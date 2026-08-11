Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi

Hürmüz Boğazı’nda gerilimi yeniden yükseltecek bir gelişme yaşandı.

ABD, ABLUKAYI KIRMAYA ÇALIŞAN BİR GEMİYE ATEŞ AÇTI

İsmini paylaşmayan ABD'li bir yetkilinin Wall Street Journal'a (WSJ) yaptığı açıklamada, ABD'nin bugün erken saatlerde Hürmüz ablukasını delmeye çalışan Panama bayraklı bir gemiye saldırdığı savunuldu.

Haberde, "Bu, Trump yönetiminin rejimi ekonomik olarak sıkıştırma girişimleri kapsamında güvenlik önlemlerinin artırılması anlamına geliyor." değerlendirmesine yer verildi.

Yetkilinin açıklamasında, bir ABD askeri helikopterinin, İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını uygulamakla görevli ABD'li personelin uyarılarını dikkate almaması üzerine geminin dümenine ateş açtığı ileri sürüldü.

FÜZEYLE VURULDU

Olayda herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair bilgiye yer verilmezken, ABD'li yetkili, geminin saldırıdan sonra mürettebatını başka bir sivil gemiye aktarmaya çalıştığını iddia etti.

Denizcilik güvenliği firması Vanguard, bugün erken saatlerde, Panama bayraklı "Vela Nova" adlı konteyner gemisinin, Pakistan kıyılarından yaklaşık 71 deniz mili uzaklıkta Umman Körfezi'nden batıya doğru seyrederken bir helikopterden ateşlenen füzeyle vurulduğu bilgisini paylaştı.

Vanguard'ın olayla ilgili ilk raporunda, "Füze, gemiye isabet etti ve daha sonra söndürülen bir yangına neden oldu." ifadelerine yer verilirken, gemideki 17 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Muhsin Rızai

İRAN: ABD ŞARTLARIMIZI KABUL ETMEDİĞİ SÜRECE HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILMAYACAK

Öte yandan gelişmenin ardından Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong Peiwu ile bir araya gelen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "ABD tutumunu değiştirmediği ve İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak." dedi.

ABD'nin savaşı sona erdirmesi, İran'ın bloke edilen paralarını ödemesi ve Lübnan ile Gazze başta olmak üzere bölgedeki savaşların sonlandırılması gerektiğini belirten Rızai, İran'ın diğer şartlarının da arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletildiğini kaydetti.

Rızai ayrıca İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahına ilişkin olası bir anlaşmanın, boğazın kapatılması meselesinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong ise konuşmasında, ülkesinin İran'a yönelik askeri saldırılara karşı olduğunu ifade etti.

Zong, Çin'in Batı Asya bölgesinde ve Basra Körfezi ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini her zaman desteklediğini kaydetti.

Kaynak: AA