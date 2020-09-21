ÇOCUK HABERLERİ

Çocuk - Bugün

SİVAS Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle ihtiyaç sahibi 2 bin 160 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilere de bilgisayar ve internet desteği sağlayacaklarını söyledi. Belediye bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası aracılığıyla eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle 2 bin 160 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ile birlikte Gıda Bankası'nı ziyaret ederek yapılan yardımlar hakkında bilgiler verdi. Başkan Bilgin, "Bugün okulların zilleri buruk çaldı. Devlet ve millet kaynaşmasıyla birlikte bu süreci avantaja çevirerek çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması noktasında hepimiz üzerimize düşeni yapacağız.