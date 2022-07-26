Yozgat Haber, Yozgat Son Dakika Haberleri - Haberler

Yozgat 424.981 (2019 itibarıyla) 424.981 25° 25° Güneşli Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:43 Öğle

12:52 İkindi

16:46 Akşam

20:08 Yatsı

21:45 Vali Ziya Polat Bld. Başkanı Celal Köse - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.yozgat.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.yozgat.bel.tr/ Bölgesi İç Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 14 Yüzölçümü 14 km2 Rakım 1300m Posta Kodu 66000 Alan Kodu 354 Plaka Kodu 66 Koordinatı 39.82, 34.80444 Yozgat Seçim Sonuçları

Yozgat, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi arasındadır. 2.054 kilometre2 yüzölçümü olan şehrin Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Merkez, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy olmak üzere 14 ilçesi mevcuttur. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Anadolu Halk Edebiyatının zengin ürünlerini barındırmaktadır. Kesin ve net bilgiler olmamakla birlikte, Yozgat' ın ismi daha önce 'Bozok' idi. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Yozgat haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Yozgat son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.