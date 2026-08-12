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TBMM tatile girdi: Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak

TBMM tatile girdi: Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatile girmesi hakkında kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. En son çerçeve yasayı tarihi bir oturumda onaylayan meclis 1 Ekim'e kadar kapalı olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmesi hakkında kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

52 GÜN KAPALI KALACAK 

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre Meclis, 10 Ağustos Pazartesi gününden 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girecek. Meclisi 52 günlük tatile çıkaran karar ise 10 Ağustos tarihli Genel Kurul'un 125'inci birleşiminde alındı.

Meclis en son 11 Ağustos tarihli tarihi oturumda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifini kabul etmişti. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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