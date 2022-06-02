Bitlis Haber, Bitlis Son Dakika Haberleri - Haberler

Bitlis 349.396 (2019 itibarıyla) 349.396 31° 31° Parçalı Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

02:56 Öğle

12:15 İkindi

16:08 Akşam

19:37 Yatsı

21:16 Vali Oktay Çağatay Bld. Başkanı Nesrullah Tanğlay - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.bitlis.gov.tr/ Belediye Sitesi https://bitlis.bel.tr/ Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 7 Yüzölçümü 6.707 km2 Rakım 1545m Posta Kodu 13000 Alan Kodu 434 Plaka Kodu 13 Koordinatı 38.40115, 42.10784 Bitlis Seçim Sonuçları

Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat ve Yukarı Murat bölümlerinde yer alan Bitlis’in yüzölçümü 6.706 kilometre karedir. Bitlis’in yer şekillerinin yüzde 90’ı dağlıktır. Yüz ölçümüne sınırları içindeki Van Gölü dahil değildir. Bitlis’in özellikle Ahlat ilçesi, Türklerin Anadolu’ya girişinde Alp Arslan ve ordusuna ev sahipliği yapmış, Nemrut Dağı ve Krater Gölü ile dolu bir şehirdir. Bitlis’in Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Merkez, Mutki, Tatvan olmak üzere 7 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Bitlis haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Bitlis son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabil