Şanlıurfa Haber, Şanlıurfa Son Dakika Haberleri - Haberler

Şanlıurfa 2.115.256 (2020 itibarıyla) 2.115.256 42° 42° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:44 Öğle

12:36 İkindi

16:25 Akşam

19:43 Yatsı

21:12 Vali Abdullah Erin Bld. Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.sanliurfa.gov.tr/ Belediye Sitesi sanliurfa.bel.tr Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 13 Yüzölçümü 19 km2 Rakım 510m Posta Kodu 63000 Alan Kodu 414 Plaka Kodu 63 Koordinatı 37.16708, 38.79392 Şanlıurfa Seçim Sonuçları

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç, Viranşehir olmak üzere 13 ilçesi bulunan Şanlıurfa, ‘Peygamberler Diyarı’ olarak bilinir. Şehrin 19.451 kilometrekare yüzölçümü vardır. Türkiye’nin en büyük yedinci şehridir ve Kurtuluş Savaşındaki başarısından ötürü 1984 yılında ‘’Şanlı’’ unvanını almıştır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Şanlıurfa haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Şanlıurfa son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.