Van Haberleri

Van 11.9.2020
Emeklerinin karşılığını alamayan 10 işçi, soluğu çatıda aldı! Ödeme yapılınca ikna oldular
Van 10.9.2020
Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi
Van 10.9.2020
Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına kafa karıştıran yanıt: Ne yapacağımıza millet karar verecek
Van 11.9.2020
Son Dakika | Hatay'a şehit ateşi düştü
Son dakika gündem haberine göre Hatay'a şehit ateşi düştüVAN'ın Çatak ilçesi kırsalına icra edilen terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın (29), acı haberi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ailesine ulaştı.
Van 11.9.2020
AK Parti'li Başdinç'ten fedakar öğretmene ziyaret
AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin daha sağlıklı eğitim alması için elinde yazı tahtasıyla kapı kapı dolaşarak ders veren öğretmen Gamze Arslan'ı ziyaret etti.
Van 11.9.2020
Van'da 3 asker şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz operasyonunda, 3 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını bildirdi.
Van 11.9.2020
Son dakika haberleri | Şehit yüzbaşı Samsunlu
Son dakika gelişmesine göre Yıldırım-10 Norduz operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Samsun nüfusuna kayıtlı Yüzbaşı Mahmut Top ile iki uzman çavuş şehit oldu.
Van 11.9.2020
flaş
10 NORDUZ OPERASYONU kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, 1 Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit oldu, bir Jandarma Yarbayımız yaralandı.
Van 11.9.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 19
İçişleri Bakanlığı'nca Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' kapsamında güvenlik güçleri 2 teröristle temas sağladı. Yapılan görüşmelerin ardından PKK'lı teröristler A.T. ve E.Z. güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan ve yapılan incelemede teröristlerden A.T.'nin İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride arandığı ve 2006'da lise okumak için gittiği İstanbul'da kandırılarak Van'a gönderilip terör örgütü PKK'ya katıldığı belirlendi.
Van 11.9.2020
Koronavirüsü yenen doktordan kalp hastalarına tedavilerini aksatmamaları uyarısı
Van'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı Remzi Sarıkaya, kronik kalp rahatsızlığı olan hastalara tedavilerini aksatmamaları uyarısında bulundu.
Van 11.9.2020
(Yeniden) Göçmen kaçakçılarına 1 milyon lira ceza
Van'ın Erciş ilçesinde 106 kaçak göçmeni yurda yasa dışı yollarla getirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliye, 1 milyon 20 bin 778 lira para cezası uygulandı.
Van 11.9.2020
Başkan Sabırlı'dan '12 Eylül' mesajı
AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Van 11.9.2020
Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon
Balıkesir, Diyarbakır, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Van, İstanbul, Ankara, Uşak ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.
Van 11.9.2020
İpekyolu Belediyesi üretimden hasada çiftçilerle kol kola
VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu Belediyesi, tarımsal kalkınmayı destekleme çalışmaları kapsamında çiftçilere verdiği tohum, makine ve ekipman desteği ile bin dönümde silajlık mısır, 300 dönümde ise nohut hasadı gerçekleştirildi.
Van 11.9.2020
Sağlık Bakanı Koca'nın hastane müjdesi sevinçle karşılandı
Sağlık Bakanı Koca'nın hastane müjdesi sevinçle karşılandı MUŞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Muş için 500 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi müjdesini duyurması kentte sevinçle karşılandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muş'ta 500 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi yapımının yatırım programına alındığını ifade etti. Kentte sevinçle karşılanan durum üzerine sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar alınan karar için devlet büyüklerine teşekkür etti. Bakan Koca'nın dün Muş'la ilgili vermiş olduğu müjdenin pandemi sürecinde morallerin zirve yapmasına vesile olduğunu ifade eden Memur-Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, bir kente eğitim ve araştırma hastanesinin gelmesinin bazı şeylerin alt yapısını oluşturduğunu söyledi. "Vatandaşlarımız bölge hastanelerine gitmekten kurtulacaktır" İlerleyen zamanda Muş Alparslan Üniversitesine bir tıp fakültesinin kazandırılacağını aktaran Barışan, "Muş bu noktada yıllardır bulunduğu coğrafya konumu nedeniyle hakkı hiçbir zaman teslim edilmemiş bir ildir. İnşallah eğitim ve araştırma hastanesiyle beraber ilimizdeki vatandaşlarımız bölge hastanelerine gitmekten kurtulacaktır. Bu ilimize çok büyük bir katma değer sağlayacaktır. İstihdam oluşturacağı gibi artık hastalarımız acil durumlarda Diyarbakır, Elazığ, Van, Erzurum gibi illere gitmektense burada, hemen yanı başlarında hastaneye gidecekler ve tedavilerini gerçekleştireceklerdir.
Van 11.9.2020
Van'da "Hayat Boyu Öğrenme Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
Van'da "Hayat Boyu Öğrenme Değerlendirme Toplantısı" yapıldıİl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıya Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal, Kültürel Eğitimler ve Faaliyetler Daire Başkanı Meral Altınkaya başkanlık etti.
Van 11.9.2020
Paralarını alamayan 10 inşaat işçisi çatıya çıkarak eylem yaptı
Paralarını alamayan 10 inşaat işçisi çatıya çıkarak eylem yaptı ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştıkları inşaatta yatan ve 25 günlük ücretlerini alamadıklarını öne süren 10 işçi, 5 katlı binanın çatısına çıkarak eylem yaptı. İşçiler uzun süren ikna çalışmaları neticesinde çıktıkları çatıdan indirildi. Olay, Hacet Mahallesi Eşref Kahvecioğlu Caddesi'ndeki 5 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Van'dan gelerek yapımı süren bir binanın inşaatında kalan ve burada çalışan 10 işçi iddiaya göre, 25 günlük toplam 25 bin TL ücretini alamadıkları için çatı katına çıkarak intihar edeceklerini söyledi.
Van 11.9.2020
Gaziantep Nacaroğlu Baklavalarına yoğun ilgi
Van'da açtığı 4 şubeyle hizmet veren Gaziantep Nacarooğlu Baklavaları, bölge halkından yoğun ilgi görüyor.
Van 11.9.2020
Erciş Belediyesi 20 mahalledeki kilitli parke taşı çalışmalarını tamamladı
Erciş Belediyesi 20 mahalledeki kilitli parke taşı çalışmalarını tamamladı Van'ın Erciş Belediyesinin başlattığı çalışmalar kapsamında 20 mahallenin yolu kilitli parke taşı ile döşendi.
Van 11.9.2020
Son dakika haberi... Van Gölü için pedal çeviren aktivistler Tatvan'da
Son dakika haberleri... Van Gölü için farkındalık oluşturmak ve Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkmasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Van Gölü İçin Türkiye'yi Pedallıyoruz" etkinliği kapsamında Ankara'ya gitmek üzere Van'dan bisikletle yola çıkan aktivistler Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı.
Van 11.9.2020
Son dakika haberi: Tuşba'nın sahilleri atlı birliklere emanet
Son dakika gündem haberi: Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin ilk ve tek 'Mavi Bayraklı Halk Plajı'na sahip Tuşba ilçesinin Van Gölü sahillerinde halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla atlı jandarma timi görev yapmaya başladı.
Van 11.9.2020
Son dakika haberleri... VAN Kamyonetin motor bölümüne gizlenen uyuşturucuyu 'Rexo' buldu
Van 11.9.2020
Bitlis'te 78 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda; Üçyol Kavşağı'nda durdurulan bir minibüs içerisinde bulunan 28 düzensiz göçmen ile aynı gün il merkezi girişinde durdurulan bir minibüs içerisindeki 50 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 78 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bu göçmen sevkiyatlarındaki organizasyonun içerisinde bulunan Ş.S. ve E.B. isimli organizatörler yakalanmıştır. Yakalanan organizatörler adli işlemlerinin ardından tutuklanmıştır. 78 düzensiz göçmen Van Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğüne teslim edilecektir.
Van 11.9.2020
İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Van 11.9.2020
Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Van 11.9.2020
MÜSİAD'dan turizmi canlandıracak proje
Türkiye'nin turizm gelirini artırmaya yönelik projeler geliştiren ve bu alanda yoğun çalışmalar yürüten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), daha önce Türkiye'yi keşfetmemiş olan yabancı turistin ilgisini çekebilmek ve yeni bir turizm kaynağı oluşturmak için Karavan Park...
Van 11.9.2020
Son dakika gündem: Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birliklerince 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Van 11.9.2020
Bitlis'te, 2 minibüste 78 kaçak göçmen yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapalı Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla sokulan göçmen kaçakçılarına yönelik yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan 2 minibüste, 78 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptıkları belirlenen Ş.Ş., ve E.B., gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen iki organizatör, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yakalan 78 kaçak göçmen ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından, Van Göç İdaresi Geri Gönderme Müdürlüğüne teslim edildi.
Van 11.9.2020
Son dakika haberi... flaş
Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı: YILDIRIM -10 NORDUZ Operasyonu kapsamında; Van-Çatak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonun ardından bölgede yürütülen arama/tarama faaliyetleri sırasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında...
Van 11.9.2020
Son Dakika: Erciş'te depremde hasar gören hastanenin yerine Ağız Diş Sağlığı Merkezi
Son dakika haberi: VAN'ın Erciş ilçesinde, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hasar gören 4 katlı eski devlet hastanesi yıkılıp, yerine 5 katlı 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılıyor.
Van 11.9.2020
Van'da 8 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da, bir kamyonette 8 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Van 11.9.2020
Son dakika haberleri... Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan...
Bir son dakika haberine göre Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Van 11.9.2020
Özalp Belediyesi seralarda yetiştirdiği ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
Van'ın Özalp Belediyesi, ilçede kurduğu seralarda yetiştirdiği sebze ve meyveleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.
Van 11.9.2020
Kamyonetin motor bölümüne gizlenen uyuşturucuyu 'Rexo' buldu
VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin kamyonette narkotik köpeği 'Rexo' ile yaptığı aramada, motor bölümüne zulalanmış çuval içinde 7 kilo 320 gram metamfetamin ile 1 kilo 470 gram sıvı eroin ele geçirildi.
Van 10.9.2020
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da heyecan sürüyor
Turnuvanın 3 numaralı seri başı Sloven raket Polona Hercog, İtalyan rakibi Jasmine Paolini'yi 7-5 ve 6-4'lük iki setin ardından 1 saat 47 dakika sonunda mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Van 10.9.2020
Bakan Koca, 4 ilin sağlık müdürleri, başhekimleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (2)
Bakan Koca, Van'ın Edremit ilçesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantı salonunda Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'in il sağlık müdürü, saha koordinatörleri ve hastane başhekimlerinin katılımıyla düzenlenen, illerdeki güncel durum, ihtiyaçlar ve sağlık altyapısının değerlendirildiği toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Van 10.9.2020
Bakan Koca: "Son ay Van'da vaka sayımızda yüzde 100'e varan oranda artış yaşandı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde yatak doluluk oranının yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranının ise yüzde 32 olduğunu söyleyerek, "Aldığımız tedbirlerden öncelikli hedefimiz hasta sayısının artışını durdurmaktır.
Van 10.9.2020
ŞIRNAK Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına yanıt Millet karar verecek ne yapacağımıza
|İmsak
|04:12
|Öğle
|12:11
|İkindi
|15:42
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:50
VAN
Yönetmen Break the Silence: The Movie
Tür Belgesel
VAN
Yönetmen Davetsiz
Tür Korku
VAN
Yönetmen Pretoria'dan Kaçış
Tür Gerilim
VAN
Yönetmen Cin Bebek 2
Tür Korku
Nüfus bakımından Türkiye’nin en kalabalık 19. şehri olan Van, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. 21.334 kilometrekare yüz ölçümüyle Türkiye’nin en büyük 6. ilidir. Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp, Saray, Tuşba olmak üzere 13 ilçeli Van, Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’nü de içinde barındırır. Yapılan kazı çalışmalarında Kalkolitik, Tunç ve Demir Çağı’na ait birçok kalıntılara rastlanmıştır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Van haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Van son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.,