitim verdi

Son dakika haberi | Festivalde sahneye çıkan jandarma 2 bin kişiye KADES eğitim verdi

Aksaray - Dün 10:08
Yaz Spor Okulları'nda 2 bin 100 sporcu adayı yüzme kursu alıyor

Yaz Spor Okulları'nda 2 bin 100 sporcu adayı yüzme kursu alıyor

Aksaray - 16.08.2022
Son dakika haberi | Aksaray'da Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

Son dakika haberi | Aksaray'da Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

Aksaray - 15.08.2022
Bahçesinde kenevir yetiştirip satan şüpheli yakalandı

Bahçesinde kenevir yetiştirip satan şüpheli yakalandı

Aksaray - 15.08.2022
Aksaray haberleri... AKSARAY'DA BU YIL DA ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE 1'İNCİLİK HEDEFİ

Aksaray haberleri... AKSARAY'DA BU YIL DA ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNDE 1'İNCİLİK HEDEFİ

Aksaray - 15.08.2022
Aksaray haber! Aksaray'da motosiklet çalan hırsızlar kamerada

Aksaray haber! Aksaray'da motosiklet çalan hırsızlar kamerada

Aksaray - 15.08.2022
Araçlar didik didik arandı, sürücü ve yolcular sorgulandı

Araçlar didik didik arandı, sürücü ve yolcular sorgulandı

Aksaray - 14.08.2022
Hasandağı'na Tırmanan Baba Oğul Kayalıklarda Mahsur Kaldı

Hasandağı'na Tırmanan Baba Oğul Kayalıklarda Mahsur Kaldı

Aksaray - 14.08.2022
Elazığ haber... Ahmet Can Arık, yeniden Elazığ Karakoçan FK'da

Elazığ haber... Ahmet Can Arık, yeniden Elazığ Karakoçan FK'da

Aksaray - 14.08.2022
Muş haberleri: Malazgirt Zaferi için bisikletle bin 650 kilometre yol gidecekler

Muş haberleri: Malazgirt Zaferi için bisikletle bin 650 kilometre yol gidecekler

Aksaray - 14.08.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Aksaray - 14.08.2022
Aksaray haberleri... Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu yıl ameliyat sayısı 20 bine ulaştı

Aksaray haberleri... Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu yıl ameliyat sayısı 20 bine ulaştı

Aksaray - 13.08.2022
Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Aksaray - 13.08.2022
Aksaray politika haberleri... Aksaray'da AK Parti'den vatandaşlara aşure ikramı

Aksaray politika haberleri... Aksaray'da AK Parti'den vatandaşlara aşure ikramı

Aksaray - 13.08.2022
Aksaray haberi: Aksaray'da AK Parti'den vatandaşlara aşure ikramı

Aksaray haberi: Aksaray'da AK Parti'den vatandaşlara aşure ikramı

Aksaray - 12.08.2022
Muş haberi | Malazgirt Zaferi için 1600 kilometre pedal çevirecekler

Muş haberi | Malazgirt Zaferi için 1600 kilometre pedal çevirecekler

Aksaray - 12.08.2022
Aksaray gündem haberleri | Akşener'in Dinlediği Aksaraylı Esnaf: 'Alım Gücü Diye Bir Şey Yok. Para Kazanamıyoruz Sadece Geçiniyoruz'

Aksaray gündem haberleri | Akşener'in Dinlediği Aksaraylı Esnaf: "Alım Gücü Diye Bir Şey Yok. Para Kazanamıyoruz Sadece Geçiniyoruz"

Aksaray - 12.08.2022
Aksaray politika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aksaray'ın ilçelerinde esnafı ziyaret etti

Aksaray politika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aksaray'ın ilçelerinde esnafı ziyaret etti

Aksaray - 12.08.2022
Pembeye bürünen Tuz Gölü, güzelliğiyle mest etti

Pembeye bürünen Tuz Gölü, güzelliğiyle mest etti

Aksaray - 12.08.2022
Bursa spor haberi | Bursaspor günü izinli geçirdi

Bursa spor haberi | Bursaspor günü izinli geçirdi

Aksaray - 12.08.2022
Aksaray haberleri... Aksaray, Boşanma Oranında Türkiye İkincisi Oldu. Vatandaş ve Uzmanlar: 'Birinci Neden Ekonomik Kriz ve Geçim Sıkıntısı'

Aksaray haberleri... Aksaray, Boşanma Oranında Türkiye İkincisi Oldu. Vatandaş ve Uzmanlar: "Birinci Neden Ekonomik Kriz ve Geçim Sıkıntısı"

Aksaray - 12.08.2022
Meral Akşener'den emekli maaşı çıkışı: En düşüğü, asgari ücret kadar olmalı

Meral Akşener'den emekli maaşı çıkışı: En düşüğü, asgari ücret kadar olmalı

Aksaray - 12.08.2022
Aksaray haber | Aksaraylı Kuruyemişçi, Akşener'e Dert Yandı: 'Geçen Sene Antep Fıstığını 80 Liraya Alıp 130 Liraya Satıyorduk, Şimdi 185 Liraya Alıyoruz 220 Liraya...

Aksaray haber | Aksaraylı Kuruyemişçi, Akşener'e Dert Yandı: "Geçen Sene Antep Fıstığını 80 Liraya Alıp 130 Liraya Satıyorduk, Şimdi 185 Liraya Alıyoruz 220 Liraya...

Aksaray - 12.08.2022
Aksaray haber! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aksaray'da esnafı ziyaret etti

Aksaray haber! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aksaray'da esnafı ziyaret etti

Aksaray - 12.08.2022
AKŞENER: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI, ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI

AKŞENER: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI, ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI

Aksaray - 12.08.2022
Aksaray haberleri... Akşener, Aksaray'da: 'İç Anadolu Bölgesinde Hepinizin Derdi, Suyun Kaybolması'

Aksaray haberleri... Akşener, Aksaray'da: "İç Anadolu Bölgesinde Hepinizin Derdi, Suyun Kaybolması"

Aksaray - 12.08.2022
Uzay takımı, şampiyonluklarını tazelemek için gün sayıyor

Uzay takımı, şampiyonluklarını tazelemek için gün sayıyor

Aksaray - 12.08.2022
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada

Aksaray - 12.08.2022
Tuz Gölü, sıcaklıkla birlikte artan alg ve bakteriler nedeniyle pembeye büründü

Tuz Gölü, sıcaklıkla birlikte artan alg ve bakteriler nedeniyle pembeye büründü

Aksaray - 12.08.2022
Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken kaybolan Hırvatistanlı 2 sporcu kurtarıldı

Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken kaybolan Hırvatistanlı 2 sporcu kurtarıldı

Aksaray - 12.08.2022
MODEL UYDULARIYLA TEKNOFEST'DE YARIŞACAKLAR

MODEL UYDULARIYLA TEKNOFEST'DE YARIŞACAKLAR

Aksaray - 12.08.2022
HASAN DAĞI'NDA MAHSUR KALAN 2 KADIN DAĞCI KURTARILDI

HASAN DAĞI'NDA MAHSUR KALAN 2 KADIN DAĞCI KURTARILDI

Aksaray - 12.08.2022
Aksaray haberleri: Aksaray'da yasa dışı bahse 'Kırmızı kart' denetimi

Aksaray haberleri: Aksaray'da yasa dışı bahse "Kırmızı kart" denetimi

Aksaray - 12.08.2022
Konya haberleri | Türkiye'de 12 çift kalan bozkır kartalı, kırmızı listede

Konya haberleri | Türkiye'de 12 çift kalan bozkır kartalı, kırmızı listede

Aksaray - 12.08.2022
Son dakika haber! Şehit aileleri dernek başkanları Bedirhan bebek ve annesinin mezarını ziyaret etti

Son dakika haber! Şehit aileleri dernek başkanları Bedirhan bebek ve annesinin mezarını ziyaret etti

Aksaray - 11.08.2022
Aksaray haberi... Aksaray Gençlikspor, golcüsünü buldu

Aksaray haberi... Aksaray Gençlikspor, golcüsünü buldu

Aksaray - 11.08.2022
Son dakika haber: Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Aksaray - 11.08.2022
Aksaray haberi... Aksaray Belediyesi'nin ürettiği bin 700 torba un ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı

Aksaray haberi... Aksaray Belediyesi'nin ürettiği bin 700 torba un ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı

Aksaray - 11.08.2022
Jandarmadan hayvanlara şamandıra sistemli su ve yem kapları

Jandarmadan hayvanlara şamandıra sistemli su ve yem kapları

Aksaray - 10.08.2022
Kapadokya Üniversitesi Taban Puanları 2022

Kapadokya Üniversitesi Taban Puanları 2022

Aksaray - 10.08.2022
FATİH'TE YOLCU SEÇEN TAKSİCİLERE CEZA

FATİH'TE YOLCU SEÇEN TAKSİCİLERE CEZA

Aksaray - 10.08.2022
Tahsin Tam: 'Özgüven eksikliği göze çarptı'

Tahsin Tam: "Özgüven eksikliği göze çarptı"

Aksaray - 10.08.2022
Uyuşturucu ticaretinden aranan 2 şahıs yakalandı

Uyuşturucu ticaretinden aranan 2 şahıs yakalandı

Aksaray - 10.08.2022
Başkan Altınsoy: 'Seçimden seçime vatandaşını hatırlayan parti olmadık'

Başkan Altınsoy: "Seçimden seçime vatandaşını hatırlayan parti olmadık"

Aksaray - 10.08.2022
Fatih'te tarihi camide yangın (1)

Fatih'te tarihi camide yangın (1)

Aksaray - 09.08.2022
CANLI YAYIN DUYURUSU

CANLI YAYIN DUYURUSU

Aksaray - 09.08.2022
Kırşehir gündem haberleri: AHİKA Kırşehir'de profesyonel fotoğrafçılık eğitimi verecek

Kırşehir gündem haberleri: AHİKA Kırşehir'de profesyonel fotoğrafçılık eğitimi verecek

Aksaray - 09.08.2022
Hanutçuluk, dilencilik ve işportacılık yapanlara yönelik denetim

Hanutçuluk, dilencilik ve işportacılık yapanlara yönelik denetim

Aksaray - 09.08.2022
Elazığ haberi... Karakoçan 1985'e, 3 şampiyon futbolcu

Elazığ haberi... Karakoçan 1985'e, 3 şampiyon futbolcu

Aksaray - 09.08.2022
Başkan Dinçer: 'Halkımızla omuz omuzayız'

Başkan Dinçer: "Halkımızla omuz omuzayız"

Aksaray - 09.08.2022
Son dakika haberleri! Düğün magandaları silahla ateş ederken böyle görüntülendi

Son dakika haberleri! Düğün magandaları silahla ateş ederken böyle görüntülendi

Aksaray - 09.08.2022
Bucaspor 1928 Yusuf Can'ı kiraladı

Bucaspor 1928 Yusuf Can'ı kiraladı

Aksaray - 09.08.2022
Bursa spor haberleri | Bursaspor hazırlık maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yendi

Bursa spor haberleri | Bursaspor hazırlık maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yendi

Aksaray - 08.08.2022
Aksaray yerel haberleri... Aksaraylı Esnaf: 'Ben Bu Dükkanda Taş mı Kemireyim? Acınacak Haldeyiz. Enkazın Altında Debeleniyoruz'

Aksaray yerel haberleri... Aksaraylı Esnaf: "Ben Bu Dükkanda Taş mı Kemireyim? Acınacak Haldeyiz. Enkazın Altında Debeleniyoruz"

Aksaray - 08.08.2022
Bakan Varank, Sultanhanı Belediyesini ziyaret etti

Bakan Varank, Sultanhanı Belediyesini ziyaret etti

Aksaray - 08.08.2022
Aksaray haber! AKSARAY Bakan Varank: Türkiye'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz

Aksaray haber! AKSARAY Bakan Varank: Türkiye'nin teknolojide, bilimde geldiği noktadan memnunuz

Aksaray - 08.08.2022
Aksaray haberi | Bakan Varank, Aksaray'da TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda konuştu Açıklaması

Aksaray haberi | Bakan Varank, Aksaray'da TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda konuştu Açıklaması

Aksaray - 08.08.2022
Varank: 'Teknoloji yarışmalarıyla Türkiye'deki gençleri geleceğin trendlerine hazırlıyoruz'

Varank: "Teknoloji yarışmalarıyla Türkiye'deki gençleri geleceğin trendlerine hazırlıyoruz"

Aksaray - 08.08.2022
25 Temmuz 2022 Aksaray hava durumu nasıl? Meteoroloji Aksaray bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

25 Temmuz 2022 Aksaray hava durumu nasıl? Meteoroloji Aksaray bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Aksaray - 25.07.2022
24 Temmuz 2022 Aksaray hava durumu nasıl? Meteoroloji Aksaray bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

24 Temmuz 2022 Aksaray hava durumu nasıl? Meteoroloji Aksaray bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Aksaray - 24.07.2022
23 Temmuz 2022 Aksaray hava durumu nasıl? Meteoroloji Aksaray bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

23 Temmuz 2022 Aksaray hava durumu nasıl? Meteoroloji Aksaray bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Aksaray - 23.07.2022
21 Temmuz 2022 Aksaray hava durumu nasıl? Meteoroloji Aksaray bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

21 Temmuz 2022 Aksaray hava durumu nasıl? Meteoroloji Aksaray bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Aksaray - 21.07.2022
İç Anadolu Bölgesi’ndeki Aksaray’ın yüz ölçümü 4.589 kilometre karedir ve Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy, Sarıyahşi ve Sultanhanı olarak 8 ilçesi vardır. İlk Çağ’da Archelais adını taşıyan kenti, Kapadokya Kralı Arkhelaos’un, Garsuara şehrini geliştirerek kurduğu söylenir. Aksaray uzun süre Bizans ve Müslüman Araplar arasında çekişmeye neden olmuştur. 1933’de çıkarılan bir kanunla Niğde’ye bağlanan Aksaray tekrar 1980 yılında il statüsü kazanmıştır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Aksaray haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Aksaray son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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