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Dünyayı tedirgin eden virüs komşuda yayılıyor! Vaka sayısı ikiye katlandı, 6 can kaybı

Dünyayı tedirgin eden virüs komşuda yayılıyor! Vaka sayısı ikiye katlandı, 6 can kaybı
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Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakaları hızla artarken ülke, İtalya'nın ardından Avrupa'da en fazla vaka görülen ikinci ülke konumuna geldi. Yılbaşından 5 Ağustos'a kadar 65 vaka tespit edilirken 65 yaş üstü 6 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, özellikle Atina ve çevresindeki artışta nem ve durgun suların etkili olduğuna dikkat çekti.

  • Yunanistan'da yılbaşından 5 Ağustos'a kadar 65 Batı Nil virüsü vakası tespit edildi ve 65 yaş üstü 6 kişi hayatını kaybetti.
  • Yunanistan, Avrupa'da İtalya'nın ardından en fazla Batı Nil virüsü vakası kaydedilen ikinci ülke konumunda.
  • Batı Nil virüsü, yabani kuşlardan enfekte olan sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşıyor ve Attika bölgesindeki artış nem ile durgun sular gibi meteorolojik koşullara bağlanıyor.

Yunanistan'da Batı Nil virüsü vakalarındaki hızlı artış endişe yaratıyor. 

ATİNA VE ÇEVRESİNDE NEM VİRÜSÜ TETİKLEDİ

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Theodoros Vasilakopulos, ülkedeki Batı Nil virüsü tablosunu Mega TV'ye değerlendirdi. Virüsün 2010 yılından bu yana Yunanistan'da endemik olarak görüldüğünü hatırlatan Vasilakopulos, hastalığın yabani kuşlardan enfekte olan sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaştığını belirtti. Başkent Atina'yı da içine alan Attika bölgesindeki vaka patlamasına dikkat çeken uzman isim, bu durumun artan nem ve durgun sular gibi meteorolojik koşullardan kaynaklandığını vurguladı.

EKOSİSTEM ENDİŞESİ İLAÇLAMAYI SINIRLIYOR

Sivrisinekleri tamamen ortadan kaldırmanın ekolojik denge açısından mümkün olmadığının altını çizen Prof. Dr. Vasilakopulos, mücadele yöntemlerindeki zorluklara da değindi. Üreme döneminde yapılan ilaçlama çalışmalarında diğer organizmaların zarar görmesi endişesiyle yoğun kimyasal kullanılamadığını belirten Vasilakopulos, "Dolayısıyla sivrisineklerin çoğalması biraz da hava ve iklim koşullarına bağlı." ifadelerini kullandı. Herhangi bir vaka tespit edildiğinde özel bir protokolün devreye girdiğini ve o bölgenin acilen ilaçlandığını belirten EODY Başkanı, vatandaşlara özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkarken sivrisinek kovucu sprey kullanmaları yönünde kritik bir uyarıda bulundu.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine göre, Yunanistan şu anda Avrupa genelinde İtalya'nın ardından en fazla Batı Nil virüsü vakası kaydedilen ikinci ülke konumunda bulunuyor. EODY'nin açıkladığı güncel verilere göre; ülkede yılbaşından 5 Ağustos'a kadar olan süreçte 65 vaka tespit edildi ve 65 yaş üstü 6 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Tablonun ciddiyeti, geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında daha net ortaya çıkıyor. Zira Yunanistan'da geçtiğimiz yılın ağustos ayına kadar sadece 35 vaka görülmüş; yılın tamamında ise toplam 96 vaka tespit edilirken 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Gelmiştir de buradaki doktorların sende bir şey yok şu iki hapı al geçmezse tekrar gel diyerek ölüme terketmesi haberlerini okuyunca öğreniriz buraya gelip gelmediğini..

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Türkiye'nin komşusu yoktur. lütfen haberlere komşu diye yazılmasın direkt Ülke adı yazılsın.

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Haber YorumlarıHalit:

Korkunun ecele faydası yok derler. Bir bahaneyle göçecez bu dünyadan.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yunan adalarına gidenlere duyrulur

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