Yozgat Haber, Yozgat Son Dakika Haberleri - Haberler

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YOZGAT

Yozgat haber, Yozgat son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Milyonların heyecanla beklediği yerli otomobilde geri sayım! 2023 mart ayında yollara çıkacak

Milyonların heyecanla beklediği yerli otomobilde geri sayım! 2023 mart ayında yollara çıkacak

Yozgat - 1 Saat Önce
Sivas, Tokat ve Yozgat'ta bayram tatilinde elektrik tüketimi yüzde 12,4 düştü

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta bayram tatilinde elektrik tüketimi yüzde 12,4 düştü

Yozgat - 7 Saat Önce
Bayramda elektrik tüketiminde düşüş yaşandı

Bayramda elektrik tüketiminde düşüş yaşandı

Yozgat - 7 Saat Önce
Deva Partisi'nin Üçüncü Mitingi 13 Ağustos'ta Yozgatta Olacak

Deva Partisi'nin Üçüncü Mitingi 13 Ağustos'ta Yozgatta Olacak

Yozgat - 9 Saat Önce
MHP'li Yalçın'dan seçim çalışmalarına ilişkin açıklama

MHP'li Yalçın'dan seçim çalışmalarına ilişkin açıklama

Yozgat - 9 Saat Önce
Son dakika 3. sayfa: FETÖ'den haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa: FETÖ'den haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı

Yozgat - 9 Saat Önce
Turgutluspor yeni transferleriyle sezona iddialı hazırlanıyor

Turgutluspor yeni transferleriyle sezona iddialı hazırlanıyor

Yozgat - 9 Saat Önce
MHP, 'Anlatma ve Aydınlatma' toplantılarına 29 Temmuz'da devam edecek

MHP, "Anlatma ve Aydınlatma" toplantılarına 29 Temmuz'da devam edecek

Yozgat - 10 Saat Önce
26 Temmuz 2022 Yozgat hava durumu nasıl? Meteoroloji Yozgat bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

26 Temmuz 2022 Yozgat hava durumu nasıl? Meteoroloji Yozgat bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yozgat - 16 Saat Önce

Yozgat

Nüfus424.981 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 2525°

Güneşli

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:43 		Öğle
12:52 		İkindi
16:46 		Akşam
20:08 		Yatsı
21:45
ValiZiya Polat
Bld. BaşkanıCelal Köse - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.yozgat.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.yozgat.bel.tr/Belediye Sitesi
Bölgesiİç Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı14
Yüzölçümü14 km2
Rakım1300m
Posta Kodu66000
Alan Kodu354
Plaka Kodu66
Koordinatı39.82, 34.80444
Yozgat Seçim Sonuçları
Yozgat Gündemindeki Kişiler
Yozgat Haber Dağılımı
Samsun'da saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Samsun'da saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Yozgat - Dün 22:17
Son dakika haber... Mhp, '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' Açık Hava Toplantılarına Başlıyor

Son dakika haber... Mhp, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" Açık Hava Toplantılarına Başlıyor

Yozgat - Dün 20:05
Sorgun'da 32 köy yolunun bakım ve onarımı tamamlandı

Sorgun'da 32 köy yolunun bakım ve onarımı tamamlandı

Yozgat - Dün 17:52
Sorgun'da yaz Kur'an kurslarında 4 bin 200 öğrenci eğitim görüyor

Sorgun'da yaz Kur'an kurslarında 4 bin 200 öğrenci eğitim görüyor

Yozgat - Dün 17:50
Ali Keven: TMO Bakliyat Taban Fiyatları Bir An Evvel Açıklanmalı

Ali Keven: TMO Bakliyat Taban Fiyatları Bir An Evvel Açıklanmalı

Yozgat - Dün 17:49

Milyonların heyecanla beklediği yerli otomobilde geri sayım! 2023 mart ayında yollara çıkacak
Yozgat'ta Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları düzenlenecek

Yozgat'ta Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları düzenlenecek

Yozgat - Dün 17:22
EDREMİT'TE BATAN TEKNEDE ÖLEN OTEL İŞLETMECİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

EDREMİT'TE BATAN TEKNEDE ÖLEN OTEL İŞLETMECİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

Yozgat - Dün 15:51
Çin Seddi'ne benzerliğiyle dikkat çeken ilginç kaya yapısı jeoturizme kazandırılmayı bekliyor

Çin Seddi'ne benzerliğiyle dikkat çeken ilginç kaya yapısı jeoturizme kazandırılmayı bekliyor

Yozgat - Dün 14:56
Son Dakika | Mhp, '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' Açık Hava Toplantılarına Başlıyor

Son Dakika | Mhp, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" Açık Hava Toplantılarına Başlıyor

Yozgat - Dün 14:07
Yarım asırlık muhtar aday mühre veda ediyor

Yarım asırlık muhtar aday mühre veda ediyor

Yozgat - Dün 11:12
Dev çay bardağında fotoğraf çektirme yarışı

Dev çay bardağında fotoğraf çektirme yarışı

Yozgat - Dün 00:58
Hibe desteğiyle üretilen koza çiftçilere ek gelir sağlıyor

Hibe desteğiyle üretilen koza çiftçilere ek gelir sağlıyor

Yozgat - 24.07.2022
Dev çay bardağında fotoğraf çektirme yarışı

Dev çay bardağında fotoğraf çektirme yarışı

Yozgat - 24.07.2022
24 Temmuz 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 24 Temmuz 2022 Pazar Resmî Gazete atamaları: 31902 sayılı Resmi Gazete yayınlanan kararlar

24 Temmuz 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 24 Temmuz 2022 Pazar Resmî Gazete atamaları: 31902 sayılı Resmi Gazete yayınlanan kararlar

Yozgat - 24.07.2022
İçli köfte hangi yöreye aittir? İçli köfte hangi ilimize aittir?

İçli köfte hangi yöreye aittir? İçli köfte hangi ilimize aittir?

Yozgat - 23.07.2022
Sorgun Belediyesi Olta Balıkçılığı Turnuvası başladı

Sorgun Belediyesi Olta Balıkçılığı Turnuvası başladı

Yozgat - 23.07.2022
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Yozgat - 23.07.2022
Erken yaşta evliliği önleme eylem planı sonuç verdi; oranlar düştü

Erken yaşta evliliği önleme eylem planı sonuç verdi; oranlar düştü

Yozgat - 23.07.2022
23 Temmuz 2022 Yozgat hava durumu nasıl? Meteoroloji Yozgat bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

23 Temmuz 2022 Yozgat hava durumu nasıl? Meteoroloji Yozgat bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yozgat - 23.07.2022
Hümeyra Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hümeyra Şahin hayatı ve biyografisi!

Hümeyra Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hümeyra Şahin hayatı ve biyografisi!

Yozgat - 23.07.2022
Fuat Oktay kiminle evlendi? Fuat Oktay'ın eşi kim?

Fuat Oktay kiminle evlendi? Fuat Oktay'ın eşi kim?

Yozgat - 23.07.2022
AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, Boğazlıyan ilçesini ziyaret etti

AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, Boğazlıyan ilçesini ziyaret etti

Yozgat - 22.07.2022
Hububat hasadıyla birlikte saman mesaisi de başladı

Hububat hasadıyla birlikte saman mesaisi de başladı

Yozgat - 22.07.2022
Yozgat haber | TÜFAD Başkanı Yozgat'ın acı günü

Yozgat haber | TÜFAD Başkanı Yozgat'ın acı günü

Yozgat - 22.07.2022
Yozgat'ta saman balyası mesaisi başladı

Yozgat'ta saman balyası mesaisi başladı

Yozgat - 22.07.2022
Apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

Apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

Yozgat - 22.07.2022
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için gelen gurbetçi sayısı 1 milyona yaklaştı

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için gelen gurbetçi sayısı 1 milyona yaklaştı

Yozgat - 22.07.2022
Unutulmaya yüz tutmuş dokumacılık, Yozgatlı kadınların elinde hayat buluyor

Unutulmaya yüz tutmuş dokumacılık, Yozgatlı kadınların elinde hayat buluyor

Yozgat - 22.07.2022
22 Temmuz 2022 Yozgat hava durumu nasıl? Meteoroloji Yozgat bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

22 Temmuz 2022 Yozgat hava durumu nasıl? Meteoroloji Yozgat bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yozgat - 22.07.2022
Yozgat haberi! Yozgat'ta 'Hasat Günü' etkinliği düzenlendi

Yozgat haberi! Yozgat'ta "Hasat Günü" etkinliği düzenlendi

Yozgat - 21.07.2022
İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu AKM'de konser verecek

İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu AKM'de konser verecek

Yozgat - 21.07.2022
Son dakika haberi: YOZGAT'TA OTOMOBİL MENFEZE DÜŞTÜ 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Son dakika haberi: YOZGAT'TA OTOMOBİL MENFEZE DÜŞTÜ 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Yozgat - 21.07.2022
Üniversite tercihi yapacak öğrencilere Yozgat Bozok Üniversitesi'nden tercih kılavuzu

Üniversite tercihi yapacak öğrencilere Yozgat Bozok Üniversitesi'nden tercih kılavuzu

Yozgat - 21.07.2022
Son dakika yerel: Yozgat'ta araç menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika yerel: Yozgat'ta araç menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat - 21.07.2022
21 Temmuz 2022 Yozgat hava durumu nasıl? Meteoroloji Yozgat bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

21 Temmuz 2022 Yozgat hava durumu nasıl? Meteoroloji Yozgat bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yozgat - 21.07.2022
Kenelerin, hayvanlarla yayılmasına karşı uyarı

Kenelerin, hayvanlarla yayılmasına karşı uyarı

Yozgat - 20.07.2022
Eskişehir, 5'inci kez 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehri' seçildi

Eskişehir, 5'inci kez 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehri' seçildi

Yozgat - 20.07.2022
Vali Polat, 'Şiddetin her türlüsüne karşıyız'

Vali Polat, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız"

Yozgat - 20.07.2022
Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si tamamlandı

Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si tamamlandı

Yozgat - 20.07.2022
Hakkarili sporcular uluslararası rafting yarışlarında 20 madalya aldı

Hakkarili sporcular uluslararası rafting yarışlarında 20 madalya aldı

Yozgat - 20.07.2022
KYK yurtları 5 yıldızlı oteli aratmıyor

KYK yurtları 5 yıldızlı oteli aratmıyor

Yozgat - 20.07.2022
Balyalama ve biçerdöver fiyatları belli oldu

Balyalama ve biçerdöver fiyatları belli oldu

Yozgat - 20.07.2022
Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si sona erdi

Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'si sona erdi

Yozgat - 19.07.2022
Balyalama ve biçerdöver fiyatları belli oldu

Balyalama ve biçerdöver fiyatları belli oldu

Yozgat - 19.07.2022
KYK yurtları 5 yıldızlı oteli aratmıyor

KYK yurtları 5 yıldızlı oteli aratmıyor

Yozgat - 19.07.2022
Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları yaşanabilir

Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları yaşanabilir

Yozgat - 19.07.2022
Yozgat'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Yozgat - 19.07.2022
Kışlık yem hazırlıkları hızlandı

Kışlık yem hazırlıkları hızlandı

Yozgat - 19.07.2022
Son dakika! YOZGAT'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 4 YARALI

Son dakika! YOZGAT'TA OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2 ÖLÜ, 4 YARALI

Yozgat - 18.07.2022
Son dakika 3. sayfa: Yozgat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Yozgat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Yozgat - 18.07.2022
Hayvanların kışlık yem hazırlıkları hızlandı

Hayvanların kışlık yem hazırlıkları hızlandı

Yozgat - 18.07.2022
Bakan Kasapoğlu, Çorum'da gençlerle basketbol oynadı

Bakan Kasapoğlu, Çorum'da gençlerle basketbol oynadı

Yozgat - 18.07.2022
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu gençlerle parkede buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu gençlerle parkede buluştu

Yozgat - 18.07.2022
TOKİ başvuruları hangi gün başlıyor, ne zaman? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru şartları ne?

TOKİ başvuruları hangi gün başlıyor, ne zaman? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? 2022 TOKİ başvuru şartları ne?

Yozgat - 18.07.2022
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY VE BAKAN KASAPOĞLU, YOZGAT'TA RAFTİNG YAPTI

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY VE BAKAN KASAPOĞLU, YOZGAT'TA RAFTİNG YAPTI

Yozgat - 18.07.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Yozgat - 18.07.2022
GÜNDEM / 17 Temmuz 2022

GÜNDEM / 17 Temmuz 2022

Yozgat - 17.07.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 17 Temmuz 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Temmuz 2022

Yozgat - 16.07.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta açılış ve temel atma töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta açılış ve temel atma töreninde konuştu: (1)

Yozgat - 16.07.2022
Çekerek Bilim Merkezinin açılış töreni

Çekerek Bilim Merkezinin açılış töreni

Yozgat - 16.07.2022
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Yozgat - 16.07.2022
Yozgat bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Yozgat bayram namazı saat kaçta? Diyanet 2022 Kurban Bayram namazı saati

Yozgat - 06.07.2022
Yozgat Lise Taban Puanları 2022: Yozgat Lise Kontenjanları! Yozgat'taki liseler ve puanları! Yozgat lise yüzdelik dilimleri

Yozgat Lise Taban Puanları 2022: Yozgat Lise Kontenjanları! Yozgat'taki liseler ve puanları! Yozgat lise yüzdelik dilimleri

Yozgat - 04.07.2022
Yozgat Ramazan imsakiyesi! Yozgat iftar saati ne zaman? Yozgat imsak saati ne zaman? Yozgat Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!

Yozgat Ramazan imsakiyesi! Yozgat iftar saati ne zaman? Yozgat imsak saati ne zaman? Yozgat Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!

Yozgat - 31.03.2022
Yozgat'ta okullar tatil mi? SON DURUM! Yozgat Valiliği açıklaması! Yozgat kar tatili var mı? Yozgat Hava Durumu!

Yozgat'ta okullar tatil mi? SON DURUM! Yozgat Valiliği açıklaması! Yozgat kar tatili var mı? Yozgat Hava Durumu!

Yozgat - 13.03.2022
Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı nerede? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi Yozgat'ta mı çekildi?

Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı nerede? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi Yozgat'ta mı çekildi?

Yozgat - 26.02.2022
Yozgat, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi arasındadır. 2.054 kilometre2 yüzölçümü olan şehrin Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Merkez, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy olmak üzere 14 ilçesi mevcuttur. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Anadolu Halk Edebiyatının zengin ürünlerini barındırmaktadır. Kesin ve net bilgiler olmamakla birlikte, Yozgat' ın ismi daha önce 'Bozok' idi. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Yozgat haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Yozgat son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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