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CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı

CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın da içinde bulunduğu makam aracının başka bir otomobille çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Kazada Mirza yara almazken, diğer araçta bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir- Bandırma yolundaki Kuş Cenneti kavşağında, CHP’li Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın da içinde bulunduğu makam aracı, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Mirza yara almazken diğer araçtaki 3 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

MİRZA: SAĞLIK DURUMUM İYİ

Mirza, kazanın ardından yaptığı açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'ndan dönerken trafik kazası yaşandığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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