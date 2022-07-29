Şanlıurfa Haber, Şanlıurfa Son Dakika Haberleri - Haberler

ŞANLIURFA
Şanlıurfa haber, Şanlıurfa son dakika haberleri ve gelişmeleri.
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Şanlıurfa
Güneşli
|İmsak
03:44
|Öğle
12:36
|İkindi
16:25
|Akşam
19:43
|Yatsı
21:12
|Vali
|Abdullah Erin
|Bld. Başkanı
|Zeynel Abidin Beyazgül - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.sanliurfa.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|sanliurfa.bel.tr
|Bölgesi
|Güneydoğu Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|13
|Yüzölçümü
|19 km2
|Rakım
|510m
|Posta Kodu
|63000
|Alan Kodu
|414
|Plaka Kodu
|63
|Koordinatı
|37.16708, 38.79392
|Şanlıurfa Seçim Sonuçları
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