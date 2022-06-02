Bitlis Haber, Bitlis Son Dakika Haberleri - Haberler

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Bitlis sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 2 Haziran 2022 Bitlis namaz vakitleri!
Bitlis
Parçalı Bulutlu
|İmsak
02:56
|Öğle
12:15
|İkindi
16:08
|Akşam
19:37
|Yatsı
21:16
|Vali
|Oktay Çağatay
|Bld. Başkanı
|Nesrullah Tanğlay - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.bitlis.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://bitlis.bel.tr/
|Bölgesi
|Doğu Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|7
|Yüzölçümü
|6.707 km2
|Rakım
|1545m
|Posta Kodu
|13000
|Alan Kodu
|434
|Plaka Kodu
|13
|Koordinatı
|38.40115, 42.10784
|Bitlis Seçim Sonuçları
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