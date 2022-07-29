Şanlıurfa Haber, Şanlıurfa Son Dakika Haberleri - Haberler

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ŞANLIURFA

Şanlıurfa haber, Şanlıurfa son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Son Dakika | İstanbul ve Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede

Son Dakika | İstanbul ve Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede

Şanlıurfa - 15 Dakika Önce
Şanlıurfa ekonomi haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa ekonomi haberi... Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa - 1 Saat Önce
Ayakkabı fabrikası istihdama katkı sunacak

Ayakkabı fabrikası istihdama katkı sunacak

Şanlıurfa - 1 Saat Önce
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Şanlıurfa - 1 Saat Önce
Tarımsal sulamada kaçak elektrik tüketimi alarm veriyor

Tarımsal sulamada kaçak elektrik tüketimi alarm veriyor

Şanlıurfa - 2 Saat Önce
ŞANLIURFA - 4 bin 500 kişiyi istihdam edecek 6 fabrikanın yapımı tamamlandı

ŞANLIURFA - 4 bin 500 kişiyi istihdam edecek 6 fabrikanın yapımı tamamlandı

Şanlıurfa - 2 Saat Önce
Beyazgül'den üretim ve istihdam desteği

Beyazgül'den üretim ve istihdam desteği

Şanlıurfa - 3 Saat Önce
Baydilli engelli vatandaşlarla bir araya geldi

Baydilli engelli vatandaşlarla bir araya geldi

Şanlıurfa - 5 Saat Önce
Vali Gül ve Fatma Şahin'in Şanlıurfa ziyareti

Vali Gül ve Fatma Şahin'in Şanlıurfa ziyareti

Şanlıurfa - 5 Saat Önce

Şanlıurfa

Nüfus2.115.256 (2020 itibarıyla)
Hava Durumu - 4242°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:44 		Öğle
12:36 		İkindi
16:25 		Akşam
19:43 		Yatsı
21:12
ValiAbdullah Erin
Bld. BaşkanıZeynel Abidin Beyazgül - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.sanliurfa.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi sanliurfa.bel.trBelediye Sitesi
BölgesiGüneydoğu Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı13
Yüzölçümü19 km2
Rakım510m
Posta Kodu63000
Alan Kodu414
Plaka Kodu63
Koordinatı37.16708, 38.79392
Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Gündemindeki Kişiler
Şanlıurfa Haber Dağılımı
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa - Dün 22:17
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa - Dün 17:05
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi

Şanlıurfa - Dün 16:12
Şanlıurfa'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Şanlıurfa'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Şanlıurfa - Dün 16:09
Şanlıurfa'da öğrenciler yaz okulunda eğitim görüyor

Şanlıurfa'da öğrenciler yaz okulunda eğitim görüyor

Şanlıurfa - Dün 13:41
Adıyaman'da traktörden düşen kadın öldü

Adıyaman'da traktörden düşen kadın öldü

Şanlıurfa - Dün 12:28
ŞANLIURFA - Avukat 3 kardeş adliye koridorlarında adaleti savunuyor

ŞANLIURFA - Avukat 3 kardeş adliye koridorlarında adaleti savunuyor

Şanlıurfa - Dün 10:59
Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa - Dün 10:40
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 13 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haberi! Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 13 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa - Dün 09:52
Son dakika haber: ŞANLIURFA - Huzur operasyonu

Son dakika haber: ŞANLIURFA - Huzur operasyonu

Şanlıurfa - 27.07.2022
ŞANLIURFA - Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali yapıldı

ŞANLIURFA - Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali yapıldı

Şanlıurfa - 27.07.2022
Şanlıurfa'da çölyaklı ve PKU'lu vatandaşlara destek

Şanlıurfa'da çölyaklı ve PKU'lu vatandaşlara destek

Şanlıurfa - 27.07.2022
İnşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti

İnşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa - 27.07.2022
ŞANLIURFA - Atatürk Baraj Gölü kıyısına yapılan bungalov evler turizme kazandırılıyor

ŞANLIURFA - Atatürk Baraj Gölü kıyısına yapılan bungalov evler turizme kazandırılıyor

Şanlıurfa - 27.07.2022
Son dakika haber | Şanlıurfa'da ambulans şoförünün darp edilmesiyle ilgili 1 tutuklama

Son dakika haber | Şanlıurfa'da ambulans şoförünün darp edilmesiyle ilgili 1 tutuklama

Şanlıurfa - 27.07.2022
Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü tutuklandı

Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü tutuklandı

Şanlıurfa - 27.07.2022
Mahmut Tanal: 'Şanlıurfa Siverek Marangozlar Sanayi Sitesi'nde 3 Gündür Elektrik Yok. Dedaş Gelip Arızayı Gidermiyor'

Mahmut Tanal: "Şanlıurfa Siverek Marangozlar Sanayi Sitesi'nde 3 Gündür Elektrik Yok. Dedaş Gelip Arızayı Gidermiyor"

Şanlıurfa - 27.07.2022
Kamyonun üzerinden geçtiği motosikletteki 2 kişi feci şekilde can verdi

Kamyonun üzerinden geçtiği motosikletteki 2 kişi feci şekilde can verdi

Şanlıurfa - 27.07.2022
ŞANLIURFA - Kur'an kursunun 77 yaşındaki 'öğrenci dedesi'

ŞANLIURFA - Kur'an kursunun 77 yaşındaki "öğrenci dedesi"

Şanlıurfa - 27.07.2022
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü trafik kazası araç kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü trafik kazası araç kamerasına yansıdı

Şanlıurfa - 27.07.2022
Son dakika haber... Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Son dakika haber... Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Şanlıurfa - 27.07.2022
Mahmut Tanal, AKP'li Birecik Belediye Başkanının Gazeteci Tokatladığı İddiasını Gündeme Getirdi: 'Gazetecilere Artık Dayak da Atıyorlar'

Mahmut Tanal, AKP'li Birecik Belediye Başkanının Gazeteci Tokatladığı İddiasını Gündeme Getirdi: "Gazetecilere Artık Dayak da Atıyorlar"

Şanlıurfa - 26.07.2022
Şanlıurfa'da 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa - 26.07.2022
Şanlıurfa'da 3 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da 3 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa - 26.07.2022
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa - 26.07.2022
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Ambulans şoförünün darbedilmesine tepki

Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Ambulans şoförünün darbedilmesine tepki

Şanlıurfa - 26.07.2022
Şanlıurfa'da satırlı ve sopalı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Şanlıurfa'da satırlı ve sopalı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Şanlıurfa - 26.07.2022
Tarla meselesi yüzünden tartıştığı husumetlisine satırla saldıran şahıs kamerada

Tarla meselesi yüzünden tartıştığı husumetlisine satırla saldıran şahıs kamerada

Şanlıurfa - 26.07.2022
Son dakika haberleri | Satır ve keserli saldırı kamerada

Son dakika haberleri | Satır ve keserli saldırı kamerada

Şanlıurfa - 26.07.2022
OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Şanlıurfa - 26.07.2022
Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Şanlıurfa - 26.07.2022
Şanlıurfa'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa - 26.07.2022
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa - 26.07.2022
Telefon hırsızlığı küçük çocuğu gözyaşlarına boğdu

Telefon hırsızlığı küçük çocuğu gözyaşlarına boğdu

Şanlıurfa - 26.07.2022
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü

Şanlıurfa - 26.07.2022
Son dakika gündem: Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Son dakika gündem: Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Şanlıurfa - 26.07.2022
ŞANLIURFA'DA SERVİS MİNİBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 10 YARALI

ŞANLIURFA'DA SERVİS MİNİBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 10 YARALI

Şanlıurfa - 26.07.2022
Son dakika haber | ŞANLIURFA - Kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Son dakika haber | ŞANLIURFA - Kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Şanlıurfa - 26.07.2022
Son dakika 3. sayfa: Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa - 26.07.2022
Haliliye Belediyesi 2 fabrika ile istihdama katkı sağlıyor

Haliliye Belediyesi 2 fabrika ile istihdama katkı sağlıyor

Şanlıurfa - 26.07.2022
ŞANLIURFA - Ambulans şoförünü darbeden sürücü gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Ambulans şoförünü darbeden sürücü gözaltına alındı

Şanlıurfa - 25.07.2022
Şanlıurfa'da yol tartışmasında ambulans şoförünün burnu kırıldı

Şanlıurfa'da yol tartışmasında ambulans şoförünün burnu kırıldı

Şanlıurfa - 25.07.2022
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa - 25.07.2022
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa - 25.07.2022
Son dakika haberleri... Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Otomobilin çarpıp kaçtığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa - 25.07.2022
Şanlıurfa'da tarihi hanlarda yaz konserleri veriliyor

Şanlıurfa'da tarihi hanlarda yaz konserleri veriliyor

Şanlıurfa - 25.07.2022
ŞANLIURFA - Belediye 1500 kişiyi istihdam edecek 2 fabrika yapıyor

ŞANLIURFA - Belediye 1500 kişiyi istihdam edecek 2 fabrika yapıyor

Şanlıurfa - 25.07.2022
Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, göreve başladı

Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, göreve başladı

Şanlıurfa - 25.07.2022
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Çıkan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haber! ŞANLIURFA - Çıkan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa - 25.07.2022
Şanlıurfa'da milyonluk hırsızlık gerçekleştiren zanlılar yakalandı

Şanlıurfa'da milyonluk hırsızlık gerçekleştiren zanlılar yakalandı

Şanlıurfa - 25.07.2022
At arabasının yerini triportör motosikletler alacak

At arabasının yerini triportör motosikletler alacak

Şanlıurfa - 25.07.2022
Şanlıurfa'da 83 kök kenevir ve 5,5 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da 83 kök kenevir ve 5,5 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa - 24.07.2022
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Şanlıurfa - 24.07.2022
Şanlıurfa'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları

Şanlıurfa'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları

Şanlıurfa - 24.07.2022
Şanlıurfa'da 4. kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'da 4. kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa - 24.07.2022
Çanakkale'deki 1 TL'lik madeni para ile çalışan hayrat su içmeye gidenleri şaşkına çevirdi

Çanakkale'deki 1 TL'lik madeni para ile çalışan hayrat su içmeye gidenleri şaşkına çevirdi

Şanlıurfa - 24.07.2022
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Birecik'te temaslarda bulundu

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Birecik'te temaslarda bulundu

Şanlıurfa - 24.07.2022
Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan gencin cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan gencin cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa - 23.07.2022
Üç gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu

Üç gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu

Şanlıurfa - 23.07.2022
Şanlıurfa'da çökme yaşanan tarihi hamamda çalışma başlatıldı

Şanlıurfa'da çökme yaşanan tarihi hamamda çalışma başlatıldı

Şanlıurfa - 23.07.2022
Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa - 23.07.2022
Şanlıurfa Valisi Ayhan basın mensuplarıyla buluştu

Şanlıurfa Valisi Ayhan basın mensuplarıyla buluştu

Şanlıurfa - 23.07.2022
'Birecik Sahil Kültür Yolu'nda çalışmalar devam ediyor

"Birecik Sahil Kültür Yolu"nda çalışmalar devam ediyor

Şanlıurfa - 23.07.2022
Şanlıurfa'da tarlada insan kemikleri bulundu

Şanlıurfa'da tarlada insan kemikleri bulundu

Şanlıurfa - 22.07.2022
Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da devrilen yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da devrilen yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa - 22.07.2022
Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa - 22.07.2022
Narko polisler uyuşturucu bağımlığına dikkat çekti

Narko polisler uyuşturucu bağımlığına dikkat çekti

Şanlıurfa - 22.07.2022
Şanlıurfa haberleri! Karbel Karaköprü Belediyespor'da sezon hazırlıkları başladı

Şanlıurfa haberleri! Karbel Karaköprü Belediyespor'da sezon hazırlıkları başladı

Şanlıurfa - 22.07.2022
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa - 22.07.2022
Şanlıurfa'da ekim alanı artan pamukta rekolte beklentisi yüksek

Şanlıurfa'da ekim alanı artan pamukta rekolte beklentisi yüksek

Şanlıurfa - 22.07.2022
Son dakika haberleri! Kadıköy'deki Suruç Anmasında Gözaltına Alınan 106 Kişiden 104'ü Serbest Bırakıldı, 2 Kişiye Ev Hapsi Verildi

Son dakika haberleri! Kadıköy'deki Suruç Anmasında Gözaltına Alınan 106 Kişiden 104'ü Serbest Bırakıldı, 2 Kişiye Ev Hapsi Verildi

Şanlıurfa - 21.07.2022
Son Dakika | Viranşehir'de Doktor Şeyhmus Baraş'a Saldırı Davasında Mahkeme Duruşmayı 18 Ağustos'a Erteledi

Son Dakika | Viranşehir'de Doktor Şeyhmus Baraş'a Saldırı Davasında Mahkeme Duruşmayı 18 Ağustos'a Erteledi

Şanlıurfa - 21.07.2022
Son Dakika | Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Son Dakika | Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa - 21.07.2022
Şanlıurfa gündem: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa gündem: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa - 21.07.2022
Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da Urfa Ahengi Müzik Topluluğu yaz konseri düzenledi

Şanlıurfa haberi... Şanlıurfa'da Urfa Ahengi Müzik Topluluğu yaz konseri düzenledi

Şanlıurfa - 21.07.2022
Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa - 21.07.2022
Son Dakika | İzmir'deki Suruç anmasında gözaltına alınan 19 kişi serbest bırakıldı

Son Dakika | İzmir'deki Suruç anmasında gözaltına alınan 19 kişi serbest bırakıldı

Şanlıurfa - 21.07.2022
3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa - 21.07.2022
Son dakika! İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki Suruç Anması Girişiminde 106 Kişinin Gözaltına Alındığını Duyurdu

Son dakika! İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki Suruç Anması Girişiminde 106 Kişinin Gözaltına Alındığını Duyurdu

Şanlıurfa - 21.07.2022
Son dakika! Kadıköy'deki Suruç Anmasına Polis Müdahale Etti: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

Son dakika! Kadıköy'deki Suruç Anmasına Polis Müdahale Etti: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa - 20.07.2022
Son dakika! Şanlıurfa'da öldürülen gencin katil zanlısı Nevşehir'de yakalandı

Son dakika! Şanlıurfa'da öldürülen gencin katil zanlısı Nevşehir'de yakalandı

Şanlıurfa - 20.07.2022
Son dakika haberi | Suruç'ta öldürülen gencin katil zanlısı Nevşehir'de yakalandı

Son dakika haberi | Suruç'ta öldürülen gencin katil zanlısı Nevşehir'de yakalandı

Şanlıurfa - 20.07.2022
YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ARACI YANDI

YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ARACI YANDI

Şanlıurfa - 20.07.2022
Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında yaklaşık 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da otomobilin LPG tankında yaklaşık 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa - 20.07.2022
Belediye kendi tamir ettiği makinelerden büyük tasarruf sağlıyor

Belediye kendi tamir ettiği makinelerden büyük tasarruf sağlıyor

Şanlıurfa - 20.07.2022
Trafik güvenliğini tehlikeye sokan şahsa 3 yıl hapis cezası

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan şahsa 3 yıl hapis cezası

Şanlıurfa - 20.07.2022
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa - 20.07.2022
Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 8. yılında anılacak

Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtan Prof. Dr. Klaus Schmidt, vefatının 8. yılında anılacak

Şanlıurfa - 20.07.2022
Son Dakika | Suruç'ta canlı bombalı saldırıda ölen 33 kişi karanfillerle anıldı

Son Dakika | Suruç'ta canlı bombalı saldırıda ölen 33 kişi karanfillerle anıldı

Şanlıurfa - 20.07.2022
Son dakika haber! Özel harekat polisi kazada hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı

Son dakika haber! Özel harekat polisi kazada hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı

Şanlıurfa - 20.07.2022
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa - 20.07.2022
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç, Viranşehir olmak üzere 13 ilçesi bulunan Şanlıurfa, ‘Peygamberler Diyarı’ olarak bilinir. Şehrin 19.451 kilometrekare yüzölçümü vardır. Türkiye’nin en büyük yedinci şehridir ve Kurtuluş Savaşındaki başarısından ötürü 1984 yılında ‘’Şanlı’’ unvanını almıştır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Şanlıurfa haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Şanlıurfa son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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