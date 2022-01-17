Kar Haberleri - Kar Haber - Haberler

Dondurucu soğuğa aldırış etmediler, binlerce kişi oraya akın etti

Dondurucu soğuğa aldırış etmediler, binlerce kişi oraya akın etti Binlerce kişi dondurucu soğuk ve yağan kara rağmen hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirebilmek için Yıldızdağı'na akın etti Binlerce kişi dondurucu soğuk ve yağan kara rağmen hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirebilmek...

Kar - Dün 17:01