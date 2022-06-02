Bitlis Haber, Bitlis Son Dakika Haberleri - Haberler

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BİTLİS

Bitlis haber, Bitlis son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu

Bitlis'te şehit güvenlik korucusu için mevlit okutuldu

Bitlis - 52 Dakika Önce
Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, çalışmaları inceledi

Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, çalışmaları inceledi

Bitlis - 59 Dakika Önce
Adilcevaz'da yılsonu sergisi açıldı

Adilcevaz'da yılsonu sergisi açıldı

Bitlis - 1 Saat Önce
Tatvan Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz deneme sınavı desteği

Tatvan Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz deneme sınavı desteği

Bitlis - 2 Saat Önce
Tatvan heyetinden Van ve Ağrı'daki seralara inceleme ziyareti

Tatvan heyetinden Van ve Ağrı'daki seralara inceleme ziyareti

Bitlis - 5 Saat Önce
BİTLİS'TE 4 GÖÇMEN KAÇAKÇISINA TUTUKLAMA

BİTLİS'TE 4 GÖÇMEN KAÇAKÇISINA TUTUKLAMA

Bitlis - 8 Saat Önce
2 Haziran 2022 Bitlis hava durumu nasıl? Meteoroloji Bitlis bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

2 Haziran 2022 Bitlis hava durumu nasıl? Meteoroloji Bitlis bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bitlis - 11 Saat Önce
Bitlis sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 2 Haziran 2022 Bitlis namaz vakitleri!

Bitlis sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 2 Haziran 2022 Bitlis namaz vakitleri!

Bitlis - 15 Saat Önce
Film sahnelerini aratmayan olay: Kurşun yağdırıp imam nikahlı eşini kaçırdılar

Film sahnelerini aratmayan olay: Kurşun yağdırıp imam nikahlı eşini kaçırdılar

Bitlis - 16 Saat Önce

Bitlis

Nüfus349.396 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 3131°

Parçalı Bulutlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
02:56 		Öğle
12:15 		İkindi
16:08 		Akşam
19:37 		Yatsı
21:16
ValiOktay Çağatay
Bld. BaşkanıNesrullah Tanğlay - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.bitlis.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://bitlis.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiDoğu Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı7
Yüzölçümü6.707 km2
Rakım1545m
Posta Kodu13000
Alan Kodu434
Plaka Kodu13
Koordinatı38.40115, 42.10784
Bitlis Seçim Sonuçları
Bitlis Gündemindeki Kişiler
Bitlis Haber Dağılımı
Sakarya'da darbedilen sürücünün imam nikahlı eşinin, 2 akrabası tarafından kaçırıldığı iddiası

Sakarya'da darbedilen sürücünün imam nikahlı eşinin, 2 akrabası tarafından kaçırıldığı iddiası

Bitlis - 17 Saat Önce
Göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

Bitlis - Dün 23:14
Göçmen kaçakçılığında 4 kişi gözaltına alındı

Göçmen kaçakçılığında 4 kişi gözaltına alındı

Bitlis - Dün 23:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında konuştu: (3)

Bitlis - Dün 14:14
Erzurum merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Erzurum merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Bitlis - Dün 11:10

Göçmen kuşlarının tepeyi oyarak yaptığı yuvalar ilginç görüntülere sahne oldu
'DARK' VE 'BUFFY' İLE UYUŞTURUCU SATICILARINA GÖZ AÇTIRILMIYOR

'DARK' VE 'BUFFY' İLE UYUŞTURUCU SATICILARINA GÖZ AÇTIRILMIYOR

Bitlis - Dün 10:48
Erzurum merkezli 7 ilde FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Erzurum merkezli 7 ilde FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Bitlis - Dün 10:45
Van Gölü'nde muhteşem gün doğumu

Van Gölü'nde muhteşem gün doğumu

Bitlis - Dün 10:08
Nemrut Krater Gölü ve Kalderası ziyaretçi akınına uğruyor

Nemrut Krater Gölü ve Kalderası ziyaretçi akınına uğruyor

Bitlis - Dün 09:18
Adilcevaz'da çiftçilere fasulye tohumu dağıtımı

Adilcevaz'da çiftçilere fasulye tohumu dağıtımı

Bitlis - Dün 08:28
Bitlis sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 1 Haziran 2022 Bitlis namaz vakitleri!

Bitlis sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 1 Haziran 2022 Bitlis namaz vakitleri!

Bitlis - Dün 01:58
PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 12 gözaltı

PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 12 gözaltı

Bitlis - Dün 00:58
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 975 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 975 oldu

Bitlis - 31.05.2022
Türkiye'de 975 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 975 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Bitlis - 31.05.2022
31 Mayıs koronavirüs verileri yayımlandı! Son 24 saatte 975 vaka tespit edildi, 4 kişi vefat etti

31 Mayıs koronavirüs verileri yayımlandı! Son 24 saatte 975 vaka tespit edildi, 4 kişi vefat etti

Bitlis - 31.05.2022
BİTLİS MERKEZLİ 6 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 12 GÖZALTI

BİTLİS MERKEZLİ 6 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 12 GÖZALTI

Bitlis - 31.05.2022
PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 12 gözaltı

PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 12 gözaltı

Bitlis - 31.05.2022
Çamur havuzlarına geleneksel yöntemlerle pirinç ekiyorlar

Çamur havuzlarına geleneksel yöntemlerle pirinç ekiyorlar

Bitlis - 31.05.2022
Nişanlı kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı

Nişanlı kızın 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalındı

Bitlis - 31.05.2022
31 Mayıs 2022 Bitlis hava durumu nasıl? Meteoroloji Bitlis bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

31 Mayıs 2022 Bitlis hava durumu nasıl? Meteoroloji Bitlis bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bitlis - 31.05.2022
Bitlis sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 31 Mayıs 2022 Bitlis namaz vakitleri!

Bitlis sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 31 Mayıs 2022 Bitlis namaz vakitleri!

Bitlis - 31.05.2022
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 908 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 908 oldu

Bitlis - 30.05.2022
Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 4 kişi vefat etti, 908 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 4 kişi vefat etti, 908 yeni vaka tespit edildi

Bitlis - 30.05.2022
Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Bitlis - 30.05.2022
BİTLİS KİTAP FUARI SONA ERDİ

BİTLİS KİTAP FUARI SONA ERDİ

Bitlis - 30.05.2022
Kaçak avlanılan 1,5 ton inci kefali bulundu

Kaçak avlanılan 1,5 ton inci kefali bulundu

Bitlis - 30.05.2022
KAÇAK AVLANAN 1,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

KAÇAK AVLANAN 1,5 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis - 30.05.2022
Kaçak balık avlayan şahsa 2 bin 525 TL para cezası

Kaçak balık avlayan şahsa 2 bin 525 TL para cezası

Bitlis - 30.05.2022
Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyorlar

Nemrut Krater Gölü yolunda yarışmalara hazırlanıyorlar

Bitlis - 30.05.2022
BEÜ'nün bahar şenliği sona erdi

BEÜ'nün bahar şenliği sona erdi

Bitlis - 30.05.2022
Sivas Valisi Şimşek, Yıldızeli ilçesini ziyaret etti

Sivas Valisi Şimşek, Yıldızeli ilçesini ziyaret etti

Bitlis - 30.05.2022
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest

Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest

Bitlis - 30.05.2022
Nemrut'un maskot ayıları kış uykusundan uyandı

Nemrut'un maskot ayıları kış uykusundan uyandı

Bitlis - 30.05.2022
30 Mayıs 2022 Bitlis hava durumu nasıl? Meteoroloji Bitlis bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

30 Mayıs 2022 Bitlis hava durumu nasıl? Meteoroloji Bitlis bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bitlis - 30.05.2022
Bitlis sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 30 Mayıs 2022 Bitlis namaz vakitleri!

Bitlis sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 30 Mayıs 2022 Bitlis namaz vakitleri!

Bitlis - 30.05.2022
Van Gölü için yürüyen kadınlar Tatvan sahilini dolaştı

Van Gölü için yürüyen kadınlar Tatvan sahilini dolaştı

Bitlis - 29.05.2022
Toplu taşımada maske artık isteğe bağlı

Toplu taşımada maske artık isteğe bağlı

Bitlis - 29.05.2022
Hastaneler hariç maske zorunluluğu kalktı

Hastaneler hariç maske zorunluluğu kalktı

Bitlis - 29.05.2022
Bakan Koca; Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı

Bakan Koca; Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı

Bitlis - 29.05.2022
Van Gölü için yürüyen kadınlar Tatvan sahilini dolaştı

Van Gölü için yürüyen kadınlar Tatvan sahilini dolaştı

Bitlis - 29.05.2022
Van Gölü'nün kirlenmemesi için yürüyen kadınlar Tatvan'a ulaştı

Van Gölü'nün kirlenmemesi için yürüyen kadınlar Tatvan'a ulaştı

Bitlis - 29.05.2022
Adilcevaz'da Efeler Ligi'ne yükselme kutlaması

Adilcevaz'da Efeler Ligi'ne yükselme kutlaması

Bitlis - 29.05.2022
SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması

SPOR Adilcevaz'da şampiyonluk kutlaması

Bitlis - 29.05.2022
Erzurum'un taşıt payı yüzde 15.1'e yükseldi

Erzurum'un taşıt payı yüzde 15.1'e yükseldi

Bitlis - 29.05.2022
Sivas'ta Halk Oyunları Şenliği düzenlendi

Sivas'ta Halk Oyunları Şenliği düzenlendi

Bitlis - 29.05.2022
29 Mayıs 2022 Bitlis hava durumu nasıl? Meteoroloji Bitlis bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

29 Mayıs 2022 Bitlis hava durumu nasıl? Meteoroloji Bitlis bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bitlis - 29.05.2022
Bitlis sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 29 Mayıs 2022 Bitlis namaz vakitleri!

Bitlis sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 29 Mayıs 2022 Bitlis namaz vakitleri!

Bitlis - 29.05.2022
Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti

Bitlis - 29.05.2022
BEÜ bahar şenliğinde 3 bin öğrenci aynı anda halay çekti

BEÜ bahar şenliğinde 3 bin öğrenci aynı anda halay çekti

Bitlis - 28.05.2022
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 966 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 966 oldu

Bitlis - 28.05.2022
Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti

Bitlis - 28.05.2022
Türkiye'de 966 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 966 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti

Bitlis - 28.05.2022
Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Bitlis - 28.05.2022
Kılıçdaroğlu Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Van'da elektriği kesilen aileyi ziyaret etti

Bitlis - 28.05.2022
Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Bitlis - 28.05.2022
Bitlis Eren Üniversitesi'nde bahar şenlikleri devam ediyor

Bitlis Eren Üniversitesi'nde bahar şenlikleri devam ediyor

Bitlis - 28.05.2022
Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesik olan aileyi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: 'Açlık yok' diyen gelsin görsün

Kılıçdaroğlu, Van'da elektriği kesik olan aileyi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: 'Açlık yok' diyen gelsin görsün

Bitlis - 28.05.2022
Kılıçdaroğlu Van'da Elektrikleri Kesik Aileyi Ziyaret Etti: 'Bu Memlekette 'Açlık Yok' Diyenler Gelip Görsünler'

Kılıçdaroğlu Van'da Elektrikleri Kesik Aileyi Ziyaret Etti: "Bu Memlekette 'Açlık Yok' Diyenler Gelip Görsünler"

Bitlis - 28.05.2022
Sarı çiçeklerle süslenen mendereslerden kartpostallık görüntüler

Sarı çiçeklerle süslenen mendereslerden kartpostallık görüntüler

Bitlis - 28.05.2022
28 Mayıs 2022 Bitlis hava durumu nasıl? Meteoroloji Bitlis bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

28 Mayıs 2022 Bitlis hava durumu nasıl? Meteoroloji Bitlis bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bitlis - 28.05.2022
Bitlis sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 28 Mayıs 2022 Bitlis namaz vakitleri!

Bitlis sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 28 Mayıs 2022 Bitlis namaz vakitleri!

Bitlis - 28.05.2022
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 940 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 940 oldu

Bitlis - 27.05.2022
Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis - 27.05.2022
Bitlis'te bahar şenliği

Bitlis'te bahar şenliği

Bitlis - 27.05.2022
Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 4 kişi vefat etti, 940 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 4 kişi vefat etti, 940 yeni vaka tespit edildi

Bitlis - 27.05.2022
BİTLİS'TE 15 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 42 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

BİTLİS'TE 15 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 42 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Bitlis - 27.05.2022
Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis - 27.05.2022
Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te 42 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis - 27.05.2022
Eren Üniversitesinde bahar şenlikleri başladı

Eren Üniversitesinde bahar şenlikleri başladı

Bitlis - 27.05.2022
Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'Suriye için bizim Kızıl Elma'mız, PYD/YPG ve PKK unsurlarının bir an evvel sınırımızdan temizlenmesidir'

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Suriye için bizim Kızıl Elma'mız, PYD/YPG ve PKK unsurlarının bir an evvel sınırımızdan temizlenmesidir"

Bitlis - 27.05.2022
Üç ayda Türkiye şampiyonu olan görme engelli atletin hedefi milli forma

Üç ayda Türkiye şampiyonu olan görme engelli atletin hedefi milli forma

Bitlis - 27.05.2022
ATIK MALZEMELERLE SIFIR MALİYETLİ KÜTÜPHANE KURDULAR

ATIK MALZEMELERLE SIFIR MALİYETLİ KÜTÜPHANE KURDULAR

Bitlis - 27.05.2022
Arama yapılan araçta kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi

Arama yapılan araçta kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi

Bitlis - 27.05.2022
Kadın astsubaylar, kız yurdundaki öğrencilere KADES'i anlattı

Kadın astsubaylar, kız yurdundaki öğrencilere KADES'i anlattı

Bitlis - 27.05.2022
BİTLİS'TEKİ PKK/KCK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

BİTLİS'TEKİ PKK/KCK OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA

Bitlis - 27.05.2022
27 Mayıs 2022 Bitlis hava durumu nasıl? Meteoroloji Bitlis bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

27 Mayıs 2022 Bitlis hava durumu nasıl? Meteoroloji Bitlis bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bitlis - 27.05.2022
Bitlis sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 27 Mayıs 2022 Bitlis namaz vakitleri!

Bitlis sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 27 Mayıs 2022 Bitlis namaz vakitleri!

Bitlis - 27.05.2022
Bitlis'te kaçak sigara ve telefon ele geçirildi

Bitlis'te kaçak sigara ve telefon ele geçirildi

Bitlis - 27.05.2022
Bitlis merkezli 3 ildeki terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Bitlis merkezli 3 ildeki terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Bitlis - 26.05.2022
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1310 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1310 oldu

Bitlis - 26.05.2022
Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda göz altına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı

Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda göz altına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı

Bitlis - 26.05.2022
Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 5 kişi vefat etti, bin 310 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 5 kişi vefat etti, bin 310 yeni vaka tespit edildi

Bitlis - 26.05.2022
Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 1310 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi hayatını kaybetti

Bitlis - 26.05.2022
Adilcevaz Belediye Başkanı Gürsoy Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu inşaatını inceledi

Adilcevaz Belediye Başkanı Gürsoy Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu inşaatını inceledi

Bitlis - 26.05.2022
Adilcevaz'da yeni stadyumun çalışmaları başladı

Adilcevaz'da yeni stadyumun çalışmaları başladı

Bitlis - 26.05.2022
BAKAN KİRİŞCİ: 1 MİLYON TÜR YOK OLMA RİSKİ ALTINDADIR

BAKAN KİRİŞCİ: 1 MİLYON TÜR YOK OLMA RİSKİ ALTINDADIR

Bitlis - 26.05.2022
Bakan Kirişci: 'Son 50 yılda; memeli, kuş, sürüngen ve balık popülasyonunun yüzde 68'i ortadan kalkmıştır'

Bakan Kirişci: "Son 50 yılda; memeli, kuş, sürüngen ve balık popülasyonunun yüzde 68'i ortadan kalkmıştır"

Bitlis - 26.05.2022
Erzurum'un ülke payı yüzde 21'e yükseldi

Erzurum'un ülke payı yüzde 21'e yükseldi

Bitlis - 26.05.2022
'2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi' başladı

"2. Uluslararası Yaban Hayvanları Kongresi" başladı

Bitlis - 26.05.2022
Vangölü Ekspresi, gezi tutkunlarına bölgenin eşsiz manzarasında yolculuk fırsatı sunuyor

Vangölü Ekspresi, gezi tutkunlarına bölgenin eşsiz manzarasında yolculuk fırsatı sunuyor

Bitlis - 26.05.2022
Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'Bu ülkede FETÖ'cülerden sonra kaçan tek isim 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'dur'

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Bu ülkede FETÖ'cülerden sonra kaçan tek isim 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'dur"

Bitlis - 26.05.2022
Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat ve Yukarı Murat bölümlerinde yer alan Bitlis’in yüzölçümü 6.706 kilometre karedir. Bitlis’in yer şekillerinin yüzde 90’ı dağlıktır. Yüz ölçümüne sınırları içindeki Van Gölü dahil değildir. Bitlis’in özellikle Ahlat ilçesi, Türklerin Anadolu’ya girişinde Alp Arslan ve ordusuna ev sahipliği yapmış, Nemrut Dağı ve Krater Gölü ile dolu bir şehirdir. Bitlis’in Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Merkez, Mutki, Tatvan olmak üzere 7 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Bitlis haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Bitlis son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabil
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