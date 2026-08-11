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Sürpriz aşk ortaya çıktı: Oyuncu Helin Kandemir ve futbolcu Dorukhan Toköz’den ilk kare

Sürpriz aşk ortaya çıktı: Oyuncu Helin Kandemir ve futbolcu Dorukhan Toköz’den ilk kare
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Magazin dünyasında sürpriz bir aşk daha ortaya çıktı. Sevdiğim Sensin dizisinin yıldızı oyuncu Helin Kandemir, gönlünü futbolcu Dorukhan Toköz’e kaptırdı. Daha önce iş insanı Celal Can Algül ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen 22 yaşındaki Kandemir, 30 yaşındaki Toköz ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını ilk kez gözler önüne serdi.

  • Oyuncu Helin Kandemir, futbolcu Dorukhan Toköz ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak yeni aşkını duyurdu.
  • Dorukhan Toköz, Fatih Karagümrük'e transfer olan 30 yaşındaki futbolcudur.
  • Helin Kandemir, daha önce iş insanı Celal Can Algül ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti.

Oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Helin Kandemir, gönlünü futbolcu Dorukhan Toköz’e kaptırdı. Sevdiğim Sensin dizisinin genç yıldızı , 30 yaşındaki futbolcu ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak yeni aşkını takipçilerine duyurdu.

SOSYAL MEDYADA SÜPRİZ PAYLAŞIM

“Bihter”, “Kağıt Ev”, “Duy Beni” ve “Doğduğun Ev Kaderindir” gibi yapımlarda da rol alan Helin Kandemir, bu kez özel hayatıyla magazin gündemine geldi.

Genç oyuncunun bir süredir hayatında kimsenin olmadığı konuşulurken, sosyal medya paylaşımıyla sürpriz bir gelişme ortaya çıktı.

YENİ AŞKINI İLAN ETTİ 

Kandemir, Fatih Karagümrük'e transfer olan futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığını Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu. 

Ünlü oyuncunun sevgilisiyle birlikte yer aldığı kare kısa sürede dikkat çekerken, çiftin ilişkilerini böylece kamuoyuna açık şekilde ilan ettiği görüldü.

Helin Kandemir, daha önce iş insanı Celal Can Algül ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Bir dargın bir barışık devam ettiği belirtilen ilişkinin sona ermesinin ardından Kandemir bir süre özel hayatıyla gündeme gelmemişti.

Oyuncunun Dorukhan Toköz ile yaptığı paylaşım ise yeni bir ilişkinin başladığını ortaya koydu.

İLK KARA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU 

Kandemir'in Dorukhan Toköz ile verdiği ilk poz, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Çiftin fotoğrafı takipçiler tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, yeni aşk magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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