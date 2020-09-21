ÇOCUK HABERLERİ

Çocuk - Bugün
Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'dan öğrencilere ilk gün hediyesi
Birinci sınıf öğrencilerine eğitim seti, ana sınıfı öğrencilerine ise boyama seti hediye eden Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada, "Okullarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle güzel. Çocuklarımızın ve velilerimizin heyecanına ortak olduğumuz bugün de 'çam sakızı çoban armağanı' diyerek yavrularımıza küçük setler hazırladık.
Çocuk - Bugün
Zara Ziraat Odasından "Ben de Varım" kampanyası
Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası ihtiyaç sahibi çiftçi çocuklarına tablet yardımında bulunacak.
Çocuk - Bugün
Adana'daki cinayet davası
Adana'da, tabancayla 1 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiye de yaraladığı iddiasıyla hakkında 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 14 yaşındaki sanığın yargılanmasına başlandı. Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu çocuk sanık T.
Çocuk - Bugün
Sivas Belediyesi'nden öğrencilere eğitim yardımı
SİVAS Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle ihtiyaç sahibi 2 bin 160 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilere de bilgisayar ve internet desteği sağlayacaklarını söyledi. Belediye bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası aracılığıyla eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle 2 bin 160 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ile birlikte Gıda Bankası'nı ziyaret ederek yapılan yardımlar hakkında bilgiler verdi. Başkan Bilgin, "Bugün okulların zilleri buruk çaldı. Devlet ve millet kaynaşmasıyla birlikte bu süreci avantaja çevirerek çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması noktasında hepimiz üzerimize düşeni yapacağız.
Çocuk - Bugün
TEGV ve Arçelik'ten uzaktan eğitime erişim için seferberlik
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TEGV yöneticileri, köy okullarındaki çocukların da eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmalarını sağlayabilmek için Arçelik ve Eski Arçelikliler Derneği (EAD) ile bir araya gelerek Yeni Dünya Projesi'ne imza attı.
Çocuk - Bugün
Son dakika haber | Hatice'nin katili, 8 yıl sonra başka bir olaya karışınca yakalandı (2)
Çocuk - Bugün
Tekirdağ'dan kısa kısa
İlçenin çeşitli mahallelerindeki okullara giden Yüksel, burada çocuklarla bir araya gelerek onlara boza ikramında bulundu.
Çocuk - Bugün
Okullarda yüz yüze eğitim başladı
Ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflar için verilecek seyreltilmiş eğitim nedeniyle il genelinde gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Masatlı, "Çocuklarımızın hepimizin ilgisine ihtiyacı var, çocuklarımızı cesaretlendirelim, onların bu heyecanı hissetmelerine vesile olalım.
Çocuk - Bugün
Nizip Belediyesinden okullara dezenfektan seti
Çalışmalar kapsamında okulları da unutmadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Sarı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli.
Çocuk - Bugün
Şanlıurfa'da babalarından şiddet gören çocuklara belediye destek oldu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte babalarından şiddet gördüğü iddia edilen çocuklara yardımda bulundu.
Çocuk - Bugün
Papağan 'Paşa', besmele çekip, Fatiha okuyor
'O BİZİM EVLADIMIZ YERİNDE' Kıymet Ayaz ise Paşa'yı çok sevdiklerini anlatarak, O bizim evladımız yerinde, yaklaşık 10 senedir bizimle yaşıyor. Şimdi eğitim amaçlı bir yere gönderdik, sanki evden cenaze çıkmış gibi, ilk günden onu çok özledik. Paşamız çocuklarla ayrı ilgileniyor.
Çocuk - Bugün
Edirne'den kısa kısa
Salgın tedbirlerine uyarak açılışı gerçekleştirdiklerini aktaran Becan, "Bulunduğumuz bina yılda sadece on gün festival ve fuarlarda kullanılan proje ile bir bölüm idi. Bu binayı yeniden düzenleyerek çocuklarımızın aile sıcaklığını hissedeceği bir kreş ve gündüz bakımevi haline getirdik.
Çocuk - Bugün
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Çocuk - Bugün
İçişleri Bakanlığı okullarda güvenlik önlemlerini yoğunlaştırdı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması'nda 33 bin 737 okul çevresi ile 102 bin 124 okul servis aracı kontrol edildi.
Çocuk - Bugün
Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı
Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Çocuk - Bugün
Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den İlköğretim Haftası mesajı
Ekim, mesajında, uzun bir aradan sonra çocukların yeniden okula dönmelerinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Çocuk - Bugün
Son dakika haber | Adana'da polis, ilkokula başlayan öğrencilere Kovid-19 tedbirlerini anlattı
Öğrencilere "Çocuk Polis Kimliği" hediye eden polis, Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirmede bulunup maske dağıttı.
Çocuk - Bugün
İsrail, çocuk tacizcisi kadını Avustralya'ya iade kararı aldı
İsrail Yüksek Mahkemesi, Avustralya'da çocuk istismarı ile aranan öğretmen kadının Avustralya'ya iadesini onayladı.
Çocuk - Bugün
Son dakika haber! Adana'da polis, anaokulu ve ilkokul öğrencilerini okulla buluşturdu
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıfı öğrencilerinin güvenle okullarına kavuşmasını sağlamak için önlem aldı.
Çocuk - Bugün
Afşin'de yüz yüze eğitim başladı
Veliler ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okul bahçesine alınmayarak, heyecanlı bir şekilde çocuklarını dışarıdan izledi.