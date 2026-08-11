Haberler

Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı

Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayvan'da Kovid-19 vakalarında son dönemde yaşanan artış endişe yarattı. 4-10 Ağustos'ta 14 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, mevcut dalganın en yüksek haftalık ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde ağır komplikasyon görülen vaka sayısı 337'ye ulaşırken, bu hastaların büyük bölümünün 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan ve Kovid-19 aşısı olmayan kişilerden oluştuğu bildirildi.

  • Tayvan'da 4-10 Ağustos tarihlerinde 14 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü; bu sayı mevcut Kovid-19 dalgasında kaydedilen en yüksek haftalık vaka ve ölüm sayısıdır.
  • Tayvan'da 2-8 Ağustos'ta ayakta tedavi ve acil servis başvuruları 24 bin 645'e çıkarak bir önceki haftaya göre yüzde 27,6 arttı.
  • Ekim 2025'ten bu yana Tayvan'da ağır komplikasyonlu 337 Kovid-19 vakası kaydedildi; bunların 42'si ölümle sonuçlandı ve vakaların yüzde 84'ünde kronik hastalık bulunuyor.

Tayvan'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı sayısında korkutan bir artış meydana geldi. 

EN YÜKSEK HAFTALIK VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAYDEDİLDİ

Yerel basındaki haberlere göre, Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) son dönemde kaydedilen Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Tayvan'da 4-10 Ağustos tarihlerinde 14 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, söz konusu sayının "mevcut Kovid-19 dalgasında kaydedilen en yüksek haftalık vaka ve ölüm sayısı" olduğu aktarıldı.

ACİL SERVİS BAŞVURULARINDA YÜZDE 27,6 ARTIŞ

Açıklamada, 2-8 Ağustos'ta ayakta tedavi ve acil servis başvurularının 24 bin 645'e çıktığı, bu sayının bir önceki haftaya kıyasla yüzde 27,6 arttığı ifade edildi.

Ekim 2025'ten bu yana ağır komplikasyonlara rastlanan 337 Kovid-19 vakasının kaydedildiği açıklamada, bunlardan 42'sinin ölümle sonuçlandığı belirtildi.

VAKALARIN YÜZDE 84'ÜNDE KRONİK HASTALIK VAR

Açıklamada, 337 vakanın yaklaşık yüzde 74'ünün 65 yaş ve üzerindekilerden oluştuğu, yüzde 84'ünde kronik hastalık gibi altta yatan sağlık sorunlarının bulunduğu vurgulanarak, yüzde 89'unun ise bu sezonun Kovid-19 aşısını yaptırmadığına işaret edildi.

CDC depolarında yaklaşık 140 bin doz aşı bulunduğu bildirilen açıklamada, 9 Eylül'de son kullanma tarihi dolacak 37 bin doz aşının soğuk hava depolarından çıkarılarak yerel yönetimlere dağıtılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek

Bakan Tekin'den 81 ile talimat! Okullarda yeni dönem başlıyor

Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti

Meclis'te dengeler değişiyor! Yeni ittifak resmen kurulmak üzere
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı

Aile faciası! Hasta oğlunu öldürüp canına kıydı
Gözaltındaki ultrAslan lideri 'Öcalan'a özgürlük' diye bağırdı

Gözaltındaki ultrAslan lideri "Öcalan'a özgürlük" diye bağırdı
Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi

Türkiye'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi
Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız

Oylamada ret verdiler, bildiride arkasındayız dediler!
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

Bambaşka birine dönüştü! Herkes bu görüntüleri konuşuyor