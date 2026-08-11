Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?
CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti saflarına katılacağı yönündeki iddialar Ankara kulislerini hareketlendirdi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Sapanca kampında İzmir milletvekillerine "Cemil Tugay'ı alalım mı, ne dersiniz?" diye sorarak nabız yokladığı öne sürüldü.
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, haziran ayında CHP'den istifa etti ve Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye katılmadı.
- Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın iddiasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan haziran sonundaki Sapanca'daki AK Parti istişare kampında İzmir milletvekillerine 'Cemil Tugay'ı alalım mı?' diye sordu.
- Siyasi kulislerde Tugay'ın AK Parti'ye geçişi için 14 Ağustos tarihi işaret ediliyor.
Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimiyle yaşadığı derin anlaşmazlıkların ardından haziran ayında partisinden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi rotası merak konusu olmaya devam ediyor.
YENİ PARTİ'YE KATILMAMIŞTI
İstifasının ardından Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye de katılmama kararı alan Tugay, "Özel'in telefonlarını açmıyorum" şeklindeki net çıkışıyla eski yol arkadaşlarıyla ipleri tamamen kopardığının sinyalini vermişti.
14 AĞUSTOS İDDİASI
Tugay'ın muhalefet cephesiyle iletişimini kesmesinin ardından siyasi kulislerde Ak Parti'ye katılacağı yönündeki senaryolar çok daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Siyasi kulislerde bu sürpriz geçiş için 14 Ağustos tarihi işaret edilirken, Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı son kulis bilgisi gündeme adeta bomba gibi düştü.
"CEMİL TUGAY'I ALALIM MI, NE DERSİNİZ?"
Küçükkaya'nın iddiasına göre, haziran ayının sonunda Sapanca'da gerçekleştirilen AK Parti istişare kampında oldukça kritik bir görüşme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin İzmir milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda "Cemil Tugay’ı alalım mı, ne dersiniz?" sorusuyla teşkilatın ve vekillerin nabzını yokladığı öne sürüldü. Sürece dair edindiği bu kritik bilgiyi teyit ettiğini belirten Küçükkaya, paylaşımında "Bunu öğrenip, sonra teyit ettiğimden beri Başkan Tugay’ın AK Parti’ye geçeceğine inandım" ifadelerini kullandı. Gözler şimdi, 14 Ağustos'ta gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla beklenen bu olası transfere çevrildi.