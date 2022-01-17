Kar Haberleri - Kar Haber - Haberler

Kar Haberleri
Kar haber, Kar son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Tokat'ta minibüs uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralıTokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün buzlanan yolda uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Güneşi gören Taksim'e akın ettiDün akşam saatlerinde İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının ardından bugün güneşin kendini göstermesiyle Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı.
Şemdinli'de rahatsızlanan hasta için seferberlikHakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolların kapalı olduğu mezrada rahatsızlanan bir kişi, ekiplerin saatler süren mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.
WASHINGTON - ABD'de kar fırtınası Washington ve çevresinde hayatı olumsuz etkilediABD'nin başkenti Washington DC ve çevresinde kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi, çok sayıda sürücü yolda kaldı.
Aksaray'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyorAksaray'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimlerde devam ederken gece yarısı etkisini artırdı.
Kastamonu'da eğitime kar engeliKastamonu'da kar nedeniyle özel eğitim merkezlerinin faaliyetlerine ara verildiği, engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Samsun'da eğitime kar engeliSamsu'un 17 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.
Şırnak'ta eğitime kar engeliŞırnak'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve 2 ilçede yarın eğitime ara verildi.
Tokat'tın Almus ilçesinde eğitime kar engeliTokat'ın Almus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Erciyes'te kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti (3)KURTARMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIErciyes Kayak Merkezinde pist dışına çıktıktan sonra üzerine kar kütlesinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi Kanadalı Micheal Kreeft'i (45), kurtarma görüntüleri ortaya çıktı.
Son dakika haber: UMKE personeli, fenalaşan çocuğu karlı yolda ambulansa kadar sırtında taşıdıSon dakika haberleri: TRABZON'da kar ve buzlanma nedeniyle yolu kapanan mahallede oturan ailenin 6 yaşındaki çocuğu rahatsızlanınca telefonla yardım istendi.
Rize'de kar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın imdadına özel idare ekipleri yetiştiRize'de kar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın imdadına özel idare ekipleri yetişti Rize'nin Pazar ilçesinde kar nedeniyle hastaya müdahaleye giderken zorlanan ambulansın imdadına Özel İdare Ekipleri yetişti.
Van'ın Özalp ilçesinde taşımalı eğitime kar engeliVan'ın Özalp ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
JANDARMANIN DONMAK ÜZEREYKEN BULDUĞU TİLKİ TEDAVİYE ALINDIBİTLİS kırsalında, soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan tilki, devriye görevindeki jandarma ekipleri tarafından fark edildi.
Van'ın Gevaş ilçesinde eğitime kar engeliVan'ın Gevaş ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Ordu'da eğitime kar engeliOrdu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Karadeniz'de 653 köy yolu kardan kapandı (6)ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİDoğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Ordu'da Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında;
Gümüşhane'nin Torul ve Kürtün ilçelerinde eğitime kar engeliGümüşhane'nin Torul ve Kürtün ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Son Dakika | Karlı yolda takla atan otomobil kameraya yansıdıEdinilen son dakika haberine göre Karabük-Gerede D-100 karayolunda karla kaplı yolda bariyerlere çarparak takla atan otomobil, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralıKAYSERİ'de, otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Son dakika haberleri | Erciyes'te kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti (2)Son dakika haber: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇALIŞANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİErciyes Kayak Merkezinde pist dışına çıktıktan sonra üzerine kar kütlesinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Kanadalı Micheal Kreeft'in (45), Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi olarak Gaziantep'te görev yaptığı öğrenildi.
Hakkari'de kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldıHakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü belediye ekiplerince kurtarıldı.
Karadeniz'de 653 köy yolu kardan kapandı (5)GİRESUN, GÜMÜŞHANE VE SİNOP'TA DA EĞİTİME KAR TATİLİDoğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Giresun'da 4 ilçenin tümünde, 7 ilçenin de köy okullarında yarın eğitim ve öğretime ara verilecek.
Karabük'te eğitime kar engeliKarabük'te kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime yarın ara verilecek.
Hafta sonunu karda mangal yaparak geçirdilerHafta sonunu karda mangal yaparak geçirdiler ZONGULDAK - Zonguldak'ta yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi üzerine hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Merkez'e bağlı Gaca mevkiine akın etti.
Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köy yolundan 72'si ulaşıma açıldıKarabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köy yolundan 72'sinin çalışmaların ardından ulaşıma açıldığı bildirildi.
Kızakla kayan çocuklardan yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatöründen iç ısıtan talepKastamonu'da kar yağışı sonrası kızakla kaymak için sokağa çıkan çocuklar, yolları kürümeye gelen Kastamonu Belediyesine ait kepçe operatörünün önünü keserek, yolları kürümemesini istedi.
Ordu'daki yayla festivalinde katılımcılar kar üzerinde horon teptiOrdu'nun Akkuş ilçesinde düzenlenen 4'üncü Argan Yaylası Kar Festivali, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Çığ altında kalan Birleşmiş Milletler Koordinasyon üyesinin cansız bedenine ulaşıldıKayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığda ekipler, Gaziantep'te Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon üyesi olarak görev yapan diplomatın cansız bedenine ulaştı.
Çığ altında kalan Birleşmiş Milletler Koordinasyon üyesinin cansız bedenine ulaşıldıKayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığda ekipler, Gaziantep'te Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon üyesi olarak görev yapan diplomatın cansız bedenine ulaştı.
Kar yağışı etkili olduTokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Son dakika haberleri | KASTAMONU - Belediye ekipleri çocukların kar keyfini bozmadıSon dakika gündem haberi... Kastamonu'da kar küreme çalışması yapan belediye ekipleri, çocukların karın temizlenmemesi isteğini kırmadı.
Trabzon'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildiTrabzon'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.
Ardahan'da kar ve tipi yüzünden tır geçişlerine kapatılan yollar açıldıArdahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatılan yollar, zincir takmak şartıyla açıldı.
ERCİYES'TE KAR KÜTLESİ ALTINDA KALAN KANADALI KAYAKÇI HAYATINI KAYBETTİTÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışına çıkan Kanadalı turist Micheal Kreeft (45), kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
ABD'de kar fırtınası nedeniyle 2 binden fazla uçuş iptal edildiABD'de bugün başlaması ve başkent Washington DC dahil birçok eyaleti etkilemesi beklenen kar fırtınası nedeniyle 2 bin 280 uçuş iptal edildi.
Düzce'de 47 köy yolu ulaşıma açıldıDüzce'de 47 köy yolu ulaşıma açıldı Düzce'de kar sebebiyle kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 50 köye ulaşım kapandı.
Erciyes'te kar kütlesi altında kalan Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi hayatını kaybettiTürkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışına çıkan 45 yaşındaki Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi Micheal Kreeft, kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Rize'de eğitime kar engeli- Rize merkez ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Eğitime kar engeli! 15 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildiTürkiye genelinde etkili olan soğuk hava, bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanmaya neden oldu. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Kastamonu, Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Karabük, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Van, Şırnak ve Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi.
Bolu'da okullara kar tatiliBOLU'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Hakkari'de okullara 'kar' tatiliHAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime yarın 1 günlük süreyle ara verildi.
Vali Akbıyık'tan kar yağışı altında esnaf ziyaretiHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili idris Akbıyık, kar yağışı altında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Uludağ'ın seyircileriKış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a kayak yapanları izlemeye gelenler de var. Günübirlik zirveye çıkan tatilcilerin en büyük keyfi ise kayak ve snowboard yapanları izlemek.
Erciyes'te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist öldü (3)Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist hayatını kaybetti.
Ordu'da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini giydiOrdu'da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini giydi Şehrin seyir terası Boztepe'ye kar yağışı sonrası insanlar akın etti Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye çıkan vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.
Son dakika haber: Tokat'ta minibüs uçuruma devrildi: 1 ölü 1 yaralıEdinilen son dakika haberine göre Tokat'ta minibüs uçuruma devrildi: 1 ölü 1 yaralı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün buzlanan yolda uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü için 3 saatlik mücadeleHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü, belediye ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile kurtarıldı.
Kara hasret kalan vatandaşlar Hazarbaba Kayak Merkezine akın ettiKara hasret kalan vatandaşlar Hazarbaba Kayak Merkezine akın etti Hafta sonunu fırsat bilen ve kara hasret kalan vatandaşlar, göl manzaralı Hazarbaba Kayak merkezine akın etti.
Hakkari'de eğitime kar engeliHakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi eğitime ara verildi.
Şemdinli'de rahatsızlanan hasta için ekipler seferber olduŞemdinli'de rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolların kapalı olduğu mezrada rahatsızlanan bir kişi, ekiplerin saatler süren mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.
KASTAMONU - Kar yağışı etkili oluyorKastamonu'nun İnebolu ilçesi ile Ilgaz Dağı'nda etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
AMBULANS KARA SAPLANDI, ABDURRAHİM BEBEK 4 SAATTE HASTANEYE ULAŞTIRILDIHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yüksek ateş sonucu rahatsızlanan Zehra ve Yasin Kırmızıtaş çiftinin 18 aylık bebekleri Abdurrahim'i almaya giderken kara sağlanan ambulans ve içerisindeki sağlık ekibi, bölgeye giden karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Akseki'de vatandaşlar naylon ve leğenlerle kayarak karın keyfini çıkardılarAntalya'nın Akseki ilçesinde kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Alacabel'de bazı vatandaşlar leğenler, naylonlar ve deniz botlarıyla kaydı.
Acun Ilıcalı'nın kızı kaza geçirmişti! Zeynep Yılmaz'dan ilk açıklama geldi...Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı ve arkadaşı Yasmin'in içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıktı. Kayan yolda kontrolünü kaybeden cip ormana doğru sürüklendi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından kızının ve arkadaşının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Bolu'da eğitime kar engeliBolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.
Dondurucu soğuğa aldırış etmediler, binlerce kişi oraya akın ettiDondurucu soğuğa aldırış etmediler, binlerce kişi oraya akın etti Binlerce kişi dondurucu soğuk ve yağan kara rağmen hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirebilmek için Yıldızdağı'na akın etti Binlerce kişi dondurucu soğuk ve yağan kara rağmen hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirebilmek...
Esendere'de mahsur kalan 200 küçükbaş kurtarıldıHakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde kapanan köy yolunda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildiRize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini bildirdi.
Kastamonu'nun kent merkezi ve 16 ilçesinde eğitime kar engeliKastamonu'da kent merkezi ile 13 ilçesinde tüm okullar, 3 ilçesinde ise taşımalı eğitime kar nedeniyle yarın ara verildi.
KASTAMONU - Ilgaz'da pistler kayakseverlerle dolduIlgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.
Yeşille beyazın birleşmesi kendine hayran bıraktırdıYeşille beyazın birleşmesi kendine hayran bıraktırdı Burdur'da kar yağışının ardından yeşil ile beyaz buluştu.
Güneşi gören Taksim'e akın ettiGüneşi gören Taksim'e akın etti Bir kişi 600 watt elektriğe rağmen Nostaljik Tramvayın üzerine seyahat eti Dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının ardından bugün güneşin kendini göstermesiyle Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı.
Kar nedeniyle 278 köyden 50'si ulaşıma kapandıDüzce ve Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 149 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde öğrencilerden askerlere duygu dolu mektuplarEdirne Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Uşak Sıtkı Çetin Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldıkları mektupları ilçede konuşlu 9'uncu Komando Tugay Komutanlığına gönderdi.
ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDUKIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ, bu hafta sonu da tatilcilerin uğrak yeri oldu.
Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeliTrabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Samsun'da karla kapanan 27 kırsal mahalle yoluna 140 iş makinesiyle müdahale ediliyorSAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 140 iş makinesi, 4 ilçede karla kapanan 27 kırsal mahalle yolunun açılması için mücadele ediyor.
Karda mahsur kalan yaşlı kadının yardımına AFAD yetiştiSamsun'da karda mahsur kalan 94 yaşındaki kadının yardımına AFAD ekipleri yetişti.
Ereğli'de kar nedeniyle yolda kalan sürücüye jandarmadan yardımZonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan sürücünün yardımına jandarma ekipleri koştu.
Tuşba Belediyesinden karla mücadele çalışmasıVan'ın Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan dolayı kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Altınordu'da ekipler kar mücadelesini sürdürüyorOrdu'nun Altınordu Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerini azaltmak adına çalışmalarını sürdürürken, sokak hayvanları için de önlemler aldı.
Ulugöl Tabiat Parkı'nda öğrenciler için motivasyon kampı düzenlendiTürkiye'nin 36. Doğal Tabiat Parkı Ulugöl'de gerçekleştirilen motivasyon kampında 9 ilçeden öğrenciler bir araya geldi.
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğuHafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Bolu Kartalkaya ve Karabük Keltepe kayak merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.
Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğuGüzeltepe Dağı'ndaki kayak merkezi Kayak yapan vatandaşlar Vatandaş Fatma Barut'ın konuşması Çocuklardan Zehra Agit'ın konuşması Vatandaş Ali Çobanlı'nın konuşması Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandıMUŞ - (A) - Muş'ta hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, kayak merkezinde...
Son dakika haber | Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttuSon dakika haberler... Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu Konya'nın Beyşehir ilçesindeki, Beyşehir Gölü kıyıları kış mevsiminde ikinci kez donarak buz tuttu.
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyorDağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.
Kar eğlencesi için yaylaya çıktılar, yolda kaldılarKar eğlencesi için yaylaya çıktılar, yolda kaldılar Tokat'ta kar eğlencesi için Topçam yaylasına çıkmak isteyenler kar ve buzlanma nedeni ile yolda kaldı.
Samsun'da ateşlenen bebek ambulansa iş makinesiyle yetiştirildi- Samsun'da ateşlenen bebek ambulansa iş makinesiyle yetiştirildi Samsun'da kar yağışı nedeniyle yolun kapandığı kırsal mahallede hastalanan bebeğe ulaşmak için yoğun çaba sarf edildi.
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı...Sürücüler zor anlar yaşadıZonguldak'ta yoğun kar yağışı...Sürücüler zor anlar yaşadı Zonguldak'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
JANDARMANIN DONMAK ÜZEREYKEN BULDUĞU TİLKİ TEDAVİYE ALINDIBİTLİS kırsalında, soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan tilki, devriye görevindeki jandarma ekipleri tarafından fark edildi.
Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'na kayak tutkunlarından yoğun ilgiKar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'na kayak tutkunlarından yoğun ilgi Kastamonu'da üç gündür etkili olan kar yağışı sonrasında kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı Milli Parkındaki kayak pistlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Artvin'de kar yağışı nedeniyle 3. Lig maçı ertelendiArtvin'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün oynanması planlanan Artvin Hopaspor-Kahta 2 Spor arasındaki 18. hafta karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.
(DRONE) Elmadağ Kayak Merkezi'nde kar keyfiElmadağ Kayak Merkezi'nin drone görüntüleri ANKARA - Başkentliler Elmadağ Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.
Karabük ve Bartın'da 299 köy yolunda ulaşım sağlanamıyorKarabük ve Bartın'da yoğun kar nedeniyle 299 köy yolu ulaşıma kapandı.
FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerini zirai don riskine karşı uyardıFındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), fındık üreticilerinden, orta ve yüksek kesimlerde ani ısı düşüşlerinden fındık ağaçlarının etkilenmemesi için gerekli önlemleri almalarını istedi.
Yalnızçam'da kayak sezonu açıldı- Yalnızçam'da kayak sezonu açıldı Milli sporcu Dilan Demir, Dünya Gençler Şampiyonasına bu tesislerde hazırlanacak Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yalnızçam'da kayak sezonu başladı.
Kar, hayatı olumsuz etkilediKarla kaplı caddeler Caddelerde ilerleyen araçlar Yol ve caddelerdeki vatandaşlar Karla kaplanan araçlar ve ağaçlar HAKKARİ - Hakkari'de iki gündür etkili kar hayatı olumsuz etkiledi.
Muş kayak merkezi cıvıl cıvıl- Muş kayak merkezi cıvıl cıvıl Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kayak merkezine akın eden vatandaşlar ortaya renkli görüntüler çıkardı.
Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandıKarabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar, karın ardından bir başka güzelliğe büründü.
Doğu Karadeniz'de 864 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyorRize'de de kardan dolayı merkezde 25, Ardeşen'de 25, Çamlıhemşin'de 24, Çayeli'de 33, Derepazı'nda 6, Fındıklı'da 23, Güneysu'da 13, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 2, Kalkandere'de 18 ve Pazar'da 24 olmak üzere 230 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari'de 16 araç ve 40 personelle karla mücadele çalışması- Hakkari'de 16 araç ve 40 personelle karla mücadele çalışması Hakkari Belediyesi 16 araç ve 40 personelle kentin 15 değişik mahallesinde karla mücadele çalışması başlattı.
Malatya'da kar yağışı nedeniyle 27 mahalle ile ulaşım sağlanamıyorMalatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 27 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Osmaneli pazar gününe karla uyandıBilecik'in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Arızaya giden VEDAŞ ekibi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı- Arızaya giden VEDAŞ ekibi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı Tipide mahsur kalan VEDAŞ ekiplerini İpekyolu Belediyesi kurtardı Van'ın İpekyolu ilçesinde elektrik arızasına giderken tipide mahsur kalan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
HAKKARİ'DE 338 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYORHAKKARİ'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 338 yerleşim biriminin yolu, ulaşıma kapandı.
Kastamonu'da 546 köy yolu ulaşıma kapandıKastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 546 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla kaplanan yollarda kalan araçları jandarma ekipleri kurtardı- Karla kaplanan yollarda kalan araçları jandarma ekipleri kurtardı Kastamonu'da kar yağışı sonrasında hazırlıksız yola çıkan bazı sürücüler araçları ile mahsur kaldı.