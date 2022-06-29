Çankırı Haber, Çankırı Son Dakika Haberleri - Haberler

ÇANKIRI
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Çankırı
Sağanak Yağmurlu
|İmsak
03:12
|Öğle
12:54
|İkindi
16:53
|Akşam
20:28
|Yatsı
22:17
|Vali
|Abdullah Ayaz
|Bld. Başkanı
|İsmail Hakkı Esen - (MHP)
|Valilik Sitesi
|http://www.cankiri.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.cankiri.bel.tr/
|Bölgesi
|İç Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|12
|Yüzölçümü
|8 km2
|Rakım
|730m
|Posta Kodu
|18000
|Alan Kodu
|376
|Plaka Kodu
|18
|Koordinatı
|40.81164, 32.89358
|Çankırı Seçim Sonuçları
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