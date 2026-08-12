Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek

TBMM Genel Kurulu'nda 12 saatlik zorlu mesainin ardından yasalaşan 'Terörsüz Türkiye' düzenlemesinin yol haritası netleşti.

EN KRİTİK EŞİK: SİLAHLARIN TESLİMİ VE MGK KARARI

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte sürecin tamamlandığı algısı gerçeği yansıtmıyor; aksine asıl uygulama aşaması şimdi başlıyor. Sürecin ilk ve en önemli şartı, terör örgütünün varlığına son verdiğinin ve tüm silahlarını teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca net bir şekilde tespit edilmesi olacak. Bu teyidin ardından konu Millî Güvenlik Kurulu'nun (MGK) gündemine gelecek. MGK'nın örgütün feshedildiğine dair alacağı kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla hukuki süreç resmen başlamış olacak.

ÖCALAN'DAN ÇAĞRI BEKLENİYOR

Türkiye gazetesinin güvenlik bürokrasisinden edindiği bilgilere göre, PKK unsurlarının silah bırakması, mağaraların boşaltılması ve lojistik malzemelerin teslimi için 1,5 ile 2 aylık bir takvim öngörülüyor. Bu kapsamda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kısa süre içinde "Tüm silahları ilgili yerlere teslim edin ve Türkiye'ye dönün" çağrısı yapması, Kandil'deki yönetimin ise birkaç gün içinde çekildikleri mağaralarla ilgili süreci açıklaması bekleniyor.

EKİM AYINDAN İTİBAREN ÇERÇEVE YASA UYGULAMAYA GEÇECEK

Silah bırakma işleminin eylül sonuna kadar tamamlanması ve MGK kararının çıkması halinde, ekim ayından itibaren çerçeve yasanın uygulamasına geçilecek.

TESLİMAT ADRESLERİ ERBİL VE SÜLEYMANİYE

Sürecin en çok merak edilen konularından olan silahların nereye ve nasıl teslim edileceği de netlik kazanıyor. MİT ve ilgili kurumların Irak merkezi hükümeti, Kuzey Irak yönetimi ve Suriye yetkilileriyle yürüttüğü temaslar sonucunda bir planlama yapıldı. Buna göre, Irak'taki örgüt mensuplarının Erbil ve Süleymaniye'deki Türk temsilciliklerinde kurulan özel birimlere başvuracağı ve silahlarını bu iki merkezde teslim edeceği belirtiliyor.

SÜRECİ İKİ AYRI KURUL YÖNETECEK

Çerçeve yasa, sürecin şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülmesi için iki farklı kontrol mekanizması öngörüyor:

Yürütme Kurulu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak. Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Millî Savunma Bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı yer alacak. Bu kurul, güvenlik kurumlarından gelen anlık bilgilerle silah bırakma sürecini yönetecek.

İzleme ve İrtibat Kurulu: TBMM bünyesinde oluşturulacak bu kurulda siyasi parti temsilcileri bulunacak. Böylece süreç, doğrudan Meclis'in ve siyasi partilerin denetiminde de ilerlemiş olacak.

6 AYLIK SÜRE, CEZA ERTELEMESİ VE SİYASET YASAĞI

MGK'nın fesih kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından, yasadan faydalanmak isteyenler için 6 aylık kritik başvuru süresi başlayacak. 15 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl ve altı suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi uygulanacak. Soruşturmalar ve davalar askıya alınacak. Şartları uyan cezaevindeki hükümlüler için tahliye yolu açılacak. Düzenleme kalıcı bir af niteliği taşımıyor. Erteleme süresi içinde yeniden terör suçu işleyenlerin erteleme kararı anında kaldırılarak cezaları infaz edilecek. Yasadan yararlanan kişilere 2 ila 3 yıl arasında değişen sürelerle siyaset yasağı getirilecek.

Kaynak: Haberler.com