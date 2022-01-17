Kar Haberleri - Kar Haber - Haberler

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Kar Haberleri

Kar haber, Kar son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Tokat'ta minibüs uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta minibüs uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün buzlanan yolda uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kar - 20 Dakika Önce
Güneşi gören Taksim'e akın etti

Güneşi gören Taksim'e akın etti

Dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının ardından bugün güneşin kendini göstermesiyle Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı.
Kar - 20 Dakika Önce
Şemdinli'de rahatsızlanan hasta için seferberlik

Şemdinli'de rahatsızlanan hasta için seferberlik

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolların kapalı olduğu mezrada rahatsızlanan bir kişi, ekiplerin saatler süren mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Kar - 20 Dakika Önce
WASHINGTON - ABD'de kar fırtınası Washington ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi

WASHINGTON - ABD'de kar fırtınası Washington ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi

ABD'nin başkenti Washington DC ve çevresinde kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi, çok sayıda sürücü yolda kaldı.
Kar - 50 Dakika Önce
Aksaray'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor Aksaray'da kar yağışı yüksek kesimlerde devam ederken gece yarısı etkisini artırdı.
Kar - 54 Dakika Önce
Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu'da eğitime kar engeli

Kastamonu'da kar nedeniyle özel eğitim merkezlerinin faaliyetlerine ara verildiği, engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Kar - 3 Dakika Önce
Samsun'da eğitime kar engeli

Samsun'da eğitime kar engeli

Samsu'un 17 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.
Kar - 6 Dakika Önce
Şırnak'ta eğitime kar engeli

Şırnak'ta eğitime kar engeli

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve 2 ilçede yarın eğitime ara verildi.
Kar - Dün 23:52
Tokat'tın Almus ilçesinde eğitime kar engeli

Tokat'tın Almus ilçesinde eğitime kar engeli

Tokat'ın Almus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kar - Dün 23:39
Erciyes'te kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti (3)

Erciyes'te kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti (3)

KURTARMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIErciyes Kayak Merkezinde pist dışına çıktıktan sonra üzerine kar kütlesinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi Kanadalı Micheal Kreeft'i (45), kurtarma görüntüleri ortaya çıktı.
Kar - Dün 23:35
Son dakika haber: UMKE personeli, fenalaşan çocuğu karlı yolda ambulansa kadar sırtında taşıdı

Son dakika haber: UMKE personeli, fenalaşan çocuğu karlı yolda ambulansa kadar sırtında taşıdı

Son dakika haberleri: TRABZON'da kar ve buzlanma nedeniyle yolu kapanan mahallede oturan ailenin 6 yaşındaki çocuğu rahatsızlanınca telefonla yardım istendi.
Kar - Dün 23:34
Rize'de kar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın imdadına özel idare ekipleri yetişti

Rize'de kar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın imdadına özel idare ekipleri yetişti

Rize'de kar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın imdadına özel idare ekipleri yetişti Rize'nin Pazar ilçesinde kar nedeniyle hastaya müdahaleye giderken zorlanan ambulansın imdadına Özel İdare Ekipleri yetişti.
Kar - Dün 23:22
Van'ın Özalp ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Van'ın Özalp ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Van'ın Özalp ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Kar - Dün 23:16
JANDARMANIN DONMAK ÜZEREYKEN BULDUĞU TİLKİ TEDAVİYE ALINDI

JANDARMANIN DONMAK ÜZEREYKEN BULDUĞU TİLKİ TEDAVİYE ALINDI

BİTLİS kırsalında, soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan tilki, devriye görevindeki jandarma ekipleri tarafından fark edildi.
Kar - Dün 23:09

WASHINGTON - ABD'de kar fırtınası Washington ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi
Van'ın Gevaş ilçesinde eğitime kar engeli

Van'ın Gevaş ilçesinde eğitime kar engeli

Van'ın Gevaş ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kar - Dün 22:33
Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Kar - Dün 22:30
Karadeniz'de 653 köy yolu kardan kapandı (6)

Karadeniz'de 653 köy yolu kardan kapandı (6)

ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİDoğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Ordu'da Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında;
Kar - Dün 22:23
Gümüşhane'nin Torul ve Kürtün ilçelerinde eğitime kar engeli

Gümüşhane'nin Torul ve Kürtün ilçelerinde eğitime kar engeli

Gümüşhane'nin Torul ve Kürtün ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kar - Dün 21:42
Son Dakika | Karlı yolda takla atan otomobil kameraya yansıdı

Son Dakika | Karlı yolda takla atan otomobil kameraya yansıdı

Edinilen son dakika haberine göre Karabük-Gerede D-100 karayolunda karla kaplı yolda bariyerlere çarparak takla atan otomobil, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kar - Dün 21:29
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

KAYSERİ'de, otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Kar - Dün 21:25
Son dakika haberleri | Erciyes'te kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti (2)

Son dakika haberleri | Erciyes'te kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti (2)

Son dakika haber: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇALIŞANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİErciyes Kayak Merkezinde pist dışına çıktıktan sonra üzerine kar kütlesinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Kanadalı Micheal Kreeft'in (45), Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi olarak Gaziantep'te görev yaptığı öğrenildi.
Kar - Dün 21:06
Hakkari'de kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı

Hakkari'de kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü belediye ekiplerince kurtarıldı.
Kar - Dün 20:36
Karadeniz'de 653 köy yolu kardan kapandı (5)

Karadeniz'de 653 köy yolu kardan kapandı (5)

GİRESUN, GÜMÜŞHANE VE SİNOP'TA DA EĞİTİME KAR TATİLİDoğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Giresun'da 4 ilçenin tümünde, 7 ilçenin de köy okullarında yarın eğitim ve öğretime ara verilecek.
Kar - Dün 20:28
Karabük'te eğitime kar engeli

Karabük'te eğitime kar engeli

Karabük'te kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime yarın ara verilecek.
Kar - Dün 20:16
Hafta sonunu karda mangal yaparak geçirdiler

Hafta sonunu karda mangal yaparak geçirdiler

Hafta sonunu karda mangal yaparak geçirdiler ZONGULDAK - Zonguldak'ta yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi üzerine hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Merkez'e bağlı Gaca mevkiine akın etti.
Kar - Dün 20:03
Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köy yolundan 72'si ulaşıma açıldı

Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köy yolundan 72'si ulaşıma açıldı

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 248 köy yolundan 72'sinin çalışmaların ardından ulaşıma açıldığı bildirildi.
Kar - Dün 19:22
Kızakla kayan çocuklardan yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatöründen iç ısıtan talep

Kızakla kayan çocuklardan yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatöründen iç ısıtan talep

Kastamonu'da kar yağışı sonrası kızakla kaymak için sokağa çıkan çocuklar, yolları kürümeye gelen Kastamonu Belediyesine ait kepçe operatörünün önünü keserek, yolları kürümemesini istedi.
Kar - Dün 19:15
Ordu'daki yayla festivalinde katılımcılar kar üzerinde horon tepti

Ordu'daki yayla festivalinde katılımcılar kar üzerinde horon tepti

Ordu'nun Akkuş ilçesinde düzenlenen 4'üncü Argan Yaylası Kar Festivali, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Kar - Dün 19:02
Çığ altında kalan Birleşmiş Milletler Koordinasyon üyesinin cansız bedenine ulaşıldı

Çığ altında kalan Birleşmiş Milletler Koordinasyon üyesinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığda ekipler, Gaziantep'te Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon üyesi olarak görev yapan diplomatın cansız bedenine ulaştı.
Kar - Dün 18:51
Çığ altında kalan Birleşmiş Milletler Koordinasyon üyesinin cansız bedenine ulaşıldı

Çığ altında kalan Birleşmiş Milletler Koordinasyon üyesinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığda ekipler, Gaziantep'te Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon üyesi olarak görev yapan diplomatın cansız bedenine ulaştı.
Kar - Dün 18:49
Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Kar - Dün 18:38
Son dakika haberleri | KASTAMONU - Belediye ekipleri çocukların kar keyfini bozmadı

Son dakika haberleri | KASTAMONU - Belediye ekipleri çocukların kar keyfini bozmadı

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'da kar küreme çalışması yapan belediye ekipleri, çocukların karın temizlenmemesi isteğini kırmadı.
Kar - Dün 18:35
Trabzon'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Trabzon'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Trabzon'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.
Kar - Dün 18:30
Ardahan'da kar ve tipi yüzünden tır geçişlerine kapatılan yollar açıldı

Ardahan'da kar ve tipi yüzünden tır geçişlerine kapatılan yollar açıldı

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatılan yollar, zincir takmak şartıyla açıldı.
Kar - Dün 18:23
ERCİYES'TE KAR KÜTLESİ ALTINDA KALAN KANADALI KAYAKÇI HAYATINI KAYBETTİ

ERCİYES'TE KAR KÜTLESİ ALTINDA KALAN KANADALI KAYAKÇI HAYATINI KAYBETTİ

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışına çıkan Kanadalı turist Micheal Kreeft (45), kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kar - Dün 18:21
ABD'de kar fırtınası nedeniyle 2 binden fazla uçuş iptal edildi

ABD'de kar fırtınası nedeniyle 2 binden fazla uçuş iptal edildi

ABD'de bugün başlaması ve başkent Washington DC dahil birçok eyaleti etkilemesi beklenen kar fırtınası nedeniyle 2 bin 280 uçuş iptal edildi.
Kar - Dün 18:13
Düzce'de 47 köy yolu ulaşıma açıldı

Düzce'de 47 köy yolu ulaşıma açıldı

Düzce'de 47 köy yolu ulaşıma açıldı Düzce'de kar sebebiyle kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 50 köye ulaşım kapandı.
Kar - Dün 18:08
Erciyes'te kar kütlesi altında kalan Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi hayatını kaybetti

Erciyes'te kar kütlesi altında kalan Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi hayatını kaybetti

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışına çıkan 45 yaşındaki Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi Micheal Kreeft, kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kar - Dün 18:05
Rize'de eğitime kar engeli

Rize'de eğitime kar engeli

- Rize merkez ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Kar - Dün 18:03
Eğitime kar engeli! 15 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi

Eğitime kar engeli! 15 ilde yoğun yağış nedeniyle okullara ara verildi

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava, bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanmaya neden oldu. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Kastamonu, Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Karabük, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Van, Şırnak ve Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi.
Kar - 35 Dakika Önce
Bolu'da okullara kar tatili

Bolu'da okullara kar tatili

BOLU'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.
Kar - Dün 17:58
Hakkari'de okullara 'kar' tatili

Hakkari'de okullara 'kar' tatili

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime yarın 1 günlük süreyle ara verildi.
Kar - Dün 17:55
Vali Akbıyık'tan kar yağışı altında esnaf ziyareti

Vali Akbıyık'tan kar yağışı altında esnaf ziyareti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili idris Akbıyık, kar yağışı altında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Kar - Dün 17:55
Uludağ'ın seyircileri

Uludağ'ın seyircileri

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a kayak yapanları izlemeye gelenler de var. Günübirlik zirveye çıkan tatilcilerin en büyük keyfi ise kayak ve snowboard yapanları izlemek.
Kar - Dün 17:53
Erciyes'te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist öldü (3)

Erciyes'te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist öldü (3)

Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist hayatını kaybetti.
Kar - Dün 17:53
Ordu'da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini giydi

Ordu'da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini giydi

Ordu'da kar güzelliği: Boztepe beyaz gelinliğini giydi Şehrin seyir terası Boztepe'ye kar yağışı sonrası insanlar akın etti Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye çıkan vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.
Kar - Dün 17:43
Son dakika haber: Tokat'ta minibüs uçuruma devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Son dakika haber: Tokat'ta minibüs uçuruma devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Tokat'ta minibüs uçuruma devrildi: 1 ölü 1 yaralı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün buzlanan yolda uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kar - Dün 17:34
Yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü için 3 saatlik mücadele

Yaylada mahsur kalan çoban ve sürüsü için 3 saatlik mücadele

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü, belediye ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile kurtarıldı.
Kar - Dün 17:34
Kara hasret kalan vatandaşlar Hazarbaba Kayak Merkezine akın etti

Kara hasret kalan vatandaşlar Hazarbaba Kayak Merkezine akın etti

Kara hasret kalan vatandaşlar Hazarbaba Kayak Merkezine akın etti Hafta sonunu fırsat bilen ve kara hasret kalan vatandaşlar, göl manzaralı Hazarbaba Kayak merkezine akın etti.
Kar - Dün 17:29
Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi eğitime ara verildi.
Kar - Dün 17:27
Şemdinli'de rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu

Şemdinli'de rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu

Şemdinli'de rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolların kapalı olduğu mezrada rahatsızlanan bir kişi, ekiplerin saatler süren mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Kar - Dün 17:25
KASTAMONU - Kar yağışı etkili oluyor

KASTAMONU - Kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi ile Ilgaz Dağı'nda etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar - Dün 17:22
AMBULANS KARA SAPLANDI, ABDURRAHİM BEBEK 4 SAATTE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

AMBULANS KARA SAPLANDI, ABDURRAHİM BEBEK 4 SAATTE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yüksek ateş sonucu rahatsızlanan Zehra ve Yasin Kırmızıtaş çiftinin 18 aylık bebekleri Abdurrahim'i almaya giderken kara sağlanan ambulans ve içerisindeki sağlık ekibi, bölgeye giden karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Kar - Dün 17:20
Akseki'de vatandaşlar naylon ve leğenlerle kayarak karın keyfini çıkardılar

Akseki'de vatandaşlar naylon ve leğenlerle kayarak karın keyfini çıkardılar

Antalya'nın Akseki ilçesinde kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Alacabel'de bazı vatandaşlar leğenler, naylonlar ve deniz botlarıyla kaydı.
Kar - Dün 17:18
Acun Ilıcalı'nın kızı kaza geçirmişti! Zeynep Yılmaz'dan ilk açıklama geldi...

Acun Ilıcalı'nın kızı kaza geçirmişti! Zeynep Yılmaz'dan ilk açıklama geldi...

Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı ve arkadaşı Yasmin'in içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıktı. Kayan yolda kontrolünü kaybeden cip ormana doğru sürüklendi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından kızının ve arkadaşının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Kar - Dün 17:17
Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.
Kar - Dün 17:05
Dondurucu soğuğa aldırış etmediler, binlerce kişi oraya akın etti

Dondurucu soğuğa aldırış etmediler, binlerce kişi oraya akın etti

Dondurucu soğuğa aldırış etmediler, binlerce kişi oraya akın etti Binlerce kişi dondurucu soğuk ve yağan kara rağmen hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirebilmek için Yıldızdağı'na akın etti Binlerce kişi dondurucu soğuk ve yağan kara rağmen hafta sonunu eğlenceli bir şekilde geçirebilmek...
Kar - Dün 17:01
Esendere'de mahsur kalan 200 küçükbaş kurtarıldı

Esendere'de mahsur kalan 200 küçükbaş kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde kapanan köy yolunda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kar - Dün 16:59
Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi

Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini bildirdi.
Kar - Dün 16:52
Kastamonu'nun kent merkezi ve 16 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'nun kent merkezi ve 16 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'da kent merkezi ile 13 ilçesinde tüm okullar, 3 ilçesinde ise taşımalı eğitime kar nedeniyle yarın ara verildi.
Kar - Dün 16:42
KASTAMONU - Ilgaz'da pistler kayakseverlerle doldu

KASTAMONU - Ilgaz'da pistler kayakseverlerle doldu

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.
Kar - Dün 16:38
Yeşille beyazın birleşmesi kendine hayran bıraktırdı

Yeşille beyazın birleşmesi kendine hayran bıraktırdı

Yeşille beyazın birleşmesi kendine hayran bıraktırdı Burdur'da kar yağışının ardından yeşil ile beyaz buluştu.
Kar - Dün 16:22
Güneşi gören Taksim'e akın etti

Güneşi gören Taksim'e akın etti

Güneşi gören Taksim'e akın etti Bir kişi 600 watt elektriğe rağmen Nostaljik Tramvayın üzerine seyahat eti Dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının ardından bugün güneşin kendini göstermesiyle Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı.
Kar - Dün 16:18
Kar nedeniyle 278 köyden 50'si ulaşıma kapandı

Kar nedeniyle 278 köyden 50'si ulaşıma kapandı

Düzce ve Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 149 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kar - Dün 16:07
Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde öğrencilerden askerlere duygu dolu mektuplar

Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde öğrencilerden askerlere duygu dolu mektuplar

Edirne Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Uşak Sıtkı Çetin Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldıkları mektupları ilçede konuşlu 9'uncu Komando Tugay Komutanlığına gönderdi.
Kar - Dün 15:59
ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU

ULUDAĞ HAFTA SONU GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERLE DOLDU

KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ, bu hafta sonu da tatilcilerin uğrak yeri oldu.
Kar - Dün 15:54
Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli

Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kar - Dün 15:49
Samsun'da karla kapanan 27 kırsal mahalle yoluna 140 iş makinesiyle müdahale ediliyor

Samsun'da karla kapanan 27 kırsal mahalle yoluna 140 iş makinesiyle müdahale ediliyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 140 iş makinesi, 4 ilçede karla kapanan 27 kırsal mahalle yolunun açılması için mücadele ediyor.
Kar - Dün 15:49
Karda mahsur kalan yaşlı kadının yardımına AFAD yetişti

Karda mahsur kalan yaşlı kadının yardımına AFAD yetişti

Samsun'da karda mahsur kalan 94 yaşındaki kadının yardımına AFAD ekipleri yetişti.
Kar - Dün 15:49
Ereğli'de kar nedeniyle yolda kalan sürücüye jandarmadan yardım

Ereğli'de kar nedeniyle yolda kalan sürücüye jandarmadan yardım

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan sürücünün yardımına jandarma ekipleri koştu.
Kar - Dün 15:45
Tuşba Belediyesinden karla mücadele çalışması

Tuşba Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van'ın Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan dolayı kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar - Dün 15:41
Altınordu'da ekipler kar mücadelesini sürdürüyor

Altınordu'da ekipler kar mücadelesini sürdürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerini azaltmak adına çalışmalarını sürdürürken, sokak hayvanları için de önlemler aldı.
Kar - Dün 15:40
Ulugöl Tabiat Parkı'nda öğrenciler için motivasyon kampı düzenlendi

Ulugöl Tabiat Parkı'nda öğrenciler için motivasyon kampı düzenlendi

Türkiye'nin 36. Doğal Tabiat Parkı Ulugöl'de gerçekleştirilen motivasyon kampında 9 ilçeden öğrenciler bir araya geldi.
Kar - Dün 15:32
Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Bolu Kartalkaya ve Karabük Keltepe kayak merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.
Kar - Dün 15:30
Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Güzeltepe Dağı'ndaki kayak merkezi Kayak yapan vatandaşlar Vatandaş Fatma Barut'ın konuşması Çocuklardan Zehra Agit'ın konuşması Vatandaş Ali Çobanlı'nın konuşması Muş Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandıMUŞ - (A) - Muş'ta hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, kayak merkezinde...
Kar - Dün 15:29
Son dakika haber | Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu

Son dakika haber | Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu

Son dakika haberler... Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu Konya'nın Beyşehir ilçesindeki, Beyşehir Gölü kıyıları kış mevsiminde ikinci kez donarak buz tuttu.
Kar - Dün 15:23
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.
Kar - Dün 15:22
Kar eğlencesi için yaylaya çıktılar, yolda kaldılar

Kar eğlencesi için yaylaya çıktılar, yolda kaldılar

Kar eğlencesi için yaylaya çıktılar, yolda kaldılar Tokat'ta kar eğlencesi için Topçam yaylasına çıkmak isteyenler kar ve buzlanma nedeni ile yolda kaldı.
Kar - Dün 15:21
Samsun'da ateşlenen bebek ambulansa iş makinesiyle yetiştirildi

Samsun'da ateşlenen bebek ambulansa iş makinesiyle yetiştirildi

- Samsun'da ateşlenen bebek ambulansa iş makinesiyle yetiştirildi Samsun'da kar yağışı nedeniyle yolun kapandığı kırsal mahallede hastalanan bebeğe ulaşmak için yoğun çaba sarf edildi.
Kar - Dün 15:20
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı...Sürücüler zor anlar yaşadı

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı...Sürücüler zor anlar yaşadı

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı...Sürücüler zor anlar yaşadı Zonguldak'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar - Dün 15:19
JANDARMANIN DONMAK ÜZEREYKEN BULDUĞU TİLKİ TEDAVİYE ALINDI

JANDARMANIN DONMAK ÜZEREYKEN BULDUĞU TİLKİ TEDAVİYE ALINDI

BİTLİS kırsalında, soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan tilki, devriye görevindeki jandarma ekipleri tarafından fark edildi.
Kar - Dün 14:54
Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'na kayak tutkunlarından yoğun ilgi

Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'na kayak tutkunlarından yoğun ilgi

Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'na kayak tutkunlarından yoğun ilgi Kastamonu'da üç gündür etkili olan kar yağışı sonrasında kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı Milli Parkındaki kayak pistlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kar - Dün 14:34
Kavak'ta kar yağışı etkili oluyor

Kavak'ta kar yağışı etkili oluyor

Kavak ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Kar - Dün 14:31
Artvin'de kar yağışı nedeniyle 3. Lig maçı ertelendi

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 3. Lig maçı ertelendi

Artvin'de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün oynanması planlanan Artvin Hopaspor-Kahta 2 Spor arasındaki 18. hafta karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.
Kar - Dün 14:21
(DRONE) Elmadağ Kayak Merkezi'nde kar keyfi

(DRONE) Elmadağ Kayak Merkezi'nde kar keyfi

Elmadağ Kayak Merkezi'nin drone görüntüleri ANKARA - Başkentliler Elmadağ Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.
Kar - Dün 14:18
Karabük ve Bartın'da 299 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Karabük ve Bartın'da 299 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Karabük ve Bartın'da yoğun kar nedeniyle 299 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kar - Dün 14:17
FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerini zirai don riskine karşı uyardı

FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerini zirai don riskine karşı uyardı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), fındık üreticilerinden, orta ve yüksek kesimlerde ani ısı düşüşlerinden fındık ağaçlarının etkilenmemesi için gerekli önlemleri almalarını istedi.
Kar - Dün 14:09
Yalnızçam'da kayak sezonu açıldı

Yalnızçam'da kayak sezonu açıldı

- Yalnızçam'da kayak sezonu açıldı Milli sporcu Dilan Demir, Dünya Gençler Şampiyonasına bu tesislerde hazırlanacak Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yalnızçam'da kayak sezonu başladı.
Kar - Dün 14:08
Kar, hayatı olumsuz etkiledi

Kar, hayatı olumsuz etkiledi

Karla kaplı caddeler Caddelerde ilerleyen araçlar Yol ve caddelerdeki vatandaşlar Karla kaplanan araçlar ve ağaçlar HAKKARİ - Hakkari'de iki gündür etkili kar hayatı olumsuz etkiledi.
Kar - Dün 13:54
Muş kayak merkezi cıvıl cıvıl

Muş kayak merkezi cıvıl cıvıl

- Muş kayak merkezi cıvıl cıvıl Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kayak merkezine akın eden vatandaşlar ortaya renkli görüntüler çıkardı.
Kar - Dün 13:50
Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı

Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar, karın ardından bir başka güzelliğe büründü.
Kar - Dün 13:49
Doğu Karadeniz'de 864 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

Doğu Karadeniz'de 864 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

Rize'de de kardan dolayı merkezde 25, Ardeşen'de 25, Çamlıhemşin'de 24, Çayeli'de 33, Derepazı'nda 6, Fındıklı'da 23, Güneysu'da 13, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 2, Kalkandere'de 18 ve Pazar'da 24 olmak üzere 230 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Kar - Dün 13:44
Hakkari'de 16 araç ve 40 personelle karla mücadele çalışması

Hakkari'de 16 araç ve 40 personelle karla mücadele çalışması

- Hakkari'de 16 araç ve 40 personelle karla mücadele çalışması Hakkari Belediyesi 16 araç ve 40 personelle kentin 15 değişik mahallesinde karla mücadele çalışması başlattı.
Kar - Dün 13:41
Malatya'da kar yağışı nedeniyle 27 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 27 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 27 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Kar - Dün 13:38
Osmaneli pazar gününe karla uyandı

Osmaneli pazar gününe karla uyandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Kar - Dün 13:32
Arızaya giden VEDAŞ ekibi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

Arızaya giden VEDAŞ ekibi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

- Arızaya giden VEDAŞ ekibi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı Tipide mahsur kalan VEDAŞ ekiplerini İpekyolu Belediyesi kurtardı Van'ın İpekyolu ilçesinde elektrik arızasına giderken tipide mahsur kalan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Kar - Dün 13:28
HAKKARİ'DE 338 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

HAKKARİ'DE 338 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

HAKKARİ'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 338 yerleşim biriminin yolu, ulaşıma kapandı.
Kar - Dün 13:25
Kastamonu'da 546 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da 546 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 546 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kar - Dün 13:25
Karla kaplanan yollarda kalan araçları jandarma ekipleri kurtardı

Karla kaplanan yollarda kalan araçları jandarma ekipleri kurtardı

- Karla kaplanan yollarda kalan araçları jandarma ekipleri kurtardı Kastamonu'da kar yağışı sonrasında hazırlıksız yola çıkan bazı sürücüler araçları ile mahsur kaldı.
Kar - Dün 13:22
Karadeniz'de 653 köy yolu kardan kapandı (4)

Karadeniz'de 653 köy yolu kardan kapandı (4)

TRABZON'DA EĞİTİME KAR ENGELİDoğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Trabzon'da tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.
Kar - Dün 13:12
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