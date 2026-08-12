Van'da piknikte feci olay: 4 yaşındaki çocuk su kanalında hayatını kaybetti
Van'ın Muradiye ilçesinde ailesiyle piknik yaparken kaybolan 4 yaşındaki erkek çocuk, şelalenin üst kısmındaki sulama kanalında cansız bedeniyle bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.
- Van'ın Muradiye ilçesinde pikniğe giden ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğu, oyun oynadığı sırada şelalenin üst kısmındaki sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti.
- Çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu; hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı ve çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.
Van'ın Muradiye ilçesinde ailesiyle pikniğe gelen ve oyun oynadığı sırada suya düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Muradiye Şelalesi civarında meydana geldi. Iğdır'dan bölgeye gezmeye ve piknik yapmaya gelen aile, hazırlık yaptıkları esnada 4 yaşındaki erkek çocuklarının yanlarında olmadığını fark etti. Çocuğun gözden kaybolması üzerine aile ve çevredekiler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucunda, talihsiz çocuğun şelalenin üst kısmında bulunan sulama kanalındaki cansız bedenine ulaşıldı.
OLAYLA İLGİLİ ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI
Sudan çıkarılan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Muradiye Devlet Hastanesine, ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.