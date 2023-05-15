Muş Haber, Muş Son Dakika Haberleri - Haberler

Muş 195.323 (2019 itibarıyla) 195.323 22° 22° Parçalı Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:13 Öğle

12:15 İkindi

16:07 Akşam

19:27 Yatsı

21:01 Vali İlker Gündüzöz Bld. Başkanı Feyat Asya - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.mus.gov.tr/ Belediye Sitesi http://www.mus.bel.tr/ Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 6 Yüzölçümü 2.604 km2 Rakım 1400m Posta Kodu 49000 Alan Kodu 436 Plaka Kodu 49 Koordinatı 38.73163, 41.48482 Muş Seçim Sonuçları

Doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip olan Muş, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Urartularla başlayan köklü kültür tarihi, ilin hiç şüphesiz önemli bir turizm kaynağı olmasına katkı sağlamıştır. 8.196 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir il. Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt ve Varto olmak üzere 5 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Muş haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Muş son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.