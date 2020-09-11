Van Haberleri

Van 11.9.2020

Sağlık Bakanı Koca'nın hastane müjdesi sevinçle karşılandı MUŞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Muş için 500 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi müjdesini duyurması kentte sevinçle karşılandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muş'ta 500 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi yapımının yatırım programına alındığını ifade etti. Kentte sevinçle karşılanan durum üzerine sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar alınan karar için devlet büyüklerine teşekkür etti. Bakan Koca'nın dün Muş'la ilgili vermiş olduğu müjdenin pandemi sürecinde morallerin zirve yapmasına vesile olduğunu ifade eden Memur-Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, bir kente eğitim ve araştırma hastanesinin gelmesinin bazı şeylerin alt yapısını oluşturduğunu söyledi. "Vatandaşlarımız bölge hastanelerine gitmekten kurtulacaktır" İlerleyen zamanda Muş Alparslan Üniversitesine bir tıp fakültesinin kazandırılacağını aktaran Barışan, "Muş bu noktada yıllardır bulunduğu coğrafya konumu nedeniyle hakkı hiçbir zaman teslim edilmemiş bir ildir. İnşallah eğitim ve araştırma hastanesiyle beraber ilimizdeki vatandaşlarımız bölge hastanelerine gitmekten kurtulacaktır. Bu ilimize çok büyük bir katma değer sağlayacaktır. İstihdam oluşturacağı gibi artık hastalarımız acil durumlarda Diyarbakır, Elazığ, Van, Erzurum gibi illere gitmektense burada, hemen yanı başlarında hastaneye gidecekler ve tedavilerini gerçekleştireceklerdir.