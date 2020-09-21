ÇOCUK HABERLERİ

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Çocuk Haberleri

Çocuk haber, Çocuk son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Çocuk: İlk ders yeni tip korona virüsÇocuk - Bugün
İlk ders yeni tip korona virüs
Çocuk - Bugün
Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'dan öğrencilere ilk gün hediyesi
Birinci sınıf öğrencilerine eğitim seti, ana sınıfı öğrencilerine ise boyama seti hediye eden Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada, "Okullarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle güzel. Çocuklarımızın ve velilerimizin heyecanına ortak olduğumuz bugün de 'çam sakızı çoban armağanı' diyerek yavrularımıza küçük setler hazırladık.
Çocuk: Malatya'da öğrencilere kayısı, dezenfektan ve maske hediyesiÇocuk - Bugün
Malatya'da öğrencilere kayısı, dezenfektan ve maske hediyesi
Çocuk: RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınırÇocuk - Bugün
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır
Çocuk - Bugün
Zara Ziraat Odasından "Ben de Varım" kampanyası
Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası ihtiyaç sahibi çiftçi çocuklarına tablet yardımında bulunacak.
Çocuk: Çocuklarına işkence yapan cani babanın ifadesi ortaya çıktıÇocuk - Bugün
Çocuklarına işkence yapan cani babanın ifadesi ortaya çıktı
Çocuk - Bugün
Adana'daki cinayet davası
Adana'da, tabancayla 1 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiye de yaraladığı iddiasıyla hakkında 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 14 yaşındaki sanığın yargılanmasına başlandı. Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu çocuk sanık T.
Çocuk: Yüksekova zabıta ekiplerinden öğrencilere sürprizÇocuk - Bugün
Yüksekova zabıta ekiplerinden öğrencilere sürpriz
Çocuk: 13 gündür kayıp kadının cesedi ıssız ormanlık alanda gömülü bulunduÇocuk - Bugün
13 gündür kayıp kadının cesedi ıssız ormanlık alanda gömülü bulundu
Çocuk: Ankara'da bir kişi eşini parkta oynayan çocuğunun gözü önünde silahla vurduÇocuk - Bugün
Ankara'da bir kişi eşini parkta oynayan çocuğunun gözü önünde silahla vurdu
Malatya'da öğrencilere kayısı, dezenfektan ve maske hediyesi
Çocuk - Bugün
Sivas Belediyesi'nden öğrencilere eğitim yardımı
SİVAS Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle ihtiyaç sahibi 2 bin 160 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilere de bilgisayar ve internet desteği sağlayacaklarını söyledi.  Belediye bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası aracılığıyla eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle 2 bin 160 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ile birlikte Gıda Bankası'nı ziyaret ederek yapılan yardımlar hakkında bilgiler verdi. Başkan Bilgin, "Bugün okulların zilleri buruk çaldı. Devlet ve millet kaynaşmasıyla birlikte bu süreci avantaja çevirerek çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması noktasında hepimiz üzerimize düşeni yapacağız.
Çocuk: Son dakika haberi... Emekli diş hekimi, koronavirüsten öldüÇocuk - Bugün
Son dakika haberi... Emekli diş hekimi, koronavirüsten öldü
Çocuk: Son dakika haber... Babalarından şiddet gören çocuklara büyükşehir sahip çıktıÇocuk - Bugün
Son dakika haber... Babalarından şiddet gören çocuklara büyükşehir sahip çıktı
Çocuk: Uşak'ta 4 bin 553 öğrenci 1. sınıfa başladıÇocuk - Bugün
Uşak'ta 4 bin 553 öğrenci 1. sınıfa başladı
Çocuk - Bugün
TEGV ve Arçelik'ten uzaktan eğitime erişim için seferberlik
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TEGV yöneticileri, köy okullarındaki çocukların da eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmalarını sağlayabilmek için Arçelik ve Eski Arçelikliler Derneği (EAD) ile bir araya gelerek Yeni Dünya Projesi'ne imza attı.
Çocuk: Başkan Cemil Deveci minik öğrenciler için ilk ders zilini çaldıÇocuk - Bugün
Başkan Cemil Deveci minik öğrenciler için ilk ders zilini çaldı
Çocuk: Son dakika haber | Hatice'nin katili, 8 yıl sonra başka bir olaya karışınca yakalandı (2)Çocuk - Bugün
Son dakika haber | Hatice'nin katili, 8 yıl sonra başka bir olaya karışınca yakalandı (2)
Çocuk - Bugün
Tekirdağ'dan kısa kısa
İlçenin çeşitli mahallelerindeki okullara giden Yüksel, burada çocuklarla bir araya gelerek onlara boza ikramında bulundu.
Çocuk: Kırıkkale Belediyesi'nden 81 ildeki 81 okula 'süt şekeri'Çocuk - Bugün
Kırıkkale Belediyesi'nden 81 ildeki 81 okula 'süt şekeri'
Çocuk - Bugün
Okullarda yüz yüze eğitim başladı
Ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflar için verilecek seyreltilmiş eğitim nedeniyle il genelinde gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Masatlı, "Çocuklarımızın hepimizin ilgisine ihtiyacı var, çocuklarımızı cesaretlendirelim, onların bu heyecanı hissetmelerine vesile olalım.
Çocuk - Bugün
Nizip Belediyesinden okullara dezenfektan seti
Çalışmalar kapsamında okulları da unutmadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Sarı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli.
Çocuk: Çocuğuna şiddet uygulayan baba, gözaltına alındı (2)Çocuk - Bugün
Çocuğuna şiddet uygulayan baba, gözaltına alındı (2)
Çocuk - Bugün
Şanlıurfa'da babalarından şiddet gören çocuklara belediye destek oldu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte babalarından şiddet gördüğü iddia edilen çocuklara yardımda bulundu.
Çocuk: Kahta Belediyesi'nden 81 ildeki 81 okula çiğköfteÇocuk - Bugün
Kahta Belediyesi'nden 81 ildeki 81 okula çiğköfte
Çocuk - Bugün
Papağan 'Paşa', besmele çekip, Fatiha okuyor
'O BİZİM EVLADIMIZ YERİNDE' Kıymet Ayaz ise Paşa'yı çok sevdiklerini anlatarak, O bizim evladımız yerinde, yaklaşık 10 senedir bizimle yaşıyor. Şimdi eğitim amaçlı bir yere gönderdik, sanki evden cenaze çıkmış gibi, ilk günden onu çok özledik. Paşamız çocuklarla ayrı ilgileniyor.
Çocuk: Okullarda yüz yüze eğitim başladı - GAZİANTEP/Çocuk - Bugün
Okullarda yüz yüze eğitim başladı - GAZİANTEP/
Çocuk: Başkan Çınar'ın '81 il'de 81 okula kayısı' hediye sözü gerçeğe dönüştüÇocuk - Bugün
Başkan Çınar'ın '81 il'de 81 okula kayısı' hediye sözü gerçeğe dönüştü
Çocuk - Bugün
Edirne'den kısa kısa
Salgın tedbirlerine uyarak açılışı gerçekleştirdiklerini aktaran Becan, "Bulunduğumuz bina yılda sadece on gün festival ve fuarlarda kullanılan proje ile bir bölüm idi. Bu binayı yeniden düzenleyerek çocuklarımızın aile sıcaklığını hissedeceği bir kreş ve gündüz bakımevi haline getirdik.
Çocuk - Bugün
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Çocuk: El arabasını silerken görüntülenen temizlik işçisine bir maaş ikramiyeÇocuk - Bugün
El arabasını silerken görüntülenen temizlik işçisine bir maaş ikramiye
Çocuk: Kocaelispor'un ilk maçının heyecanı Belsa Plaza önünde yaşandıÇocuk - Bugün
Kocaelispor'un ilk maçının heyecanı Belsa Plaza önünde yaşandı
Çocuk: Murtuna Gazi İlk Okulu Antalya'da kalite etiketine layık görülen tek okulÇocuk - Bugün
Murtuna Gazi İlk Okulu Antalya'da kalite etiketine layık görülen tek okul
Çocuk: AK Partili Savaş; 'Çocuklarımızın her zaman yanındayız'Çocuk - Bugün
AK Partili Savaş; "Çocuklarımızın her zaman yanındayız"
Çocuk: 81 ilde 81 okula yaprak sarmasıÇocuk - Bugün
81 ilde 81 okula yaprak sarması
Çocuk: Çocuk kahramanlarından pandemi eğitimiÇocuk - Bugün
Çocuk kahramanlarından pandemi eğitimi
Çocuk - Bugün
İçişleri Bakanlığı okullarda güvenlik önlemlerini yoğunlaştırdı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması'nda 33 bin 737 okul çevresi ile 102 bin 124 okul servis aracı kontrol edildi.
Çocuk - Bugün
Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı
Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Çocuk - Bugün
Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den İlköğretim Haftası mesajı
Ekim, mesajında, uzun bir aradan sonra çocukların yeniden okula dönmelerinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Çocuk: Sivas'ta nakdi kırtasiye yardımı başladıÇocuk - Bugün
Sivas'ta nakdi kırtasiye yardımı başladı
Çocuk: Kayseri İl Hakem Heyeti'nden emsal kararÇocuk - Bugün
Kayseri İl Hakem Heyeti'nden emsal karar
Çocuk: Ergene Belediyesi sözünü tuttu, öğrencilere boza dağıttıÇocuk - Bugün
Ergene Belediyesi sözünü tuttu, öğrencilere boza dağıttı
Çocuk - Bugün
Son dakika haber | Adana'da polis, ilkokula başlayan öğrencilere Kovid-19 tedbirlerini anlattı
Öğrencilere "Çocuk Polis Kimliği" hediye eden polis, Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirmede bulunup maske dağıttı.
Çocuk: Saldırganı ön kaputun üzerinde emniyete götürdüÇocuk - Bugün
Saldırganı ön kaputun üzerinde emniyete götürdü
Çocuk - Bugün
İsrail, çocuk tacizcisi kadını Avustralya'ya iade kararı aldı
İsrail Yüksek Mahkemesi, Avustralya'da çocuk istismarı ile aranan öğretmen kadının Avustralya'ya iadesini onayladı.
Çocuk: Çocukları okula çocuk polisi götürdüÇocuk - Bugün
Çocukları okula çocuk polisi götürdü
Çocuk: Son dakika haberi! Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyorÇocuk - Bugün
Son dakika haberi! Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Çocuk: Uzun bir aradan sonra ilk ders zili çaldıÇocuk - Bugün
Uzun bir aradan sonra ilk ders zili çaldı
Çocuk: Samsun'da otomobil kamyonun altına girdi: 1'i çocuk 5 yaralıÇocuk - Bugün
Samsun'da otomobil kamyonun altına girdi: 1'i çocuk 5 yaralı
Çocuk - Bugün
Son dakika haber! Adana'da polis, anaokulu ve ilkokul öğrencilerini okulla buluşturdu
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıfı öğrencilerinin güvenle okullarına kavuşmasını sağlamak için önlem aldı.
Çocuk: Başkan Başdeğirmen, 'Vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz'Çocuk - Bugün
Başkan Başdeğirmen, "Vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz"
Çocuk - Bugün
Afşin'de yüz yüze eğitim başladı
Veliler ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okul bahçesine alınmayarak, heyecanlı bir şekilde çocuklarını dışarıdan izledi.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 17:55:49. #1.15#
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