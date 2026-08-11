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Berber Ücreti Tartışması Taşlı Sopahı Saldırıya Dönüştü

Berber Ücreti Tartışması Taşlı Sopahı Saldırıya Dönüştü
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Beyoğlu'nda saçına fön çektirip jöle süren Servet B., ücret ödemek istememesi üzerine eniştesi Ferhat O. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ferhat O. ve 8 yakını, taş ve sopalarla Servet B.'nin evine saldırdı. İki evin camları kırıldı, 9 şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BEYOĞLU'nda iddiaya göre, eniştesinin berber dükkanında saçına fön çektirip jöle süren Servet B., ücret ödemek istemeyince tartışma çıktı. Daha sonra sokakta karşılaşan ikili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle dükkan sahibi olan Ferhat O., 8 kişiyle birlikte Servet B.'nin evine taş ve sopalarla saldırdı. İki evin camının kırıldığı olayda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 9 Ağustos Pazar günü saat 14.30 sıralarında Kasımpaşa'da meydana geldi. İddiaya göre Servet B., eniştesi Ferhat O.'ya ait berber dükkanına giderek saçına fön çektirip jöle sürdü. Ferhat O.'nun ücret istemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Dükkandan ayrılan Servet B. ile Ferhat O. daha sonra sokakta karşılaşınca kavga etmeye başladılar.

9 KİŞİ TAŞ VE SOPALARLA EVLERİ BASTI

Kavganın ardından Ferhat O., Nihat O., Nihat O.'nun oğulları Harun O., Ekin O., Ergin O. ile Azize B., Hatice O., Vahit O. ve Alaattin O. toplanarak ellerine aldıkları taş ve sopalarla Servet B.'nin evini bastı. Binaya giren grup, evin camlarını taş ve sopalarla kırdı. Şüpheliler daha sonra apartmandan çıkıp yokuş aşağı ilerleyerek köşe başında bulunan Emrah O.'nun evine de saldırdı. Atılan taşlar nedeniyle evlerin camları kırılırken ve hasar oluştu.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle saldırı sona ererken taş ve sopalarla eve saldıran 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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