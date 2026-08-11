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Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz

Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz Haber Videosunu İzle
Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz
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Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip yer gösterirken şehit edilen Eren Bülbül, kabri başında anıldı. 9 yıldır evinin kapısını kilitlemediğini söyleyen anne Ayşe Bülbül, ülkedeki terör olaylarının da bitmesini istediğini ifade ederek, "9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum. Yavrum yaralıdır, kapıyı açamaz diye kilitlemiyorum" sözleriyle yürekleri dağladı.

  • Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip saklandıkları yeri güvenlik güçlerine gösterirken açılan ateşle 15 yaşında şehit oldu.
  • Şehidin annesi Ayşe Bülbül, oğlunun ölümünün 9. yıl dönümünde 9 yıldır evinin kapısını kilitlemediğini, 'yavrum yaralıdır kapıyı açamaz' diyerek bunu yaptığını söyledi.
  • Ayşe Bülbül, oğluyla birlikte şehit olan Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'e de rahmet dileyerek ikisinin şehadete birlikte eriştiklerini belirtti.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), şahadetinin 9'uncu yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, saklandıkları yeri güvenlik güçlerine gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün şahadetinin üzerinden 9 yıl geçti. 

Şehit Eren Bülbül için ölüm yıl dönümünde Maçka ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa, Trabzon Valisi Tahir Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, jandarma personeli ve Eren'in annesi Ayşe Bülbül ve akrabaları katıldı. Programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Vali Tahir Şahin, mezarı güllerle donatılan şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü evinde ziyaret etti.

"BÖYLE BİR EVLADIN ANNESİ OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Oğlu Eren Bülbül'ün kabri başında gözyaşı döken Ayşe Bülbül, "Sizlere göre 9 yıl geçti, benim için 9 bin yıl geçti. Benim yavrumun o gün günü bitmişti. İyi ki bu şekilde, vatanı için, milleti için, başında dalgalanan bayrağı için şehit verdim yavrumu. Evlat acısı çok zor. Allah kimseye bu acıyı vermesin. 9 yıl geçti ama sanki 9 bin yıl geçti. Ne yapabilirim ki? Yapacak hiçbir şeyim yok. Yavrumu bir saat, bir dakika, bir saniye bile unutmadım, unutamam. Yavrum bugün, bu anlarda son saniyelerini yaşıyordu. Özel günlerinde yalnız değil. Akşam yatarken bile Eren hep benim gönlümde, gözümün önünde. Ben, yavrumun acısını uyurken bile taşıyorum. Rüyalarıma giriyor. O hayatta, çektiğimiz çilelerle, zorluklarla gözümün önüne geliyor. Bir anne olarak diyorum ki; 'Cenabı-ı Mevla'm beni de o yaşantılarla bitirecek' Yavrumun şehitliğiyle gurur duyuyorum. Öyle bir evladın annesi olduğu için gurur duyuyorum. Arkamdaki dağım evlatlarımdır ama benim acım bitmez" diye konuştu.

"EVLADIMLA BİRLİKTE ŞEHADETE ERİŞTİLER"

Ayşe Bülbül, oğluyla birlikte şehit olan Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'e de rahmet dileyerek, "Evladımla bir yolda yürüdü. Şehadete beraber eriştiler. Allah ikisinin de rahmetini bol eylesin. Şehit edilmeden ben onunla sohbet ettim. Amca-yeğen gibi bir yola yürüdüler. Eren'in çalışkanlığı, Eren'in atılganlığı, sessizliği, sakinliğiyle sanki 15 yaşında değil, 30 yaşındaydı. Temkinli bir çocuktu. Attığı adım bile değerliydi. Hiçbir şey anlayamadım, hissedemedim. Hayatımıza devam ederken yavrum uçtu gitti. İyi ki böyle bir evlat doğurdum. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"9 YILDIR KAPIYI KİLİTLEMİYORUM, YAVRUM YARALIDIR AÇAMAZ"

9 yıldır evinin kapısını kilitlemediğini söyleyen anne Ayşe Bülbül, ülkedeki terör olaylarının da bitmesini istediğini ifade ederek, "9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum. Yavrum yaralıdır, kapıyı açamaz diye kilitlemiyorum. İçerideki teröristler çıkarsa bir anne olarak yıkılırım, bir daha kalkamam.  Terör olayı bitince şehitler olmuyor da rahat bir nefes alıyoruz. İnşallah da biter" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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