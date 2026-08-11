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Venezuela-İsrail İlişkileri 17 Yıl Sonra Yeniden Başlıyor

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Venezuela, 2009'dan beri kesik olan İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı aldı. Konsolosluk hizmetleri için koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaşan iki ülke, Maduro'nun ABD ile yakınlaşmasının ardından bu adımı attı.

Venezuela hükümeti, 17 yıl sonra İsrail ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlayacağını duyurdu.

Venezuela ve İsrail arasında 17 yıl sonra diplomatik ilişkiler yeniden başlayacak. Venezuela hükümeti, konsolosluk hizmetlerinin sağlanabilmesi için İsrail ile bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaştığını açıkladı.

Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle 2009 yılında İsrail ile ilişkilerini kesen Venezuela, İran'ın müttefiki olarak bilinirken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçılarak gözaltına alınması sonrası ABD ile daha uyumlu diplomatik çizgide ilerlemeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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