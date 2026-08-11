Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak Haber Videosunu İzle
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri”ni yapacağını söyledi.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta partinin kuruluşunun 25. yıl dönümünde Ankara Millet Bahçesi'nde Cumhuriyet tarihine geçecek tarihi bir konuşma yapacağını duyurdu.
  • TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen 'Terörsüz Türkiye' yasası, sürecin başarıyla tamamlanması halinde bölge ülkeleri için çözüm modeli olacak.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin kuruluşunun 25. yıl dönümü olan 14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihine geçecek tarihi bir konuşma yapacağını duyurdu. Çelik ayrıca, Meclis'te 467 oyla kabul edilen "Terörsüz Türkiye" yasasına ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ KONUŞMALARINDAN BİRİ OLACAK"

Basın toplantısında 14 Ağustos hazırlıklarına değinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tüm vatandaşları Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan kuruluş yıl dönümü etkinliklerine davet etti. Görkemli bir görsel şölenin hazırlanacağını belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmanın önemine dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması bir 25. yıl konuşmasının ötesinde Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri olacaktır. Bu 25 yıl içerisinde neredeyse 250 yıllık bir siyasi yol yürünmüştür" ifadelerini kullandı.

467 OYLA GEÇEN 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' YASASI

Açıklamalarında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Terörsüz Türkiye yasasına da geniş yer ayıran Çelik, dünün siyasi tarih açısından tarihi bir gün olduğunu vurguladı. 467 kabul oyunun sadece sayısal değil, derin bir siyasal anlam taşıdığını belirten Çelik, sürecin başarıyla tamamlanması halinde bölge ülkeleri için de bir çözüm modeli olacağının altını çizdi.

"MİLLETİN DEĞERLERİNE GÖLGE DÜŞMEYECEK"

Süreç boyunca yapılan yapıcı eleştirileri dikkatle dinlediklerini ve bu eleştirilerin yol haritasına büyük katkı sağladığını belirten Çelik, devletin ve milletin kırmızı çizgilerine dair net mesajlar verdi. Çelik, "Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır" diyerek kamuoyuna güvence verdi.

"MECLİS GERİYE İTİLDİ İDDİALARI ÇÜRÜDÜ"

Ömer Çelik ayrıca, yasanın TBMM'de böylesine geniş bir mutabakatla (467 oy) kabul edilmesinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte "Meclis'in geriye itildiği" yönündeki tartışmaların ve eleştirilerin ne kadar boş olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

İlgili Haberler
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli olduTerörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu
Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (29)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

teröre nasıl taviz verdiğimizin konuşması

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Katılıyorum Mehmet bey, bunların şıhı yakında bana vahiy indi dese buna dahi inanırlar

yanıt11
yanıt1
Haber YorumlarıVEFA VEFA:

bir koyup 5 alacağız diyecek ama kime olduğunu söylemeyecek:)))

yanıt6
yanıt1
Haber YorumlarıMGk:

Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır beklenen açıklama bu

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA VEFA:

Nedamet getirip istifa mı edecek:)))

yanıt27
yanıt8
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

devletin dini olmaz boş beleş adam:)) Din Allah ile kul arasındadır

yanıt30
yanıt9
Haber YorumlarıRevolver:

Devletin dini olmaz kişilerin olur..

yanıt19
yanıt6
Haber YorumlarıHasan Turk:

Sznki supheli mgk...

yanıt14
yanıt4

Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

Aile faciası! Hasta oğlunu öldürüp canına kıydı
Dünyayı tedirgin eden virüs komşuda yayılıyor! Vaka sayısı ikiye katlandı, 6 can kaybı

Dünyayı tedirgin eden virüs sınır komşumuzda patlak verdi
Moskova'da uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı: Meğer düğüne yetişmeye çalışıyorlarmış!

Uçağı kaçırmamak için aprona koşmuşlardı: O yolcular Türk çıktı

Boş arazideki şüpheli kadın ölümünde iki tutuklama: 'Uyuşturucu etkisindeydik' dediler

Cesedi boş arazide bulundu: İki şüpheli tutuklandı
Gözaltındaki ultrAslan lideri 'Öcalan'a özgürlük' diye bağırdı

Gözaltındaki ultrAslan lideri "Öcalan'a özgürlük" diye bağırdı
Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu

Yasak aşk şüphesiyle çifte cinayet! Sokakta başladı evde bitti
Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi