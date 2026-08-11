Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü

Beykoz Paşabahçe Mahallesi’nde Yavuz Özgül (55) ile Osman Ş. (61) arasında parkta çıkan sözlü tartışma, kısa sürede cinayetle noktalandı. Cami önünde devam eden kavgada 3 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Zanlı olay yerinin yakınında yakalanırken, emniyetteki ifadesinde "Meşru müdafaa" savunması yaptı; ancak güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı.

PARKTAKİ SÖZLÜ TARTIŞMA CAMİ ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 15.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Paşabahçe Parkı'nda oturan Osman Ş. ile yanına gelen Yavuz Özgül arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ikili cami önünde yeniden karşı karşıya geldi. Bu sırada Osman Ş., Özgül'e bıçakla saldırdı.

Sol boyun, göğüs ve koltuk altından ağır şekilde yaralanan Yavuz Özgül, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince bilinci kapalı halde Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özgül, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

"BANKTA BULDUĞUM SAVURDUM" DEDİ, KAMERALAR YALANLADI

Olay yerinin 25 metre ilerisinde suç aleti bıçakla birlikte yakalanan şüpheli Osman Ş., ifadesinde şu iddialarda bulundu:

"Diyabet hastasıyım. Maktulle bir husumetim yoktu. Parkta bize laf atınca tartıştık. Büyümesin diye cami önüne gittim. O dükkanları gezip bıçak aradı, yanıma gelip elini beline atınca beni bıçaklayacağını sanıp bankta bulduğum bıçağı savurdum."

Ancak bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zanlının ifadesini yalanlayan detaylara ulaştı. İncelenen görüntülerde Osman Ş.'nin; bıçağı banktan değil, kendi sağ arka cebinden çıkardığı, Özgül'ü önce göğsünden, ardından boynundan bıçakladığı, maktul yere düştüğü sırada bıçağı fırlatarak koltuk altına saplanmasına neden olduğu belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Yapılan GBT sorgulamasında hayatını kaybeden Yavuz Özgül’ün uyuşturucu ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu, şüpheli Osman Ş.’nin ise suç kaydının bulunmadığı tespit edildi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı