Aksaray Haber, Aksaray Son Dakika Haberleri - Haberler

Aksaray 295.351 (2018 itibarıyla) 295.351 33° 33° Parçalı Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

04:23 Öğle

12:53 İkindi

16:38 Akşam

19:42 Yatsı

21:06 Vali Hamza Aydoğdu Bld. Başkanı Evren Dinçer - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.aksaray.gov.tr/ Belediye Sitesi http://www.aksaray.bel.tr/ Bölgesi İç Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 8 Yüzölçümü 5 km2 Rakım 980m Posta Kodu 68100 Alan Kodu 382 Plaka Kodu 68 Koordinatı 38.37255, 34.02537 Aksaray Seçim Sonuçları

İç Anadolu Bölgesi’ndeki Aksaray’ın yüz ölçümü 4.589 kilometre karedir ve Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy, Sarıyahşi ve Sultanhanı olarak 8 ilçesi vardır. İlk Çağ’da Archelais adını taşıyan kenti, Kapadokya Kralı Arkhelaos’un, Garsuara şehrini geliştirerek kurduğu söylenir. Aksaray uzun süre Bizans ve Müslüman Araplar arasında çekişmeye neden olmuştur. 1933’de çıkarılan bir kanunla Niğde’ye bağlanan Aksaray tekrar 1980 yılında il statüsü kazanmıştır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Aksaray haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Aksaray son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.