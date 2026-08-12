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MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi Haber Videosunu İzle
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
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Meclis'te iktidar ve muhalefetin geniş mutabakatıyla kabul edilen "Çerçeve Yasa"nın yankıları sürerken, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu siyasette günün en çok tartışılan konusu oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın açıklamalarıyla alevlenen süreçte, DEM Parti kulisleri tahliye için eylül ayına işaret ediyor.

  • TBMM'de kabul edilen çerçeve yasa, suça karışmamış örgüt mensuplarının topluma kazandırılmasını ve dönüş mekanizmalarını yasal zemine oturtmayı amaçlıyor.
  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Selahattin Demirtaş'ın yasa kapsamında olduğunu açıkladı.
  • DEM Parti kulislerinde, hukuki prosedürlerin ardından Demirtaş'ın en geç önümüzdeki eylül ayında serbest bırakılmasının beklendiği konuşuluyor.

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen çerçeve yasa, suça karışmamış örgüt mensuplarının topluma kazandırılmasını, hukuki statülerin netleştirilmesini ve dönüş mekanizmalarının sağlam bir yasal zemine oturtulmasını amaçlıyor. Düzenlemenin kabul edilmesinin hemen ardından, cezaevinde bulunan siyasetçilerin bu yasadan nasıl etkileneceği kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ: YASA KAPSAMINDA

Bu süreçte en çok merak edilen isimlerin başında gelen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hukuki statüsüyle ilgili en net ve çarpıcı açıklama ise MHP cephesinden geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, "Selahattin Demirtaş yasa kapsamında" şeklindeki ifadeleri Ankara kulislerinde bomba etkisi yarattı.

DEM PARTİ KULİSLERİNDE 'EYLÜL' BEKLENTİSİ

MHP'li Yıldız'ın sürecin seyrini değiştirebilecek bu kritik çıkışının ardından, gözler Demirtaş'ın olası tahliye takvimine çevrildi. Çerçeve yasanın getirdiği yeni hukuki zemin, DEM Parti cephesinde de hareketliliğe neden oldu. Parti kulislerinden sızan bilgilere göre; yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte işletilecek olan hukuki prosedürlerin ardından, Selahattin Demirtaş'ın en geç önümüzdeki eylül ayında serbest bırakılmasının beklendiği yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıDoğuş:

Bir ülkede siyaset keyfi olarak istediğinde tutuklayip istediğinde serbest bırakıyorsa o ülkede adalet sıfıra inmiştir

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

bu dünyanın her yerinde böyle kardeş bir tek adam ne istiyorsa o olur

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Gezi tutuklu/mahkumları , iddianamesi dahi yazılmadan cezaevinde olan başkanlar vb yasa kapsamında değil mi ?

yanıt4
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Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

çıkarsa cumhurbaşkanı olur net

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

yaptırmazlar gardaş rehet ol

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Haber YorumlarıGENÇ ADAM:

siyaset ne zaman adaletin önüne geçti ülke geri geri giti...

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Haber YorumlarıTT:

Yasa kapsamında Yasin Börü ve öldürülen diğer masum vatandaşları da geri getirin o zaman... Azmettiriciler affedilecekse, örgüt başkanlarını da affedecekler demektir... Durum çok vahim....

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Haber YorumlarıVEFA VEFA:

Diyojen mumla Adalet ararken en azından bir umudu vardı, akkoyunlar yüzünden bizde o da yok!

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Haber YorumlarıLevent Ergin:

Demek ki o zamanlar da Adalet yokmuş şimdi hiç yok onun için boştan boşa aramaya da gerek yok

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