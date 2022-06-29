Çankırı Haber, Çankırı Son Dakika Haberleri - Haberler

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ÇANKIRI

Çankırı haber, Çankırı son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Akyurtlu minibüsçüler seri plakaya kavuştu

Akyurtlu minibüsçüler seri plakaya kavuştu

Çankırı - 2 Saat Önce
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Çankırı - 7 Saat Önce
28 Haziran 2022 Haberleri

28 Haziran 2022 Haberleri

Çankırı - 14 Saat Önce
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki yağış sonrası çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki yağış sonrası çalışmalara ilişkin açıklama Açıklaması

Çankırı - Dün 21:15
Çankırı Valisi Ayaz'dan KKKA hastalığı açıklaması Açıklaması

Çankırı Valisi Ayaz'dan KKKA hastalığı açıklaması Açıklaması

Çankırı - Dün 18:43
Çankırı'da kene ısırması sonucu 9 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hastanelik oldu

Çankırı'da kene ısırması sonucu 9 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden hastanelik oldu

Çankırı - Dün 17:52
ISESCO Arapça Dil Merkezinden Türk üniversitelerindeki Arapça hocalarına eğitim

ISESCO Arapça Dil Merkezinden Türk üniversitelerindeki Arapça hocalarına eğitim

Çankırı - Dün 17:28
Çay yatağında çoğalan su kara yolunu çökertti

Çay yatağında çoğalan su kara yolunu çökertti

Çankırı - Dün 16:30
Son dakika... Kaza yapan araçtan çıkanlar şoke etti

Son dakika... Kaza yapan araçtan çıkanlar şoke etti

Çankırı - Dün 12:52

Çankırı

Nüfus216.362 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 2626°

Sağanak Yağmurlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:12 		Öğle
12:54 		İkindi
16:53 		Akşam
20:28 		Yatsı
22:17
ValiAbdullah Ayaz
Bld. Başkanıİsmail Hakkı Esen - (MHP)
Valilik Sitesi http://www.cankiri.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.cankiri.bel.tr/Belediye Sitesi
Bölgesiİç Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı12
Yüzölçümü8 km2
Rakım730m
Posta Kodu18000
Alan Kodu376
Plaka Kodu18
Koordinatı40.81164, 32.89358
Çankırı Seçim Sonuçları
Çankırı Gündemindeki Kişiler
Çankırı Haber Dağılımı
Son dakika haberi: Çankırı'da sürücünün öldüğü kazada otomobilden 15 ruhsatsız tabanca çıktı

Son dakika haberi: Çankırı'da sürücünün öldüğü kazada otomobilden 15 ruhsatsız tabanca çıktı

Çankırı - Dün 12:24
Meteoroloji Uyardı: İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Uyardı: İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Çankırı - Dün 12:21
TR82 Bölge Çalıştayı Çankırı'da yapıldı

TR82 Bölge Çalıştayı Çankırı'da yapıldı

Çankırı - Dün 09:18
CHP'li Öztrak: Bu yıl, kurban kesmek hiç ama hiç kolay olmayacak

CHP'li Öztrak: Bu yıl, kurban kesmek hiç ama hiç kolay olmayacak

Çankırı - 27.06.2022
CHP'den eski eşinin paylaştığı videolarla gündeme gelen Aykut Erdoğdu hakkında ilk yorum: En doğru kararı vereceğine inanıyoruz

CHP'den eski eşinin paylaştığı videolarla gündeme gelen Aykut Erdoğdu hakkında ilk yorum: En doğru kararı vereceğine inanıyoruz

Çankırı - 27.06.2022
Son dakika haber... Batı Karadeniz'de Yaşanan Sel ve Taşkınlar Nedeniyle Alarm Verildi

Son dakika haber... Batı Karadeniz'de Yaşanan Sel ve Taşkınlar Nedeniyle Alarm Verildi

Çankırı - 27.06.2022
AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlardaki son durumu açıkladı

AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlardaki son durumu açıkladı

Çankırı - 27.06.2022
180 kiloluk minik büyükbaş 'Çakır' alıcısını bekliyor

180 kiloluk minik büyükbaş 'Çakır' alıcısını bekliyor

Çankırı - 27.06.2022
Son Dakika | AFAD Batı Karadeniz'de meydana gelebilecek sel ve taşkınlara karşı önlemleri arttırdı

Son Dakika | AFAD Batı Karadeniz'de meydana gelebilecek sel ve taşkınlara karşı önlemleri arttırdı

Çankırı - 27.06.2022
AFAD, 'kırmızı uyarı' verilen iller için alınan tedbirleri paylaştı Açıklaması

AFAD, "kırmızı uyarı" verilen iller için alınan tedbirleri paylaştı Açıklaması

Çankırı - 27.06.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Çankırı - 27.06.2022
27 Haziran 2022 Çankırı hava durumu nasıl? Meteoroloji Çankırı bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

27 Haziran 2022 Çankırı hava durumu nasıl? Meteoroloji Çankırı bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Çankırı - 27.06.2022
26 Haziran 2022 Haberleri

26 Haziran 2022 Haberleri

Çankırı - 27.06.2022
Çankırı'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)

Çankırı'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)

Çankırı - 26.06.2022
Bakan Soylu, emniyete yeni araçların teslim törenine katıldı (2)

Bakan Soylu, emniyete yeni araçların teslim törenine katıldı (2)

Çankırı - 26.06.2022
Mustafa Sarıgül: Biz Yunanistan'a barış için gittik (2)

Mustafa Sarıgül: Biz Yunanistan'a barış için gittik (2)

Çankırı - 26.06.2022
Son dakika haber... Çankırı'daki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haber... Çankırı'daki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Çankırı - 26.06.2022
Son dakika haber... Çankırı'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika haber... Çankırı'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Çankırı - 26.06.2022
Bakan Kurum Çankırı'da konuştu (2)

Bakan Kurum Çankırı'da konuştu (2)

Çankırı - 26.06.2022
Çankırı'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Çankırı'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Çankırı - 26.06.2022
Pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı

Pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı

Çankırı - 26.06.2022
Bakan Kurum: Ülkemiz son 20 yılda adeta bir çağ atladı

Bakan Kurum: Ülkemiz son 20 yılda adeta bir çağ atladı

Çankırı - 26.06.2022
Bakan Kurum: 'Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir'

Bakan Kurum: "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir"

Çankırı - 26.06.2022
AK Parti'li Çankırı, Seferihisar'da kadın kooperatifi üyelerini ziyaret etti

AK Parti'li Çankırı, Seferihisar'da kadın kooperatifi üyelerini ziyaret etti

Çankırı - 26.06.2022
Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum için sağanak uyarısı

Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum için sağanak uyarısı

Çankırı - 26.06.2022
Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler

Marmaris'teki orman yangınına günde 2 saat uyuyarak müdahale ettiler

Çankırı - 26.06.2022
Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu kesti, çözümü karşı binadan hortum çekmekte buldular

Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu kesti, çözümü karşı binadan hortum çekmekte buldular

Çankırı - 26.06.2022
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Çankırı'da konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Çankırı'da konuştu Açıklaması

Çankırı - 26.06.2022
GÜNDEM / 26 Haziran 2022

GÜNDEM / 26 Haziran 2022

Çankırı - 26.06.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Haziran 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Haziran 2022

Çankırı - 25.06.2022
Şiddetli yağış geliyor! AFAD özellikle 3 ili uyardı: Sel ve su baskınları yaşanabilir

Şiddetli yağış geliyor! AFAD özellikle 3 ili uyardı: Sel ve su baskınları yaşanabilir

Çankırı - 26.06.2022
Çankırı Valiliğinden, belediye başkanı adayına tehdit iddiası ile ilgili açıklama

Çankırı Valiliğinden, belediye başkanı adayına tehdit iddiası ile ilgili açıklama

Çankırı - 25.06.2022
Son Dakika: AFAD, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı

Son Dakika: AFAD, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı

Çankırı - 25.06.2022
Çankırı'nın Dodurga beldesinde seçim heyecanı

Çankırı'nın Dodurga beldesinde seçim heyecanı

Çankırı - 25.06.2022
Rezerv alanındaki deprem konutlarının ilk etabı temmuzda teslim edilecek

Rezerv alanındaki deprem konutlarının ilk etabı temmuzda teslim edilecek

Çankırı - 25.06.2022
Candaroğulları beylerinin 600 yıllık mektupları kitap olarak yayımlandı

Candaroğulları beylerinin 600 yıllık mektupları kitap olarak yayımlandı

Çankırı - 25.06.2022
KASTAMONU - İşçi servisinin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

KASTAMONU - İşçi servisinin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Çankırı - 25.06.2022
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Çankırı'da konuştu

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Çankırı'da konuştu

Çankırı - 24.06.2022
Öğrencilerin beslediği küçükbaş hayvanlar kurbanlık olarak görücüye çıktı

Öğrencilerin beslediği küçükbaş hayvanlar kurbanlık olarak görücüye çıktı

Çankırı - 24.06.2022
ÇAKÜ ve Gazi Üniversitesi güç birliği yaptı

ÇAKÜ ve Gazi Üniversitesi güç birliği yaptı

Çankırı - 24.06.2022
Eldivan kirazının kurusuyla 'Kiraz Sepeti Baklavası' üretilecek

Eldivan kirazının kurusuyla "Kiraz Sepeti Baklavası" üretilecek

Çankırı - 24.06.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Çankırı - 24.06.2022
Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı

Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı

Çankırı - 24.06.2022
ÇAKÜ bünyesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kuruluyor

ÇAKÜ bünyesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu kuruluyor

Çankırı - 23.06.2022
Başkentteki hayvan pazarlarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Başkentteki hayvan pazarlarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Çankırı - 23.06.2022
Sesiyle Çankırı'ya birincilik getirdi

Sesiyle Çankırı'ya birincilik getirdi

Çankırı - 23.06.2022
Son dakika... Polis ekipleri vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi

Son dakika... Polis ekipleri vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi

Çankırı - 23.06.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Çankırı - 23.06.2022
TOSFED'in 'Mobil Eğitim Simülatörü' Elazığ'a ulaştı

TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" Elazığ'a ulaştı

Çankırı - 22.06.2022
Dodurga'da 13 yıl sonra 'başkanlık seçimi' heyecanı yaşanıyor

Dodurga'da 13 yıl sonra "başkanlık seçimi" heyecanı yaşanıyor

Çankırı - 22.06.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Çankırı - 22.06.2022
Üniversite öğrencileri eserleri ile küresel sorunlara dikkat çekti

Üniversite öğrencileri eserleri ile küresel sorunlara dikkat çekti

Çankırı - 21.06.2022
ÇAKÜ'de iş dünyasının deneyimleri öğrencilere aktarıldı

ÇAKÜ'de iş dünyasının deneyimleri öğrencilere aktarıldı

Çankırı - 21.06.2022
TR82 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı çalıştayları başlıyor

TR82 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı çalıştayları başlıyor

Çankırı - 21.06.2022
Ayakkabı sektörü Gazaintep'te buluştu

Ayakkabı sektörü Gazaintep'te buluştu

Çankırı - 20.06.2022
Çankırı'da hayvan pazarı Kurban Bayramı öncesi hazır hale getirildi

Çankırı'da hayvan pazarı Kurban Bayramı öncesi hazır hale getirildi

Çankırı - 20.06.2022
Dodurga'da 3 Temmuz'da Yapılacak Seçimde 'Yasakları İhlal' Tartışması. Adalet Partisi, AKP'yi İlçe Seçim Kuruluna Şikayet Etti

Dodurga'da 3 Temmuz'da Yapılacak Seçimde 'Yasakları İhlal' Tartışması. Adalet Partisi, AKP'yi İlçe Seçim Kuruluna Şikayet Etti

Çankırı - 20.06.2022
Baba, kızının heyecanını paylaşmak için YKS'ye girdi

Baba, kızının heyecanını paylaşmak için YKS'ye girdi

Çankırı - 19.06.2022
Belde statüsünü kazandı... 8 yıl sonra seçim heyecanı yaşanıyor

Belde statüsünü kazandı... 8 yıl sonra seçim heyecanı yaşanıyor

Çankırı - 18.06.2022
Çorum'a 8 milyarlık ulaşım yatırımı

Çorum'a 8 milyarlık ulaşım yatırımı

Çankırı - 17.06.2022
TOSFED'in 'Mobil Eğitim Simülatörü' yolculuğuna devam ediyor

TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" yolculuğuna devam ediyor

Çankırı - 17.06.2022
Samsun ve çevre illerde karne heyecanı yaşandı

Samsun ve çevre illerde karne heyecanı yaşandı

Çankırı - 17.06.2022
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Sağanak Yağış ve Sel Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Sağanak Yağış ve Sel Uyarısı

Çankırı - 17.06.2022
AFAD: 'Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış...

AFAD: "Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış...

Çankırı - 17.06.2022
Meteoroloji 'Sıcak havalar gidiyor' diyerek hafta sonunu işaret etti! Şemsiyeler yeniden çıkacak

Meteoroloji "Sıcak havalar gidiyor" diyerek hafta sonunu işaret etti! Şemsiyeler yeniden çıkacak

Çankırı - 17.06.2022
ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı sona erdi

ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı sona erdi

Çankırı - 17.06.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Çankırı - 17.06.2022
Edremit Müftüsü Ahmet Yayla'dan hüzünlü veda

Edremit Müftüsü Ahmet Yayla'dan hüzünlü veda

Çankırı - 16.06.2022
Masa Tenisi Analig yarışmaları Kırşehir'de yapılacak

Masa Tenisi Analig yarışmaları Kırşehir'de yapılacak

Çankırı - 16.06.2022
Çankırı'da konut satışları arttı

Çankırı'da konut satışları arttı

Çankırı - 16.06.2022
İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek

İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek

Çankırı - 15.06.2022
Çankırı'da traktörden düşen ortaokul öğrencisi öldü

Çankırı'da traktörden düşen ortaokul öğrencisi öldü

Çankırı - 15.06.2022
Çankırı'da kan bağışçılarına madalya verildi

Çankırı'da kan bağışçılarına madalya verildi

Çankırı - 15.06.2022
Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Çankırı - 15.06.2022
İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek

İzmir tarımında bir ilk: Kara mürver doğal gübre ile büyüyecek

Çankırı - 15.06.2022
ÇAKÜ'de mezuniyet coşkusu sürüyor

ÇAKÜ'de mezuniyet coşkusu sürüyor

Çankırı - 15.06.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Çankırı - 15.06.2022
AFAD, yurt genelindeki sağanakla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi

AFAD, yurt genelindeki sağanakla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi

Çankırı - 14.06.2022
Sağanak yağışlar tarlalara can suyu oldu

Sağanak yağışlar tarlalara can suyu oldu

Çankırı - 14.06.2022
Başkentte etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Başkentte etkili sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Çankırı - 14.06.2022
ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı başladı

ÇAKÜ'de mezuniyet heyecanı başladı

Çankırı - 14.06.2022
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Çankırı - 14.06.2022
Çocuk Gelişimi öğrencileri özel bireyler için kolları sıvadı

Çocuk Gelişimi öğrencileri özel bireyler için kolları sıvadı

Çankırı - 14.06.2022
Selde mahsur kalan aile böyle kurtarıldı

Selde mahsur kalan aile böyle kurtarıldı

Çankırı - 14.06.2022
Başkent'te sele yakalanan sürücünün zor anları

Başkent'te sele yakalanan sürücünün zor anları

Çankırı - 13.06.2022
Anaokulu öğrencilerine jandarma sevgisi aşılandı

Anaokulu öğrencilerine jandarma sevgisi aşılandı

Çankırı - 13.06.2022
Sele yakalanan sürücünün zor anları kamerada

Sele yakalanan sürücünün zor anları kamerada

Çankırı - 13.06.2022
Çankırı Ramazan imsakiyesi 2022! Çankırı iftar saati ne zaman? Çankırı imsak saati ne zaman? Çankırı Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!

Çankırı Ramazan imsakiyesi 2022! Çankırı iftar saati ne zaman? Çankırı imsak saati ne zaman? Çankırı Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!

Çankırı - 30.03.2022
Çankırı'da okullar tatil mi? Bugün Çankırı'da kar tatili ilan edildi mi? Hangi illerde kar tatili var, il il ilçe ilçe liste!

Çankırı'da okullar tatil mi? Bugün Çankırı'da kar tatili ilan edildi mi? Hangi illerde kar tatili var, il il ilçe ilçe liste!

Çankırı - 19.01.2022
İsmail Çataklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Çataklı'nın hayatı ve biyografisi!

İsmail Çataklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Çataklı'nın hayatı ve biyografisi!

Çankırı - 12.05.2022
4 ilde kar tatili verildi! 4 ilde yüz yüze eğitime kar tatili verildi!

4 ilde kar tatili verildi! 4 ilde yüz yüze eğitime kar tatili verildi!

Çankırı - 25.03.2021
İç Anadolu Bölgesi’ndeki Çankırı, 7.388 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Tarihi yapılar Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine aittir. Selçuklu Dönemine ait Cemaleddin Ferruh Daruşşifa ve Darul Hadisi’ndeki birbirine sarılı iki yılan motifi bugünkü tıp sembolünü, kadehe sarılı yılan motifli heykel ise bugün eczacılık sembolü olarak kullanılıyor. İlçeleri; Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Merkez, Orta, Şabanözü, Yapraklı’dır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Çankırı haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Çankırı son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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