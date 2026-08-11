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Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
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İzmir'de 60 yaşındaki Nurten Kandemir, lösemi tedavisi gören 19 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Ahmet Barış Kandemir'i tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

  • İzmir'in Urla ilçesinde Nurten Kandemir, lösemi tedavisi gören zihinsel engelli oğlu Ahmet Barış Kandemir'i tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
  • Olay, İskele Mahallesi 2090 Sokak'ta sabah saatlerinde, oğlunu özel eğitim okuluna götürmek için gelen servis personelinin kapıyı açan olmayınca pencereden anne ve oğlunu kanlar içinde görmesiyle ortaya çıktı.
  • Sağlık ekiplerinin kontrolünde Nurten Kandemir ve oğlunun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi; cenazeler otopsi için morga götürüldü.

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan Nurten Kandemir, lösemi tedavisi gören zihinsel engelli oğlu  Ahmet Barış Kandemir'i tabancayla vurdu. Ardından aynı tabancayla hayatına son verdi

SERVİS PERSONELİ FARK ETTİ

Olay, İskele Mahallesi 2090 Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde lösemi tedavisi gören ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Ahmet Barış Kandemir'i özel eğitim okuluna götürmek için eve giden servis personeli, onu kapıda göremeyince zile bastı. Kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenen personel, pencereden baktığında Nurten Kandemir ve oğlu Ahmet Barış Kandemir'i kanlar içinde gördü.

OLAY YERİNDE ANNE-OĞUL CAN VERDİ

 İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nurten Kandemir ve Ahmet Barış Kandemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Polisin yaptığı incelemede, Nurten Kandemir'in tabancayla oğlunu vurup daha sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Cenazeler otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıorhan eren:

sen sen olmaktan siyrilmadikca dertler yakandan dusmez mubarek, tabancayla dis dunyani degil dusunce dunyanda perspektivini degistirerek anlayisini degistirecektin yangin zannettigin yerde guller acacakti.

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Haber YorumlarıNusret Ocaktürk:

Hasstr len

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Haber Yorumlarıorhan eren:

Nusret Ocaktürk: sen arizalisin tamircin ben degilim.

yanıt8
yanıt3
Haber Yorumlarımustafa turalı:

Doğru söylüyorsun fena görmeyen adam taşıyamaz bu dünya yükünü.

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıkedidelisi:

evet ben de benzer birşey düşündüm haberi okuyunca, bu aşırı zor durumu cennet kapısına çevirseydi keşke, çok üzücü

yanıt0
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Haber YorumlarıNusret Ocaktürk:

En zorlu kararları en güçlü iradeler verir

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Haber YorumlarıDragoz:

zihinsel engel lösemi hastaya dert bakana ayrı bir dert zor işler bulunduğun duruma şükredeceksin

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