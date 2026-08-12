Talisca'dan tarihi rekor! Alex'i bile solladı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Sturm Graz karşısında da gol atarak bu sezon çıktığı 4 resmi maçta 4 gole ulaştı. Talisca, Avrupa kupalarında Türk takımları formasıyla toplam 16 gole ulaşarak 15 golü bulunan Alex de Souza'yı geride bıraktı ve en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.
- Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı 1-0 yendiği rövanşta penaltıdan gol atarak bu sezon çıktığı 4 resmi maçta da gol kaydetti.
- Talisca, Avrupa kupalarında Türk takımları formasıyla toplam 16 gole ulaşarak 15 gollü Alex de Souza'yı geride bıraktı ve bu alanda en golcü yabancı oyuncu oldu.
- Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti.
TALISCA'DAN 4'TE 4
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda gol atmayı başardı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce Gornik Zabrze karşısında oynanan iki maç ile Sturm Graz'a karşı oynanan ilk karşılaşmada fileleri havalandıran Talisca, rövanşta da golünü atarak 4 maçta 4 gole ulaştı.
- Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze: Talisca 1 gol
- Gornik Zabrze 1-1 Fenerbahçe : Talisca 1 gol
- Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz : Talisca 1 gol
- Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe : Talisca 1 gol
ALEX DE SOUZA'YI GERİDE BIRAKTI
Talisca, Sturm Graz karşısında attığı golle Avrupa kupalarında Türk takımları adına tarihi bir başarıya imza attı. Brezilyalı futbolcu, Avrupa kupalarında Fenerbahçe formasıyla 9, Beşiktaş formasıyla 7 gol olmak üzere toplam 16 gole ulaştı.
Talisca böylece 15 golü bulunan Alex de Souza'yı geride bırakarak Avrupa kupalarında Türk takımları formasıyla en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu.