Ertuğrul Özkök'ten 'omurgasız' eleştirilerine olay yanıt: Omurganın asıl görevi eğilip bükülmek

Gazeteci Ertuğrul Özkök, konuk olduğu bir YouTube'da programında kendisine yönelik “dönek” ve “omurgasız” eleştirilerine yanıt verdi. Geçmişte farklı dönemlerde yaptığı yayınlar nedeniyle eleştirildiğini belirten Özkök, kendisine yöneltilen ifadelerden rahatsız olmadığını söyledi.

“BANA SÖYLENDİĞİNDE ALINMADIĞIM İKİ LAF VAR: DÖNEK VE OMURGASIZ”

Özkök, “Bana söylendiğinde alınmadığım iki laf var: Dönek ve omurgasız” ifadelerini kullandı.

Özkök, “omurgasız” şeklindeki nitelendirmenin yanlış bir anlam üzerinden kullanıldığını savunarak, omurganın yalnızca dik durmaya yarayan bir yapı olmadığını söyledi.

Gazeteci, “Ben omurgalıyım ama herkes omurgayı dik durmak için yaratılmış bir organ zannediyor. Omurganın asıl görevi eğilip bükülüp hareket etmektir. Dimdik bir organ olsa ölürsün.” ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SORUŞTURMASINDA İFADE VERMİŞTİ

Öte yandan Özkök hakkında, sosyal medyada yayımlanan bir programdaki ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Özkök, adliyede yaptığı açıklamada suçlamayı kabul etmediğini belirterek, “Cumhurbaşkanına hakaret, asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey” demişti.

Savcılığın sorularını yanıtladığını belirten Özkök, “Savcılık sorularını sordu, biz ifademizi verdik, çıktık. Bundan sonra değerlendirmeyi savcımız yapacak” ifadelerini kullanmıştı.

Özkök, soruşturmanın adli makamlara intikal ettiğini belirterek, bundan sonraki değerlendirmeyi savcılığın yapacağını söylemişti.