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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nın kadrosu resmen dağıldı

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nın kadrosu resmen dağıldı
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu öncesinde kadroda büyük değişim yaşandı. Feyza Civelek'in ardından Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç da diziye veda etti. Neslihan Yeldan ve Barlas Kartal'ın da ayrılmasıyla yeni sezon öncesi kadrodan çıkan oyuncu sayısı 4'e yükseldi.

  • Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu öncesinde Feyza Civelek, Ceren Karakoç, Neslihan Yeldan ve Barlas Kartal olmak üzere dört oyuncu kadrodan ayrıldı.
  • Dizinin 5. sezon ilk bölümü 18 Eylül Cuma akşamı yayınlanacak.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezon hazırlıklarına tam gaz devam ederken peş peşe gelen ayrılık haberleriyle sarsıldı. Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in ardından, dizinin kilit isimlerinden biri daha kadroya veda etti.

Ceren Karakoç

"NURSENA" KARAKTERİ YENİ SEZONDA YOK

Gold Film imzalı projenin 5. sezonu öncesinde yaşanan yaprak dökümü izleyicileri şaşırttı. İlk sezondan bu yana dizinin belkemiği karakterlerinden biri olan Nursema Ünal’a hayat veren Ceren Karakoç'un yeni sezonda yer almayacağı kesinleşti. Başlangıç kadrosunun en çok konuşulan isimlerinden olan Karakoç'un ayrılığı, dizinin sadık izleyici kitlesi için büyük bir sürpriz oldu.

Neslihan Yeldan

AYRILIKLAR SAECE İKİ İSİMLE SINIRLI DEĞİL

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ayrılık rüzgarı setin büyük bir bölümünü etkiledi. Feyza Civelek ve Ceren Karakoç'un yanı sıra kadrodan iki ismin daha ayrıldığı öğrenildi. Nilay'ın annesi karakteriyle ekranlara gelen  Neslihan Yeldan ve Fethi karakterine hayat veren Barlas Kartal da projeden ayrılanlar kervanına katıldı.

Barlas Kartal

ANA KADRODAN AYRILANLARIN SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Son dakika gelişmeleriyle birlikte 5. sezon öncesinde ana hikayeyi etkileyecek olan ayrılan oyuncu sayısı dörde yükselmiş oldu.

YENİ SEZON 18 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Peş peşe yaşanan bu köklü değişikliklerin ardından gözler yeni sezonun yayın tarihine çevrildi. Senaryoda nasıl bir yön izleneceği merak konusu olurken, dizinin çekimleri için ekibin bu ayın sonunda yeniden sete çıkması bekleniyor. Yeni planlamalara göre fenomen dizinin 5. sezon ilk bölümü 18 Eylül Cuma akşamı izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBAYCAN:

Merhaba , Beni Alabilirsiniz Bankacı ve Finans Uzmanı Olarak , Yani Müdür Olarak Başlayabilirim.

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Haber YorumlarıErcan Aksan Aksan:

beter olsunlar inşallah böyle bir dizide bir daha oynayamazlar

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