Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi! 10 yıllık ilişkide mutlu son

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, 10 yıldır devam eden birlikteliklerinde yeni bir adım attı. Çift, evlendiklerini duyurarak uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Ronaldo ve Rodriguez'in birbirlerinden 2 çocuğu bulunuyor.

YÜZÜKLERİNİ GÖSTERDİLER

Çift, evliliklerini yüzüklerinin yer aldığı bir kareyle duyurdu. Paylaşılan fotoğrafta Ronaldo ve Rodriguez'in ellerindeki yüzükler dikkat çekti. Ronaldo, söz konusu kareye “C??G” notunu düştü.