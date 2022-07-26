Yozgat Haber, Yozgat Son Dakika Haberleri - Haberler

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Yozgat
Güneşli
|İmsak
03:43
|Öğle
12:52
|İkindi
16:46
|Akşam
20:08
|Yatsı
21:45
|Vali
|Ziya Polat
|Bld. Başkanı
|Celal Köse - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.yozgat.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.yozgat.bel.tr/
|Bölgesi
|İç Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|14
|Yüzölçümü
|14 km2
|Rakım
|1300m
|Posta Kodu
|66000
|Alan Kodu
|354
|Plaka Kodu
|66
|Koordinatı
|39.82, 34.80444
|Yozgat Seçim Sonuçları
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