Çankırı Haber, Çankırı Son Dakika Haberleri - Haberler

Çankırı 216.362 (2019 itibarıyla) 216.362 26° 26° Sağanak Yağmurlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:12 Öğle

12:54 İkindi

16:53 Akşam

20:28 Yatsı

22:17 Vali Abdullah Ayaz Bld. Başkanı İsmail Hakkı Esen - (MHP) Valilik Sitesi http://www.cankiri.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.cankiri.bel.tr/ Bölgesi İç Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 12 Yüzölçümü 8 km2 Rakım 730m Posta Kodu 18000 Alan Kodu 376 Plaka Kodu 18 Koordinatı 40.81164, 32.89358 Çankırı Seçim Sonuçları

İç Anadolu Bölgesi’ndeki Çankırı, 7.388 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Tarihi yapılar Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine aittir. Selçuklu Dönemine ait Cemaleddin Ferruh Daruşşifa ve Darul Hadisi’ndeki birbirine sarılı iki yılan motifi bugünkü tıp sembolünü, kadehe sarılı yılan motifli heykel ise bugün eczacılık sembolü olarak kullanılıyor. İlçeleri; Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Merkez, Orta, Şabanözü, Yapraklı’dır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Çankırı haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Çankırı son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.